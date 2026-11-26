Die Symrise Aktie (ISIN: DE000SYM9999, FSE: SY1) sorgt für ein Paradox: Der Duft- und Aromenkonzern wächst im dritten Quartal um 5,3% - der stärkste Wert des Jahres -, übertrifft beim Umsatz die Erwartungen, und trotzdem rutscht die Aktie zeitweise um rund 10% ab. Gleichzeitig verlieren die Kartellverfahren für Symrise an Schärfe, das Portfolio wird aufgeräumt, und im Finanzvorstand steht ein Wechsel an. Diese Symrise Aktienanalyse ordnet News, Quartalszahlen und Chartbild ein und zeigt, was die Symrise Aktie Prognose für die kommenden Monate und Jahre bedeutet.
Symrise Aktienanalyse: Wachstum 5,3%, Kartellrisiko schrumpft, neuer CFO - Chance nach dem Kursrutsch?
Die Symrise Aktie gibt nach starken Q3-Zahlen nach: Das Wachstum zieht auf 5,3% an, die Kartellverfahren verlieren an Schärfe, der CFO wechselt. Die Symrise Aktienanalyse mit Prognose für kurz-, mittel- und langfristige Anleger.
Steckbrief
- Unternehmen
- Symrise AG
- Börse / Ticker
- Xetra, SY1 (DAX)
- ISIN
- DE000SYM9999
- Kerngeschäft
- Duft- und Geschmacksstoffe, Heimtiernahrung, Kosmetikwirkstoffe
- Segmente
- Taste, Nutrition & Health sowie Scent & Care
- Nächste Zahlen
- Jahreszahlen 2026, voraussichtlich 10. März 2027
Stand: 17.11.2026, Kurs laut Marktdaten vom 17.11.2026
Die aktuellen News
Gute Zahlen, enttäuschte Anleger - warum die Symrise Aktie fällt
Am 28. Oktober legte Symrise die Zahlen zum dritten Quartal vor. Die Reaktion der Börse war brutal, obwohl die Zahlen auf den ersten Blick überzeugten.
Der Umsatz stieg auf 1,31 Milliarden Euro nach 1,22 Milliarden Euro im Vorjahresquartal, das organische Wachstum lag bei 5,3% und damit leicht über den Erwartungen von rund 5,0%. Getrieben wurde es vor allem von höheren Mengen und einer leichten Vergleichsbasis. Das Segment Scent & Care wuchs organisch um 5,6% auf 520 Millionen Euro, Taste, Nutrition & Health um 5,2%. Besonders wichtig für die Symrise Aktie: Die zuletzt schwächelnden Bereiche Heimtiernahrung und Care & Wellness kehrten zum Wachstum zurück.
Der Haken steckt im Ausblick. Symrise bestätigte die Jahresprognose, konkretisierte das organische Wachstum 2026 aber auf etwa die Mitte der Spanne von 2 bis 4% - etwas weniger, als der Markt nach der starken Kursentwicklung erwartet hatte. Für das Schlussquartal kündigte der Konzern ein nachlassendes Wachstum an, die bereinigte EBITDA-Marge soll wegen Investitionen in IT, Innovation und Personal in der unteren Hälfte der Zielspanne landen. Die Symrise Aktie war zuvor bis auf rund 103 Euro gestiegen und gehörte 2026 zu den stärksten DAX-Werten. Wer so hoch gelaufen ist, hat wenig Spielraum für Enttäuschungen.
Die Quartalszahlen
Wachstum nimmt Fahrt auf - aber das Ziel liegt noch weit weg
Organisches Umsatzwachstum von Symrise 2026
Prozent
Quelle: Symrise Quartalsmitteilungen 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Organisches Wachstum
|Q1 2026
|-0,4
|Q2 2026
|4,5
|Q3 2026
|5,3
Die Kurve zeigt die Erholung deutlich: Nach einem leichten Minus im ersten Quartal beschleunigte sich das Geschäft von Quartal zu Quartal. Für die ersten neun Monate steht ein organisches Plus von 3,0%. Zum Vergleich: Im dritten Quartal 2025 hatte Symrise nur 1,4% geschafft und damals die Jahresprognose gesenkt. Die Symrise Aktie Prognose muss aber auch die Lücke zu den mittelfristigen Zielen beachten, die für 2025 bis 2028 ein organisches Wachstum von 5 bis 7% pro Jahr vorsehen. Mit rund 3% in diesem Jahr liegt Symrise klar darunter.
|Kennzahl
|Ziel 2026
|Mittelfristziel 2025 bis 2028
|Organisches Umsatzwachstum
|2 bis 4%
|5 bis 7% pro Jahr
|Bereinigte EBITDA-Marge
|21,5 bis 22,5%
|21 bis 23%
|Bereinigte Business-Free-Cashflow-Marge
|über 14%
|über 14%
Bereinigte Kennzahlen laut Unternehmensangaben. Für 2026 erwartet Symrise das Wachstum etwa in der Mitte der Spanne und die EBITDA-Marge in der unteren Hälfte.
Quelle: Symrise, Mitteilungen vom 4.3.2026 und 28.10.2026
Bei der Bewertung ist die Symrise Aktie nicht mehr billig: Bei einem Kurs von 95,82 Euro und einem von Analysten erwarteten Gewinn je Aktie von rund 3,97 Euro ergibt sich ein KGV 2026e von rund 24 (Redaktionsrechnung). Die für 2025 gezahlte Dividende von 1,25 Euro je Aktie entspricht einer Rendite von rund 1,3%.
Das Chartbild
Vom Jahreshoch zurück - die 100-Euro-Marke als Prüfstein
Charttechnisch hat die Symrise Aktie nach den Zahlen einen deutlichen Abschlag verbucht. Vor dem Bericht stand sie bei rund 103 Euro auf dem Jahreshoch, am Berichtstag fiel sie zeitweise auf rund 90 Euro. Seitdem hat sie sich auf rund 96 Euro erholt: Am 16. November schloss sie bei 95,66 Euro, am 17. November notierte sie bei 95,82 Euro. Rund 7% fehlen damit noch zum Jahreshoch. Chartbeobachter dürften die Zone um 100 Euro als nächsten Prüfstein ansehen, die Zone um 90 Euro als Unterstützung (Einschätzung der Redaktion).
Kartellverfahren
Rückenwind aus der Justiz - aber das EU-Verfahren läuft weiter
Ein wichtiger Streitpunkt für die Symrise Aktie war über Jahre die Branchenuntersuchung zu mutmaßlichen Preisabsprachen im Duftstoffgeschäft, die im März 2023 mit Durchsuchungen bei Symrise, Givaudan, Firmenich und IFF begann. Für Symrise hat sich die Lage inzwischen klar verbessert: Die britische Wettbewerbsbehörde CMA stellte das Verfahren gegen Symrise im Mai 2025 aus Gründen der Verwaltungspriorität ein, während sie gegen Firmenich, Givaudan und IFF weiter ermittelt. Das US-Justizministerium teilte Symrise im Februar 2026 mit, die Ermittlungen einzustellen, ein rechtswidriges Verhalten sei nicht festgestellt worden. Symrise betont, nie an unzulässigen Absprachen beteiligt gewesen zu sein.
Offen bleibt das Verfahren der EU-Kommission. Es lief nach den zuletzt verfügbaren Berichten weiter, Symrise hofft auf einen ähnlichen Ausgang wie in den USA und Großbritannien. Bislang bekannt ist in Brüssel ein Bußgeld von 15,9 Millionen Euro gegen IFF wegen gelöschter WhatsApp-Nachrichten während der Durchsuchung (Juni 2024), das ein Verfahrensverstoß ist und keine Kartellstrafe. In Indien ermitteln die Behörden laut Reuters gegen Givaudan, Firmenich und IFF in einem zweiten Verfahren, Symrise wird dort nicht genannt. Nach Angaben der EU-Kommission liegen Kartellstrafen in der Regel bei 15 bis 20% der betroffenen Umsätze, gedeckelt bei 10% des Jahresumsatzes. Für die Symrise Aktie gilt: Das Risiko ist kleiner geworden, aber nicht verschwunden.
Der Konzernumbau
ONE SYM: Aufräumen im Portfolio - und neues Gesicht im Finanzvorstand
Mit dem Transformationsprogramm ONE SYM will Symrise Kosten und Strukturen optimieren und Kapital gezielter in Bereiche mit höheren Wachstums- und Renditeaussichten lenken. Die jüngsten Schritte der Symrise Aktie im Überblick:
Verkauf von AmeriTerpenes: Das Geschäft mit Terpen-Inhaltsstoffen geht an den Finanzinvestor Mutares. Schon Ende 2025 hatte Symrise dafür eine Wertminderung von 147,6 Millionen Euro verbucht. Die Lieferbeziehung bleibt bestehen.
Zukauf Floral Concept: Der französische Anbieter hochwertiger natürlicher Duftrohstoffe aus Grasse wurde übernommen und bildet mit Maison Lautier 1795 ein Naturals-Cluster in der Duftsparte.
Aktienrückkauf abgeschlossen: Das erste Rückkaufprogramm der Firmengeschichte über bis zu 400 Millionen Euro lief vom 2. Februar bis 28. Oktober 2026. Symrise erwarb rund 4,86 Millionen eigene Aktien.
Auch personell ändert sich etwas. Finanzchef Olaf Klinger verlässt den Vorstand nach mehr als elf Jahren am 31. März 2027. Sein Nachfolger wird ab 1. April 2027 Martin Huber, bisher Finanzchef des Backwarenkonzerns Aryzta und zuvor mehr als 20 Jahre bei Nestlé, unter anderem als CFO von Nespresso. Zugleich verlängerte der Aufsichtsrat das Vorstandsmandat von Walter Ribeiro, dem Präsidenten von Taste, Nutrition & Health, bis September 2031. Die lange Vorlaufzeit begrenzt das Risiko eines abrupten Führungswechsels. Anleger der Symrise Aktie werden darauf achten, ob der künftige CFO die Kapitaldisziplin und den Fokus auf den Cashflow fortsetzt.
Analystenstimmen
Was Banken zur Symrise Aktie sagen
Die Einschätzungen der Analysten gehen auseinander. Die Deutsche Bank stufte die Symrise Aktie am 16. November von "Buy" auf "Hold" ab und beließ das Kursziel bei 103 Euro. Positiver äußerten sich nach den Zahlen die LBBW (Kursziel von 99 auf 102 Euro, "Kaufen") und Metzler (von 100 auf 105 Euro, "Kaufen"). J.P. Morgan hielt zuletzt an "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro fest. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut LYNX bei rund 97 Euro, mehrheitlich raten die Analysten zum Kauf (11 von 16). Das sind Positionen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Die Prognose
Symrise Aktie Prognose: drei Szenarien für die kommenden Jahre
Eine seriöse Punktprognose ist bei einer Aktie in dieser Lage nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet deshalb drei Szenarien mit klar beobachtbaren Auslösern. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahreswechsel): Konsolidierung unter dem Hoch
Nach dem Kursrutsch und der Abstufung der Deutschen Bank dürfte die Symrise Aktie zunächst zwischen der 90-Euro-Zone und der 100-Euro-Marke pendeln. Neue Impulse sind im Dezember rar. Ein Signal aus Brüssel zum Kartellverfahren oder eine positive Konsensanpassung könnten die Aktie nach oben tragen, ein schwacher Gesamtmarkt belastet.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Die Marge entscheidet
Zum Jahresende rückt der Ausblick 2027 in den Mittelpunkt. Gelingt es, das Wachstum von zuletzt 5,3% zu halten und die Marge nach den Reinvestitionen wieder in Richtung Mitte des Zielkorridors zu führen, kann die Symrise Aktie die Lücke zu den mittelfristigen Zielen verkleinern. Fällt das Wachstum auf das Niveau des vierten Quartals zurück, bleibt die Bewertung angespannt.
Langfristig (bis 2028): Umsetzung von ONE SYM
Langfristig zählt, ob Portfoliobereinigung, Naturals-Cluster und Wachstum in Heimtiernahrung und Care & Wellness die Ziele von 5 bis 7% organischem Wachstum und 21 bis 23% EBITDA-Marge tragen. Ein endgültiger Abschluss des EU-Verfahrens ohne Strafe würde einen Unsicherheitsfaktor beseitigen.
Termine
Was Anleger der Symrise Aktie jetzt beobachten
Laufend: Entwicklung im EU-Kartellverfahren und Analystenanpassungen nach der Q3-Zahlen-Saison.
Voraussichtlich 10. März 2027: Jahreszahlen 2026 mit Ausblick auf 2027.
1. April 2027: Martin Huber übernimmt das Amt des Finanzchefs.
Mai 2027: Hauptversammlung, bei der über die Dividende für 2026 entschieden wird (Termin laut Finanzkalender prüfen).
FAQ
Häufige Fragen zur Symrise Aktie
Warum ist die Symrise Aktie nach den Q3-Zahlen gefallen? Das Wachstum von 5,3% übertraf zwar die Erwartungen, doch die Jahresprognose wurde nur auf die Mitte der Spanne konkretisiert, und für das vierte Quartal erwartet Symrise weniger Wachstum. Nach der starken Kursentwicklung war das für viele Anleger zu wenig.
Wie lautet die Symrise Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig sieht die Redaktion eine Konsolidierung, mittelfristig entscheidet die Marge, langfristig die Umsetzung von ONE SYM. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Wie steht es um das Kartellverfahren? Die britische CMA und das US-Justizministerium haben ihre Verfahren gegen Symrise eingestellt, das Verfahren der EU-Kommission lief nach den zuletzt verfügbaren Berichten weiter.
Zahlt die Symrise Aktie Dividende? Für 2025 zahlte Symrise 1,25 Euro je Aktie, das entspricht bei einem Kurs von 95,82 Euro einer Rendite von rund 1,3%.
Ist die Symrise Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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