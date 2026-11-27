Was sagt JPMorgan?

Overweight mit einem Kursziel von 110 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Was sieht Bernstein positiv?

Dass der Großteil einer langjährigen Untersuchung abgeschlossen ist.

Wer verlässt den Vorstand?

Finanzchef Olaf Klinger nach elf Jahren.

Welche ISIN und WKN hat die Symrise Aktie?

ISIN DE000SYM9999, WKN SYM999, Handelssymbol SY1, US-Handelssymbol SYIEY.