Warum ist die Symrise Aktie DAX Gewinner der Woche?

JPMorgan hob das Kursziel an, BlackRock stockte seine Beteiligung auf, und die Aktie erholte sich vom Rückschlag nach den Quartalszahlen.

Welche ISIN und WKN hat die Symrise Aktie?

Die ISIN lautet DE000SYM9999, die WKN SYM999, das Handelssymbol SY1. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter SYIEY gehandelt.

Welches Kursziel hat JPMorgan für Symrise?

110 Euro bei einer Einstufung mit „Overweight“. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.