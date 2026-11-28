Die Symrise Aktie (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Handelssymbol: SY1, US-Handelssymbol: SYIEY) erholt sich vom Rückschlag der Vorwochen. Sie gewann 3,15 Prozent und schloss am Freitag bei 97,50 Euro. Damit ist der Duft- und Aromenhersteller aus Holzminden der achtzehntgrößte DAX Gewinner der Woche. Auf Jahressicht liegt die Symrise-Aktie gut 37 Prozent im Plus.
Symrise Aktie: DAX Gewinner der Woche – JPMorgan hebt das Ziel, BlackRock stockt auf, duftet es beim Aromen-Riesen nach Comeback?
Die Symrise Aktie gehört zu den DAX Gewinnern der Woche: Plus 3,15 Prozent auf 97,50 Euro. Ein höheres Kursziel von JPMorgan und eine aufgestockte Beteiligung von BlackRock gaben dem Duft- und Aromenhersteller Rückenwind. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe und die Risiken.
Wochenanalyse
Rückenwind zur Wochenmitte: so lief die Woche der Symrise Aktie
Ein höheres Kursziel und ein großer Investor brachten den Aromen-Riesen wieder in Schwung.
Am Mittwoch hob JPMorgan das Kursziel für die Symrise Aktie von 100 auf 110 Euro an und bestätigte die Einstufung „Overweight“. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Aktie legte daraufhin zu. Am Donnerstag meldete Symrise zudem, dass der Vermögensverwalter BlackRock seine Gesamtposition aus Stimmrechten und Instrumenten auf 10,66 Prozent ausgeweitet hat. Am Freitag kam ein leichtes Plus von 0,33 Prozent dazu.
Die Gründe
Wachstum zieht an: was den Wochengewinner trägt
Im dritten Quartal beschleunigte Symrise das organische Wachstum auf 5,3 Prozent und bestätigte die Prognose für 2026. Zugleich verlieren die laufenden Kartellverfahren an Schärfe, und mit einem neuen Finanzvorstand beginnt ein neues Kapitel. Nach Berichten ist zudem ein Staatsfonds bei Symrise eingestiegen. Die Aktie hatte zuvor trotz der starken Zahlen zeitweise rund 10 Prozent verloren, weil der Margenausblick vorsichtig ausfiel.
Höheres Kursziel
JPMorgan sieht 110 Euro.
BlackRock stockt auf
Die Gesamtposition steigt auf 10,66 Prozent.
Wachstum beschleunigt
Organisch 5,3 Prozent im dritten Quartal.
Kartellrisiko sinkt
Die Verfahren verlieren an Schärfe.
Einordnung
Teuer und unter Margendruck
Die Symrise Aktie ist hoch bewertet: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis lag zuletzt bei rund 53. Für das vierte Quartal erwartet der Konzern wegen einer höheren Vergleichsbasis eine geringere Wachstumsdynamik, die Marge steht unter Druck. Die Deutsche Bank hatte die Aktie Mitte November auf „Hold“ abgestuft.
Häufige Fragen zur Symrise Aktie
Warum ist die Symrise Aktie DAX Gewinner der Woche?
JPMorgan hob das Kursziel an, BlackRock stockte seine Beteiligung auf, und die Aktie erholte sich vom Rückschlag nach den Quartalszahlen.
Welche ISIN und WKN hat die Symrise Aktie?
Die ISIN lautet DE000SYM9999, die WKN SYM999, das Handelssymbol SY1. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter SYIEY gehandelt.
Welches Kursziel hat JPMorgan für Symrise?
110 Euro bei einer Einstufung mit „Overweight“. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.