Für die Deutsche Telekom ist sie die wertvollste Beteiligung, für die Wall Street derzeit ein Sorgenkind. Die T-Mobile US Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 170,19 US-Dollar, ein Plus von 2,37 Prozent. Auf Xetra lag der Schlusskurs bei 154,02 Euro. Seit Jahresbeginn hat das Papier rund 16 Prozent verloren.
T-Mobile US Aktie: Gewinn plus 27 Prozent, Kurs minus 16 im Jahr – die Angst vor dem Satelliten drückt die Telekom-Perle
T-Mobile US wächst profitabler als die Konkurrenz und hebt den Cashflow-Ausblick. Trotzdem liegt die T-Mobile US Aktie seit Jahresbeginn deutlich im Minus. Der Grund kommt aus dem All.
T-Mobile US, Inc. · ISIN: US8725901040 · WKN: A1T7LU · Handelssymbol: TM5 · US-Handelssymbol: TMUS
Deutsche Telekom AG · ISIN: DE0005557508 · WKN: 555750 · Handelssymbol: DTE · US-Handelssymbol: DTEGY
Die Zahlen
Operativ gibt es wenig zu meckern
Im dritten Quartal stieg der Gewinn um 27 Prozent, die Serviceerlöse wuchsen, und das Management hob den Ausblick für den Mittelzufluss an. Dazu kommen neue Wachstumsfelder: Internet für zu Hause über das Mobilfunknetz, eigene Glasfaseranschlüsse und zusätzliche Netzkapazität. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 16 ist die Aktie so niedrig bewertet wie lange nicht; die Dividendenrendite liegt bei rund 2,5 Prozent.
Auf Monatssicht hat sich der Kurs um gut 13 Prozent erholt. Börsengehandelte Fonds kauften am 24. November netto für knapp 19 Millionen US-Dollar. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt nach Marktdaten bei rund 227 US-Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
T-Mobile US hat die Konkurrenz am Boden geschlagen. Jetzt kommt ein Wettbewerber, der gar keine Masten braucht. Ob das eine echte Gefahr ist oder nur eine gute Geschichte, weiß noch niemand.
Die Sorge
Mobilfunk direkt aus dem Orbit
Der Kursrückgang in diesem Jahr hat einen konkreten Auslöser: die Telekommunikationspläne eines großen US-Raumfahrtkonzerns, der Mobilfunk per Satellit direkt aufs Handy bringen will. Zeitweise verlor die T-Mobile US Aktie deswegen binnen kurzer Zeit 14,5 Prozent. Branchenchefs und Analysten halten dagegen: Der Aufbau eines vollwertigen Netzes aus dem All werde Jahre dauern und Hunderte Milliarden US-Dollar kosten.
Daneben gibt es hausgemachte Themen. Das Kundenwachstum verlangsamt sich, die Wechselquote ist erhöht, die Verschuldung hoch, und künftige Frequenzauktionen werden teuer. Für die Deutsche Telekom, die die Mehrheit an T-Mobile US hält, ist die Entwicklung der Tochter der wichtigste Werttreiber.
Häufige Fragen zur T-Mobile US Aktie
Wo steht die T-Mobile US Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 170,19 US-Dollar und auf Xetra bei 154,02 Euro.
Warum ist sie 2026 gefallen?
Vor allem wegen der Sorge vor Mobilfunk-Konkurrenz per Satellit.
Wem gehört T-Mobile US?
Die Mehrheit hält die Deutsche Telekom.
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