Swiss Re Aktie: Größter SMI-Verlierer am Abend – Branchenstudie dämpft die Stimmung

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:14 2 Min.

Die Swiss Re Aktie schließt am Freitag 0,61 Prozent tiefer bei 154,25 Franken und ist der größte SMI-Verlierer. Eine vorsichtige Studie von JPMorgan zur Versicherungsbranche belastet den Rückversicherer eine Woche vor den Zielen für 2027.

Die Swiss Re Aktie ist am Freitagabend der größte SMI-Verlierer: Das Papier des Zürcher Rückversicherers schließt 0,61 Prozent tiefer bei 154,25 Franken. 15 der 20 Titel im Leitindex beenden den Tag im Plus, Swiss Re steht am Tabellenende. Der SMI gewinnt 0,42 Prozent auf 14.879,97 Punkte. SMI-Verlierer am Abend Warum die Swiss Re Aktie gefallen ist Der Auslöser ist eine Studie, keine Nachricht aus dem Unternehmen. Die US-Bank JPMorgan hat am Freitag eine Branchenstudie zu den Versicherern veröffentlicht. Für Swiss Re bleibt die Bank nach Medienberichten vorsichtig und verweist auf hohe Bewertungen und ein schwaches Preisumfeld in Teilen der Rückversicherung. Die Reaktion war eindeutig: Die Swiss Re Aktie lag von Mittag bis Handelsschluss zwischen 0,6 und 0,8 Prozent im Minus. Die Versicherer entwickelten sich laut cash.ch uneinheitlich. Zurich schloss gegen den Trend fester. Swiss Re Aktie am Freitag, schwächster SMI-Wert -0,61 % Schlusskurs der Swiss Re Aktie 154,25 CHF 52-Wochen-Hoch vom 5. November 160,45 CHF bestätigtes Gewinnziel für 2026 4,5 Mrd. USD Quelle : comdirect (27.11.2026, 17.31 Uhr), Swiss Re, aktiencheck.de Swiss Re Aktie: Wochenbilanz bleibt positiv Der Rücksetzer ändert wenig am Bild der Woche. Am Montag hatte die Swiss Re Aktie bei 150,80 Franken geschlossen, am Freitag steht sie 2,3 Prozent höher. Vom 52-Wochen-Hoch bei 160,45 Franken ist der Kurs 3,9 Prozent entfernt. Der Konzern hat nach neun Monaten 4,2 Milliarden US-Dollar verdient und das Jahresziel von 4,5 Milliarden US-Dollar bekräftigt. Was die Swiss Re Aktie belastet Sinkende Preise: In der Rückversicherung gehen die Netto-Preise 2026 zurück, der Wettbewerb bei Vertragserneuerungen ist intensiv.

Bewertung: Nach dem Anstieg auf den höchsten Stand seit 2001 Anfang November ist viel Zuversicht eingepreist.

Stichtag: Am 4. Dezember legt Swiss Re laut Finanzkalender die Finanzziele für 2027 vor. Ausblick: Wie geht es mit der Swiss Re Aktie weiter? Für den SMI-Verlierer des Tages wird der 4. Dezember zum Prüfstein. Dann muss das Management zeigen, wie viel Gewinn bei sinkenden Preisen im kommenden Jahr möglich ist. Die Skepsis vom Freitag legt die Messlatte dafür fest. Stammdaten der genannten Unternehmen Swiss Re AG: ISIN CH0126881561, WKN A1H81M, Handelssymbol SREN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol SSREY (OTC-ADR)

Zurich Insurance Group AG: ISIN CH0011075394, WKN 579919, Handelssymbol ZURN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol ZURVY (OTC-ADR)

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