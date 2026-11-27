Chipwerte setzen ihre Gegenbewegung fort. Über Nacht legten die Börsen in Japan und Südkorea deutlich zu, wo Technologiewerte besonders hoch gewichtet sind. In Europa gewann der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology am Morgen 2 Prozent. Der DAX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,8 Prozent auf 25.418 Punkte.

Die US-Börsen blieben am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen. Heute wird in New York nur verkürzt gehandelt, die Futures auf den Nasdaq liegen im Plus.