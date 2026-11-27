Mehr als ein Jahrzehnt haben Spieler gewartet – jetzt liefert Grand Theft Auto VI Zahlen, die selbst Hollywood blass aussehen lassen. Take-Two meldet für den ersten Verkaufstag Endkundenverkäufe von rund 3,79 Milliarden Dollar. Für die Take-Two Aktie ist das der Beweis, auf den Anleger gewartet haben. Und doch bleibt die Frage: Ist das alles schon im Kurs?
Take-Two Aktie: 3,79 Milliarden Dollar an einem Tag – GTA VI schreibt Unterhaltungsgeschichte
Der größte Unterhaltungsstart aller Zeiten: GTA VI spielt am ersten Tag rund 3,79 Milliarden Dollar ein, mehr als das Vierfache von GTA V. Warum die Take-Two Aktie trotzdem noch unter ihrem Hoch notiert.
Take-Two Interactive Software, Inc. · ISIN: US8740541094 · WKN: 914508 · Handelssymbol: TKE · US-Handelssymbol: TTWO
Der Rekordstart
Mehr als das Vierfache von GTA V
Nach Unternehmensangaben erzielte GTA VI am ersten Tag weltweit rund 3,79 Milliarden Dollar an Endkundenverkäufen – mehr als das Vierfache von GTA V und damit der größte Start der Unterhaltungsgeschichte. Vor dem Start lagen 32,5 Millionen Vorbestellungen vor. Allein auf der PlayStation 5 spielten in den ersten vier Tagen 39 Millionen Nutzer. Für das Dezemberquartal stellt Take-Two Net Bookings von 3,35 bis 3,5 Milliarden Dollar in Aussicht, mehr als doppelt so viel wie im Vorquartal.
Auch die Kritiker sind begeistert: Auf Metacritic erreicht GTA VI einen Wert von 99 von 100 Punkten. Für das Geschäftsjahr 2027 rechnet Take-Two mit Erlösen von rund 8 Milliarden Dollar.
Der Start von GTA VI ist bewiesen. Für die Take-Two Aktie zählt jetzt, wie lange das Spiel über GTA Online Geld verdient.
Die Börse
Warum die Aktie noch unter ihrem Hoch steht
Bemerkenswert: Am Starttag selbst fiel die Take-Two Aktie noch um 3,7 Prozent auf 208,65 Dollar, obwohl Marktforscher bereits 19 Millionen verkaufte Exemplare schätzten. Erst die offizielle Rekordzahl brachte Schwung: Am Mittwoch schloss die Aktie 3,14 Prozent höher bei 227,34 Dollar und gehörte zu den Gewinnern im Nasdaq 100. Vom Hoch ist sie dennoch weiterhin deutlich entfernt. Viele Anleger hatten einen starken Start bereits vorab eingepreist.
Häufige Fragen zur Take-Two Aktie
Wie viel hat GTA VI am ersten Tag eingespielt?
Nach Angaben von Take-Two rund 3,79 Milliarden Dollar an Endkundenverkäufen.
Wann erschien GTA VI?
Am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.
Welchen Umsatz erwartet Take-Two für das Geschäftsjahr 2027?
Rund 8 Milliarden Dollar.
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