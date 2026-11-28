Take-Two Aktie: 3,79 Milliarden Dollar an einem Tag – GTA VI bricht alle Rekorde, und die Aktie liegt im Jahr im Minus

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 18:08 3 Min.

Der größte Unterhaltungsstart der Geschichte, fast 45 Millionen verkaufte Exemplare nach einem Wochenende – und trotzdem notiert die Take-Two Aktie unter ihrem Stand vom Jahresanfang. Warum?

Bild: João Ferrão / Unsplash (Unsplash-Lizenz)

Kein Kinofilm, kein Album, kein Spiel hat je an einem einzigen Tag so viel Geld eingespielt. Grand Theft Auto VI erzielte am ersten Verkaufstag einen weltweiten Handelsumsatz von 3,79 Milliarden US-Dollar. Die Take-Two Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 230,22 US-Dollar, ein Plus von 1,27 Prozent – und liegt damit seit Jahresbeginn immer noch rund zehn Prozent im Minus. Take-Two Interactive Software, Inc. · ISIN: US8740541094 · WKN: 914508 · Handelssymbol: TKE · US-Handelssymbol: TTWO weltweiter Handelsumsatz am ersten Verkaufstag 3,79 Mrd. $ Schlusskurs am 27. November, plus 1,27 Prozent 230,22 $ vor dem Start verkaufte Exemplare 32,5 Mio. 52-Wochen-Hoch 265,94 $ Quelle : Take-Two, Mitteilung zum Verkaufsstart; Nasdaq-Kursdaten vom 27. November 2026 Der Rekord Der größte Start der Unterhaltungsgeschichte Das Spiel erschien am 19. November für die aktuellen Konsolen. Take-Two sprach vom „größten Unterhaltungsstart der Geschichte“: 3,79 Milliarden US-Dollar am ersten Tag, 32,5 Millionen Exemplare schon vor der Veröffentlichung. Ein Marktforscher schätzt, dass bis zum Ende des ersten Wochenendes 44,9 Millionen Stück an Endkunden gingen. Die Fachpresse vergab Spitzenwertungen. Die Aktie reagierte freundlich, aber nicht euphorisch. Am Mittwoch stieg sie um 3,14 Prozent, am Freitag um weitere 1,27 Prozent. Zu Wochenbeginn hatte sie sogar nachgegeben, als sich in sozialen Netzwerken Kritik von Spielern häufte. Die Frage Was kommt nach dem ersten Wochenende? Der Blick in die Geschichte mahnt zur Nüchternheit. Nach den Starts der beiden letzten großen Titel des Studios, 2013 und 2018, notierte die Aktie 20 Handelstage später jeweils unter ihrem Stand vor der Veröffentlichung. Im laufenden Jahr hatte der Kurs zudem unter den mehrfachen Verschiebungen des Spiels gelitten. Entscheidend für die Bewertung ist nicht der Verkaufsstart, sondern was danach kommt: die laufenden Einnahmen aus dem Online-Modus, eine spätere PC-Version und die Ausgaben der Spieler für digitale Zusatzinhalte. Der Vorgänger verdient über ein Jahrzehnt nach Erscheinen noch Geld. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt nach Marktdaten bei rund 285 US-Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Take-Two Aktie spricht Rekordstart weit über den Erwartungen, langfristige Online-Erlöse, eine kommende PC-Version und Analystenziele über dem Kurs. Was dagegen spricht Hohe Erwartungen im Kurs, historisch schwache Wochen nach großen Starts, Abhängigkeit von einer Marke und Kritik aus der Spielergemeinde. Häufige Fragen zur Take-Two Aktie Wo steht die Take-Two Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie bei 230,22 US-Dollar (plus 1,27 Prozent). Wie viel hat GTA VI am ersten Tag eingespielt?

Nach Unternehmensangaben 3,79 Milliarden US-Dollar weltweiten Handelsumsatz. Warum ist die Aktie im Jahr trotzdem im Minus?

Weil der Erfolg erwartet wurde und frühere Verschiebungen des Spiels den Kurs belastet hatten. Fazit: Der Rekord ist eingepreist, die Laufzeit nicht Die Take-Two Aktie hat den größten Start der Branche hinter sich. Ob sie davon weiter profitiert, hängt an den Online-Erlösen der nächsten Jahre. Die erste harte Zahl dazu liefert der nächste Quartalsbericht.

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