Swiss Re Aktie: SMI-Gewinner am Abend – Rückversicherer vor dem Stichtag 4. Dezember

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 18:03 2 Min.

Die Swiss Re Aktie schließt am Donnerstag 0,98 Prozent höher bei 155,20 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Seit Montag hat der Rückversicherer knapp 3 Prozent gewonnen. In einer Woche folgen die Ziele für 2027.

Die Swiss Re Aktie zählt am Donnerstagabend zu den SMI-Gewinnern: Das Papier des Zürcher Rückversicherers schließt 0,98 Prozent höher bei 155,20 Franken. Das ist ein Tagesgewinn von 1,50 Franken je Aktie. Der SMI gewinnt 1,04 Prozent auf 14.817,68 Punkte. SMI-Gewinner am Abend Warum die Swiss Re Aktie gestiegen ist Die Swiss Re Aktie stieg im Gleichschritt mit dem Markt. Eine eigene Nachricht gab es nicht. Nach der Wende an der Wall Street vom Mittwochabend schloss der Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag klar fester. 18 der 20 SMI-Titel legten zu. Finanzwerte waren gefragt, an der Spitze UBS und Swiss Life. Die Swiss Re Aktie entwickelte sich fast genau wie der Leitindex. Einen unternehmensspezifischen Grund nennen die Agenturen nicht. Swiss Re Aktie am Donnerstag +0,98 % Schlusskurs der Swiss Re Aktie 155,20 CHF Konzerngewinn nach neun Monaten 4,2 Mrd. USD bestätigtes Gewinnziel für 2026 4,5 Mrd. USD Quelle : comdirect (26.11.2026, 17.30 Uhr), Swiss Re Swiss Re Aktie: Knapp 3 Prozent seit Montag Der Wochenverlauf ist stetig. Am Montag schloss die Swiss Re Aktie bei 150,80 Franken, am Donnerstag bei 155,20 Franken. Das ist ein Plus von 2,9 Prozent in drei Handelstagen, erzielt in einer Woche mit heftigen Ausschlägen bei Technologiewerten. Der Rückversicherer hat nach neun Monaten 4,2 Milliarden US-Dollar verdient und das Jahresziel von 4,5 Milliarden US-Dollar bekräftigt. Was die Swiss Re Aktie bremsen kann Sinkende Preise: In der Rückversicherung gehen die Netto-Preise 2026 zurück, der Wettbewerb bei Vertragserneuerungen ist intensiv.

Erwartungen: Am 4. Dezember legt Swiss Re laut Finanzkalender die Finanzziele für 2027 vor. Die Messlatte liegt hoch.

Großschäden: Naturkatastrophen können das Ergebnis jederzeit belasten. Ausblick: Wie geht es mit der Swiss Re Aktie weiter? Für den SMI-Gewinner Swiss Re ist der 4. Dezember der nächste Stichtag. Dann zeigt sich, wie viel Gewinn das Management trotz sinkender Preise für 2027 in Aussicht stellt. Stammdaten der Swiss Re Aktie Swiss Re AG: ISIN CH0126881561, WKN A1H81M, Handelssymbol SREN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol SSREY (OTC-ADR)

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