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Swatch Group Aktie: Bessere Aussichten für Schweizer Uhren - Rating-Upgrade!

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 11:25 2 Min.

JPMorgan hebt das Swatch-Kursziel um 80 Franken an – die Aktie liegt nur noch zehn Rappen darunter.

Bild: Meizhi Lang / Unsplash

Die Swatch Group-Inhaberaktie (ISIN: CH0012255151, WKN: 865126, Ticker: UHR) steigt um 2,80 CHF oder 1,35% auf 209,90 CHF. Bis zum neuen Kursziel von JPMorgan fehlten damit gerade einmal zehn Rappen. Dabei gehöre die Anhebung selbst zu den auffälligsten Zahlen der Swatch Group-Aktienanalyse: Von 130 auf 210 Franken habe die Bank ihr Ziel heraufgesetzt, ein Plus von rund 61,5%. Zugleich habe JPMorgan die Aktie von "underweight" auf "neutral" hochgestuft. Was sich für den Schweizer Uhrenhersteller geändert habe Für die Hochstufung sprächen aus Sicht von JPMorgan zwei Entwicklungen. Zum einen hätten sich die Aussichten für das Uhrengeschäft verbessert. Zum anderen komme dem Konzern inzwischen der Schweizer Franken zugute, dessen Entwicklung ihn zuvor belastet habe. Für die Ende Januar erwarteten Jahreszahlen zeige sich die Bank entsprechend zuversichtlicher. Für den Luxusgütermarkt insgesamt bleibe JPMorgan vorsichtig. Nach zwei Jahren der Neuausrichtung dürfte die Branche 2027 ein weiteres Jahr ohne Wachstum erleben. Hinter dieser Prognose stünden unterschiedliche Erwartungen an zwei wichtige Kundengruppen: Von US-Käufern erwarte die Bank einen positiven Beitrag, die schwächere Nachfrage chinesischer Kunden dürfte diesen jedoch aufzehren. Was zehn Rappen über die Hochstufung verrieten Für Anleger sei in der Swatch Group-Aktienanalyse vor allem der Abstand zwischen Kurs und Kursziel entscheidend. Das Kursziel CHF 210 liege zwar 80 Franken über der bisherigen Schätzung von JPMorgan, aber nur rund 0,05% über dem Kurs von 209,90 CHF. So passe das Rating "neutral" zur Bewertung: Die Bank traue dem Uhrenhersteller mehr zu als bisher, am Markt koste die Aktie allerdings bereits fast genau so viel, wie JPMorgan ihr zutraue. Schick den Artikel deinen Uhrenfreunden – wer über zwei Sekunden Gangabweichung diskutiert, hat zu zehn Rappen bestimmt eine Meinung. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 27. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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