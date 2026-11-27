Tag zwei der Erholung: Die SUSS MicroTec Aktie gewinnt am Freitagmorgen 3,96 Prozent auf 44,12 Euro (Stand 09:06 Uhr, comdirect) und ist drittgrößter TecDAX Gewinner. Am Donnerstag hatte der Garchinger Halbleiterausrüster bereits knapp 4 Prozent zugelegt.
SUSS MicroTec Aktie: TecDAX Gewinner – 4 Prozent Plus, 8 Prozent in zwei Tagen
Die SUSS MicroTec Aktie steigt am Freitagmorgen um 3,96 Prozent auf 44,12 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Der Halbleiterausrüster hat seit dem Mittwochstief rund 8 Prozent aufgeholt. Die Vorlage kommt aus Asien.
Warum steigt die SUSS MicroTec Aktie heute?
Chipwerte setzen ihre Gegenbewegung fort. Über Nacht legten die Börsen in Japan und Südkorea deutlich zu, wo Technologiewerte besonders hoch gewichtet sind. In Europa gewann der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology am Morgen 2 Prozent. Der DAX stieg in den ersten Handelsminuten um 0,8 Prozent auf 25.418 Punkte.
Die US-Börsen blieben am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen. Heute wird in New York nur verkürzt gehandelt, die Futures auf den Nasdaq liegen im Plus.
Auftragsbuch voll, Marge dünn
Bei SUSS MicroTec bleibt die Ausgangslage unverändert. Der Auftragsbestand lag Ende September mit 600,6 Millionen Euro auf Rekordniveau, getrieben vom Ausbau der KI-Infrastruktur. Ein großer Teil ist für 2027 und 2028 vorgesehen. Im dritten Quartal sank der Umsatz dagegen auf 97 Millionen Euro, die EBIT-Marge fiel auf 4,2 Prozent nach 12,2 Prozent im Vorjahr.
Diese Lücke macht die Aktie zu einem Stimmungsbarometer für KI-Investitionen. Am Mittwoch fiel sie bis auf 40,82 Euro. Mit 44,12 Euro notiert sie nun gut 8 Prozent darüber, aber weiterhin rund 63 Prozent unter dem Rekordhoch vom Juni bei gut 118 Euro.
Was jetzt für die SUSS MicroTec Aktie zählt
Die Zone um 40 Euro
Sie hat am Mittwoch gehalten und ist die wichtigste Unterstützung.
Der Wochenschluss
Ein Schlusskurs über 44 Euro wäre der höchste seit dem Ausverkauf vom Dienstag.
Die Marge
Entscheidend bleibt, wann aus dem Auftragsbestand wieder ein zweistelliges operatives Ergebnis wird.
Stammdaten
SUSS MicroTec SE: ISIN DE000A1K0235, WKN A1K023, Handelssymbol SMHN, US-Handelssymbol SESMF (OTC)
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