Solide statt spektakulär: Die SUSS MicroTec Aktie gewinnt am Freitag 2,03 Prozent auf 43,30 Euro (Xetra, 17:35 Uhr, comdirect) und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Am Donnerstag hatte der Chipausrüster aus Garching bei München bei 42,44 Euro geschlossen.
SUSS MicroTec Aktie: TecDAX Gewinner – 2 Prozent Plus, der Chipausrüster schließt die Woche versöhnlich ab
Die SUSS MicroTec Aktie schließt am Freitag 2,03 Prozent höher bei 43,30 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Der Garchinger Anlagenbauer profitiert von der Erholung der Halbleiterwerte, bleibt aber hinter den Spitzenreitern zurück.
Warum steigt die SUSS MicroTec Aktie heute?
Der Auslöser ist die Erholung im Chipsektor. Halbleiter- und andere Werte mit Bezug zu künstlicher Intelligenz waren laut dpa-AFX am Freitag gefragt. Ein weiterer Kursrückgang bei Nvidia blieb begrenzt und bremste die Branche nicht. Der DAX schloss 0,90 Prozent höher bei 25.441,24 Punkten, der TecDAX gewann 1,43 Prozent.
Im Mittelfeld der Chipwerte
Innerhalb des Sektors fiel das Plus unterschiedlich aus. Elmos gewann mehr als 9 Prozent, Siltronic gut 5 Prozent, AIXTRON 3,34 Prozent. SUSS MicroTec liegt mit 2,03 Prozent dahinter, vor Jenoptik und PVA TePla.
SUSS MicroTec baut Anlagen, mit denen Chips zu leistungsfähigen Paketen verbunden werden. Diese Technik wird für KI-Prozessoren und Speicherchips gebraucht. Die Aktie hängt deshalb eng an den Investitionsplänen der großen Chipfertiger in Asien.
Was jetzt für die SUSS MicroTec Aktie zählt
Der Auftragseingang
Er ist die wichtigste Kennzahl für Anlagenbauer.
Die Investitionen der Chipfertiger
Sie bestimmen die Nachfrage nach neuen Anlagen.
Der Wochenauftakt an der Wall Street
Nach dem verkürzten Handel kehren die US-Anleger am Montag zurück.
Stammdaten
SUSS MicroTec SE: ISIN DE000A1K0235, WKN A1K023, Handelssymbol SMHN, US-Handelssymbol SESMF (OTC)
NVIDIA Corporation: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA (Nasdaq)
Elmos Semiconductor SE: ISIN DE0005677108, WKN 567710, Handelssymbol ELG, US-Handelssymbol ELTTF (OTC)
Siltronic AG: ISIN DE000WAF3001, WKN WAF300, Handelssymbol WAF, US-Handelssymbol SSLLF (OTC)
AIXTRON SE: ISIN DE000A0WMPJ6, WKN A0WMPJ, Handelssymbol AIXA, US-Handelssymbol AIXXF (OTC)
JENOPTIK AG: ISIN DE000A2NB601, WKN A2NB60, Handelssymbol JEN, US-Handelssymbol JNPKF (OTC)
PVA TePla AG: ISIN DE0007461006, WKN 746100, Handelssymbol TPE, US-Handelssymbol TPLKF (OTC)
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