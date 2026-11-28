Im dritten Quartal stieg der Gewinn um 27 Prozent, die Serviceerlöse wuchsen, und das Management hob den Ausblick für den Mittelzufluss an. Dazu kommen neue Wachstumsfelder: Internet für zu Hause über das Mobilfunknetz, eigene Glasfaseranschlüsse und zusätzliche Netzkapazität. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 16 ist die Aktie so niedrig bewertet wie lange nicht; die Dividendenrendite liegt bei rund 2,5 Prozent.