Eine Woche nach dem Start von Grand Theft Auto VI hat die Take-Two Aktie wieder Schwung aufgenommen. Am Dienstag stieg sie um 5,3 Prozent, am Mittwoch um weitere 3,1 Prozent auf 227,34 Dollar, während der breite Markt nachgab. Am Donnerstag ruhte der US-Handel wegen Thanksgiving, hierzulande notierte die Aktie bei rund 204 Euro leicht im Minus. Auf den Suchlisten der Anleger steht der Spielekonzern weit oben.
Take-Two Aktie: 3,79 Milliarden an einem Tag – GTA VI spielt mehr ein, als Take-Two fürs ganze Quartal erwartet
Ein Verkaufstag, 3,79 Milliarden Dollar Bruttobuchungen. Das ist mehr als Take-Two für das gesamte Weihnachtsquartal in Aussicht gestellt hat. Die Take-Two Aktie stieg zwei Tage in Folge, Wells Fargo bleibt bei 300 Dollar. Die große Analyse: was die Rekordzahlen wirklich bedeuten, warum GTA Online der eigentliche Schatz ist und welche Risiken bleiben.
Die Stammdaten: Die Take-Two Aktie trägt die ISIN US8740541094 und die WKN 914581. In Deutschland lautet das Handelssymbol TKE, in den USA das US-Handelssymbol TTWO an der Nasdaq.
Der Rekord
Ein Tag, mehr als ein Quartal
GTA VI hat am ersten Verkaufstag nach Unternehmensangaben weltweit 3,79 Milliarden Dollar Bruttobuchungen erzielt. Zum Vergleich: Für das gesamte laufende Quartal bis Ende Dezember hatte Take-Two Net Bookings von 3,35 bis 3,50 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Ganz vergleichbar sind die Zahlen nicht, denn Bruttobuchungen enthalten auch die Anteile von Händlern und Plattformbetreibern wie Sony und Microsoft. Trotzdem zeigt der Vergleich, wie vorsichtig die Prognose angesichts dieses Starts wirkt. Für die Take-Two Aktie ist das die zentrale Frage: Hebt das Management im Februar die Erwartungen an?
Auch die Stückzahlen sind gewaltig. Laut dem Marktforscher Sensor Tower wurden bis zum Morgen nach dem Start rund 19,1 Millionen Exemplare abgesetzt, Vorbestellungen eingeschlossen. Schätzungen zufolge waren es bis zum Ende des ersten Wochenendes bereits rund 45 Millionen Exemplare. Der Vorgänger GTA V brauchte für solche Zahlen Monate.
Das Spiel ist der Zündfunke. Das Geld verdient Take-Two über Jahre mit GTA Online.
Der eigentliche Schatz
GTA Online als Geldmaschine
Langfristig zählt weniger der Verkaufsstart als das, was danach kommt. Beim Vorgänger brachte der Online-Modus über ein Jahrzehnt laufende Einnahmen. Die Bank of America traut GTA Online in einer neuen Analyse rund 2,7 Milliarden Dollar Umsatz zu. Wells Fargo bestätigte nach den Verkaufszahlen die Einstufung Overweight mit einem Kursziel von 300 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt laut Yahoo Finance bei rund 285 Dollar, deutlich über dem aktuellen Kurs der Take-Two Aktie.
Die Risiken
Warum die Aktie trotzdem im Minus liegt
Trotz der Rekorde liegt die Aktie seit Jahresbeginn rund 11 Prozent im Minus und weit unter dem 52-Wochen-Hoch von 265,94 Dollar. Der Grund: Viele Anleger hatten den Erfolg längst eingepreist. Am Starttag selbst schloss die Aktie im Minus, nach dem Motto „Kaufe das Gerücht, verkaufe die Nachricht“. Dazu kommt Kritik an der Gewaltdarstellung im Spiel. Die nächste harte Bewährungsprobe folgt am 9. Februar 2027 mit den Quartalszahlen.
Häufige Fragen zur Take-Two Aktie
Wie viel hat GTA VI am ersten Tag eingespielt?
Nach Unternehmensangaben 3,79 Milliarden Dollar Bruttobuchungen weltweit.
Warum ist das für die Take-Two Aktie wichtig?
Weil die Summe höher ist als die Prognose für die Net Bookings des gesamten Quartals. Anleger hoffen deshalb auf eine angehobene Prognose.
Wo schloss die Take-Two Aktie zuletzt?
Am Mittwoch, 25. November, bei 227,34 Dollar, ein Plus von 3,14 Prozent.
Welche ISIN und WKN hat die Take-Two Aktie?
ISIN US8740541094, WKN 914581, Handelssymbol TKE, US-Handelssymbol TTWO.
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