Taiyo-Yuden-Aktie: Kondensatorhersteller erholt sich nach Kursrutsch

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Taiyo-Yuden-Aktie steigt im Nikkei 225 um fast sieben Prozent. Der Elektronikzulieferer profitiert von der KI-Erholung.

Die Taiyo-Yuden-Aktie zählt zu den Nikkei 225 Gewinnern: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 6,82 Prozent auf 37,60 Euro. Der Nikkei 225 legt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte zu. TYC1 TYC1 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr TYC1 — — — Nikkei 225 Gewinner Was die Taiyo-Yuden-Aktie antreibt Taiyo Yuden liefert Kondensatoren und andere Bauteile. Die Aktie schwankt stark: Am 11. November führte sie mit 9,7 Prozent die Gewinnerliste an, am 16. November verlor sie über 10 Prozent. Heute folgt sie der Erholung bei KI-Werten. Taiyo-Yuden-Aktie bei comdirect am Morgen +6,82 % Nikkei 225 (+2,1 %) 58.711 Quelle : comdirect Was dagegen spricht Hohe Schwankungsbreite: Gewinne und Verluste von zehn Prozent und mehr kamen zuletzt binnen Tagen vor. Als Nikkei 225 Gewinner zeigt die Taiyo-Yuden-Aktie die Nervosität am Markt.

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