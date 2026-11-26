Wie viel hat GTA VI am ersten Tag eingespielt?

Nach Unternehmensangaben 3,79 Milliarden Dollar Bruttobuchungen weltweit.

Warum ist das für die Take-Two Aktie wichtig?

Weil die Summe höher ist als die Prognose für die Net Bookings des gesamten Quartals. Anleger hoffen deshalb auf eine angehobene Prognose.

Wo schloss die Take-Two Aktie zuletzt?

Am Mittwoch, 25. November, bei 227,34 Dollar, ein Plus von 3,14 Prozent.

Welche ISIN und WKN hat die Take-Two Aktie?

ISIN US8740541094, WKN 914581, Handelssymbol TKE, US-Handelssymbol TTWO.