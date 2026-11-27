Innerhalb des Sektors fiel das Plus unterschiedlich aus. Elmos gewann mehr als 9 Prozent, Siltronic gut 5 Prozent, AIXTRON 3,34 Prozent. SUSS MicroTec liegt mit 2,03 Prozent dahinter, vor Jenoptik und PVA TePla.

SUSS MicroTec baut Anlagen, mit denen Chips zu leistungsfähigen Paketen verbunden werden. Diese Technik wird für KI-Prozessoren und Speicherchips gebraucht. Die Aktie hängt deshalb eng an den Investitionsplänen der großen Chipfertiger in Asien.