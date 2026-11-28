SUSS MicroTec Aktie: Rekordauftragsbestand von 601 Millionen Euro – und der Kurs steht dort, wo das Jahr begann

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 18:08 3 Min.

Von 118 auf 43 Euro in sechs Monaten: Die SUSS MicroTec Aktie hat ihren gesamten Jahresgewinn abgegeben. Die Auftragsbücher sind so voll wie nie. Was passt hier nicht zusammen?

Bild: SUSS

Im Sommer kostete die Aktie fast 120 Euro. Am Mittwoch schloss sie exakt dort, wo sie am ersten Handelstag des Jahres stand. Dazwischen liegt eine der wildesten Berg-und-Tal-Fahrten am deutschen Markt. Die SUSS MicroTec Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 43,30 Euro, ein Plus von 2,03 Prozent. SUSS MicroTec SE · ISIN: DE000A1K0235 · WKN: A1K023 · Handelssymbol: SMHN · US-Handelssymbol: nicht verifiziert Auftragsbestand nach neun Monaten, Rekordwert 601 Mio. € Xetra-Schluss am 27. November, plus 2,03 Prozent 43,30 € Kursentwicklung in sechs Monaten rund −50 % 52-Wochen-Hoch rund 118 € Quelle : SUSS MicroTec, Neunmonatsbericht vom 5. November 2026; Xetra-Kursdaten Die Woche Plus zehn, minus acht, minus sieben Am Montag sprang die Aktie um 9,76 Prozent auf 48,14 Euro – es sah nach einer Bodenbildung aus. Dann folgten minus 8,35 Prozent am Dienstag und minus 7,48 Prozent am Mittwoch, bis auf 40,82 Euro. Donnerstag und Freitag brachten eine Erholung um zusammen gut sechs Prozent. Wer hier handelt, braucht starke Nerven. Die Schwankungen spiegeln die Stimmung im Halbleitersektor. SUSS baut Anlagen, mit denen Chips miteinander verbunden und in Gehäuse gepackt werden – eine Technik, die für KI-Prozessoren zentral ist. Als Anleger begannen, die Investitionspläne der Branche zu hinterfragen, traf es Ausrüster wie SUSS überproportional. Das Geschäft Voller als je zuvor, bewertet wie zu Jahresbeginn Am 5. November meldete SUSS für die ersten neun Monate einen Rekordauftragsbestand von 601 Millionen Euro. Zum Vergleich: Im gesamten Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 503,2 Millionen Euro bei einer EBIT-Marge von 13,1 Prozent. Der Auftragsbestand übersteigt also einen kompletten Jahresumsatz. Warum die Aktie trotzdem gefallen ist? Weil sie zuvor extrem gestiegen war – vom 52-Wochen-Tief bei 32,52 Euro auf rund 118 Euro – und weil der Markt bei Ausrüstern nicht den Bestand, sondern den künftigen Auftragseingang bewertet. Analysten sind sich über die Branche uneins. Auf Jahressicht liegt die Aktie noch rund 35 Prozent im Plus. Was für die SUSS MicroTec Aktie spricht Rekordauftragsbestand über einem Jahresumsatz, Schlüsseltechnik für KI-Chips, solide Marge und ein halbierter Kurs. Was dagegen spricht Extreme Schwankungen, Abhängigkeit von den Investitionen weniger Chiphersteller, neues Sechsmonatstief und uneinige Analysten. Häufige Fragen zur SUSS MicroTec Aktie Wo steht die SUSS MicroTec Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 43,30 Euro (plus 2,03 Prozent). Wie hoch ist der Auftragsbestand?

Nach neun Monaten 601 Millionen Euro, ein Rekordwert. Wie stark ist die Aktie gefallen?

Um rund die Hälfte in sechs Monaten. Fazit: Der Auftragseingang entscheidet Die SUSS MicroTec Aktie ist vom Überflieger zum Streitfall geworden. Der Bestand sichert die Auslastung, sagt aber nichts über 2028. Die nächsten Zahlen zum Auftragseingang zeigen, ob der Ausverkauf übertrieben war.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.