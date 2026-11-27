Wie viel hat GTA VI am ersten Tag eingespielt?

Nach Angaben von Take-Two rund 3,79 Milliarden Dollar an Endkundenverkäufen.

Wann erschien GTA VI?

Am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Welchen Umsatz erwartet Take-Two für das Geschäftsjahr 2027?

Rund 8 Milliarden Dollar.