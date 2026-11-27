GTA VI erschien am 19. November exklusiv für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Marktforscher schätzen die Verkäufe am Starttag auf 17 bis 19 Millionen Exemplare und den Umsatz auf rund 1,84 Milliarden Dollar. Das sind Schätzungen, bestätigt hat Take-Two diese Zahlen nicht. Für das Gesamtjahr bis März 2027 rechnet das Unternehmen mit Nettobuchungen von 8,0 bis 8,2 Milliarden Dollar, für das Dezemberquartal mit 3,35 bis 3,5 Milliarden Dollar.

Die nächsten Zahlen legt Take-Two erwartungsgemäß Anfang Februar 2027 vor; ein Termin ist nicht bestätigt. Bis dahin richtet sich der Blick auf die Verkaufsdynamik nach dem Start und auf Hinweise zur späteren PC-Version.