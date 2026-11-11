Symrise-Aktienanalyse von "Der Aktionär":
Symrise Aktie: Charttechnisch spannend
Starke Unterstützung und zwei Kaufbestätigungen
Andreas Agly vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie der Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) unter die Lupe.
Beim deutschen Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen sowie kosmetischen Rohstoffen stehe eine personelle Veränderung im Management an. Martin Huber werde ab 1. April 2027 neuer Finanzvorstand. Analysten würden die über 20-jährige Führungserfahrung des neuen Managers loben. Heute seien gleich zwei Kaufempfehlungen für die Symrise Aktie bestätigt worden. Charttechnisch sei die Lage spannend. Der Kurs des Holzmindener Konzerns könne auf eine starke Unterstützung bauen, so Andreas Agly vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.11.2026)
Die Sendung mit Andreas Agly vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.
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