Die Taiyo-Yuden-Aktie zählt zu den Nikkei 225 Gewinnern: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 6,82 Prozent auf 37,60 Euro. Der Nikkei 225 legt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte zu.
Taiyo-Yuden-Aktie: Kondensatorhersteller erholt sich nach Kursrutsch
Die Taiyo-Yuden-Aktie steigt im Nikkei 225 um fast sieben Prozent. Der Elektronikzulieferer profitiert von der KI-Erholung.
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Nikkei 225 Gewinner
Was die Taiyo-Yuden-Aktie antreibt
Taiyo Yuden liefert Kondensatoren und andere Bauteile. Die Aktie schwankt stark: Am 11. November führte sie mit 9,7 Prozent die Gewinnerliste an, am 16. November verlor sie über 10 Prozent. Heute folgt sie der Erholung bei KI-Werten.
Als Nikkei 225 Gewinner zeigt die Taiyo-Yuden-Aktie die Nervosität am Markt.
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