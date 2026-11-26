Der Umsatz stieg auf 1,31 Milliarden Euro nach 1,22 Milliarden Euro im Vorjahresquartal, das organische Wachstum lag bei 5,3% und damit leicht über den Erwartungen von rund 5,0%. Getrieben wurde es vor allem von höheren Mengen und einer leichten Vergleichsbasis. Das Segment Scent & Care wuchs organisch um 5,6% auf 520 Millionen Euro, Taste, Nutrition & Health um 5,2%. Besonders wichtig für die Symrise Aktie: Die zuletzt schwächelnden Bereiche Heimtiernahrung und Care & Wellness kehrten zum Wachstum zurück.

Der Haken steckt im Ausblick. Symrise bestätigte die Jahresprognose, konkretisierte das organische Wachstum 2026 aber auf etwa die Mitte der Spanne von 2 bis 4% - etwas weniger, als der Markt nach der starken Kursentwicklung erwartet hatte. Für das Schlussquartal kündigte der Konzern ein nachlassendes Wachstum an, die bereinigte EBITDA-Marge soll wegen Investitionen in IT, Innovation und Personal in der unteren Hälfte der Zielspanne landen. Die Symrise Aktie war zuvor bis auf rund 103 Euro gestiegen und gehörte 2026 zu den stärksten DAX-Werten. Wer so hoch gelaufen ist, hat wenig Spielraum für Enttäuschungen.