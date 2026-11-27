Die T-Mobile US Aktie (US-Handelssymbol: TMUS) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Verlierern. Im frühen Handel steht sie bei 166,25 Dollar, die Kursanzeige nennt minus 0,63 Prozent. T-Mobile US ist die wichtigste Tochter der Deutschen Telekom.
T-Mobile US Aktie: Nasdaq100 Verlierer am Freitag – Konkurrenz aus dem All im Blick
Die T-Mobile US Aktie steht am Freitag im frühen US-Handel bei 166,25 Dollar und zählt mit minus 0,63 Prozent laut Kursanzeige zu den Nasdaq100 Verlierern. Was den US-Mobilfunker beschäftigt.
Kursgrund
Warum die T-Mobile US Aktie nachgibt
Ein konkreter Auslöser für den Rückgang ist nicht bekannt. Seit SpaceX Anfang Oktober Mobilfunkfrequenzen in den USA gekauft hat, fürchten Anleger neue Konkurrenz durch Satelliten-Mobilfunk von Starlink. Die T-Mobile US Aktie gehört deshalb als Nasdaq100 Verlierer zu den Werten, die auf solche Nachrichten empfindlich reagieren.
Häufige Fragen zur T-Mobile US Aktie
Warum ist die T-Mobile US Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.
Wie hoch ist der Kurs der T-Mobile US Aktie?
Im frühen Handel am Freitag 166,25 Dollar.
Wem gehört T-Mobile US?
Mehrheitlich der Deutschen Telekom.
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