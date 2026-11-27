Die Symrise Aktie hat am Donnerstag leicht zugelegt. Sie schloss 0,4 Prozent höher bei 97,18 Euro, nachdem sie im Handelsverlauf zeitweise über 98 Euro gestiegen war. Zwei frische Analystenstudien rücken den Duftstoff- und Aromenhersteller in den Fokus.
Symrise Aktie: JPMorgan hebt auf 110 Euro, Bernstein sieht ein Ende der Unsicherheit – dreht der Duftstoffriese jetzt?
Höheres Kursziel, Kaufempfehlung bestätigt, und eine jahrelange Untersuchung ist größtenteils abgeschlossen: Die Symrise Aktie bekommt Rückenwind. Doch der Abgang des Finanzchefs und die Kosteninflation bleiben Themen. Die große Analyse.
Die Stammdaten: Die Symrise Aktie trägt die ISIN DE000SYM9999 und die WKN SYM999. In Deutschland lautet das Handelssymbol SY1, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol SYIEY gehandelt.
Die Studien
Zwei Häuser, ein Signal
JPMorgan hob das Kursziel von 100 auf 110 Euro und bestätigte die Einstufung Overweight. Die Bank erwartet für 2027 ein gemischtes Branchenumfeld und sieht höhere Kosteninflation als größtes Gewinnrisiko. Bernstein bleibt bei Market-Perform mit 99 Euro, wertet aber positiv, dass der Großteil einer Untersuchung abgeschlossen ist, die seit Jahren als Unsicherheitsfaktor galt. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Wenn eine jahrelange Unsicherheit verschwindet, braucht eine Aktie oft keine gute Nachricht mehr. Es reicht, dass die schlechte weg ist.
Die offenen Punkte
Neuer Finanzchef, neue Großaktionäre
Mitte November kündigte Finanzchef Olaf Klinger nach elf Jahren seinen Abgang an. Zudem meldete ein Investor am Donnerstag einen Stimmrechtsanteil von insgesamt 10,66 Prozent. Für die Symrise Aktie bedeutet das: Das Interesse großer Investoren ist da, die personelle Kontinuität muss sich neu finden.
Häufige Fragen zur Symrise Aktie
Was sagt JPMorgan?
Overweight mit einem Kursziel von 110 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Was sieht Bernstein positiv?
Dass der Großteil einer langjährigen Untersuchung abgeschlossen ist.
Wer verlässt den Vorstand?
Finanzchef Olaf Klinger nach elf Jahren.
Welche ISIN und WKN hat die Symrise Aktie?
ISIN DE000SYM9999, WKN SYM999, Handelssymbol SY1, US-Handelssymbol SYIEY.
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