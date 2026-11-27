Die Take-Two Aktie (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, US-Handelssymbol: TTWO) gehört am Freitagmorgen, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Verlierern der Vorbörse. Gegen 10:20 Uhr deutscher Zeit sinkt der Kurs um 1,72 Dollar oder 0,76 Prozent auf 225,62 Dollar. Das ist ein kleines Minus, die Take-Two Aktie steht damit aber auf der Verliererseite eines Marktes, der heute Chipwerte kauft.
Take-Two Aktie: Nasdaq100 Verlierer vorbörslich – Gewinnmitnahmen nach dem GTA-VI-Start
Die Take-Two Aktie gibt vorbörslich 0,76 Prozent auf 225,62 Dollar ab. Nach dem Anstieg seit dem Start von GTA VI nutzen Anleger die Chip-Rally für Gewinnmitnahmen.
Kursgrund
Warum die Take-Two Aktie heute nachgibt
Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Am Freitag wandert Geld in Chipwerte, defensivere und zuletzt gut gelaufene Titel geben nach. Für die Take-Two Aktie kommt hinzu, dass sie seit dem 18. November um etwa fünf Prozent gestiegen ist: Am 18. November schloss sie bei 216,61 Dollar, am Mittwoch lag der Schlusskurs rechnerisch bei 227,34 Dollar. Nach dem Start von Grand Theft Auto VI am 19. November nehmen kurzfristig orientierte Anleger offenbar Gewinne mit.
Dass der Verkaufsstart nicht automatisch Kursgewinne bringt, zeigt die Historie der Reihe: Die Reaktionen der Aktie reichten laut Berichten von einem Plus von 67,5 Prozent nach GTA III bis zu einem Minus von 17,6 Prozent nach Vice City.
Hintergrund
Der Start läuft, der Beweis steht aus
GTA VI erschien am 19. November exklusiv für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Marktforscher schätzen die Verkäufe am Starttag auf 17 bis 19 Millionen Exemplare und den Umsatz auf rund 1,84 Milliarden Dollar. Das sind Schätzungen, bestätigt hat Take-Two diese Zahlen nicht. Für das Gesamtjahr bis März 2027 rechnet das Unternehmen mit Nettobuchungen von 8,0 bis 8,2 Milliarden Dollar, für das Dezemberquartal mit 3,35 bis 3,5 Milliarden Dollar.
Die nächsten Zahlen legt Take-Two erwartungsgemäß Anfang Februar 2027 vor; ein Termin ist nicht bestätigt. Bis dahin richtet sich der Blick auf die Verkaufsdynamik nach dem Start und auf Hinweise zur späteren PC-Version.
Häufige Fragen zur Take-Two Aktie
Warum ist die Take-Two Aktie heute Nasdaq100 Verlierer?
Es gibt keine neue Nachricht; Anleger nehmen nach dem Anstieg seit dem GTA-VI-Start offenbar Gewinne mit.
Wann erschien GTA VI?
Am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Erwartet Anfang Februar 2027, ein Termin ist nicht bestätigt.
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