SUSS MicroTec Aktie: Zweiter Gewinntag in Folge – der Chipausrüster ist MDAX Gewinner, der Absturz vom Mittwoch ist fast vergessen

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:31 2 Min.

Die SUSS MicroTec Aktie steigt am Freitagmorgen um 4,15 Prozent auf 44,20 Euro und gehört zu den größten MDAX Gewinnern. Asiens Chipwerte geben Rückenwind. Nach dem Minus von mehr als 7 Prozent am Mittwoch hat der Garchinger Konzern den Verlust nahezu aufgeholt.

Bild: SUSS

Die SUSS MicroTec Aktie legt den zweiten Tag in Folge kräftig zu. Am Freitagmorgen notiert das Papier bei 44,20 Euro, ein Plus von 1,76 Euro oder 4,15 Prozent. Damit gehört SUSS MicroTec zu den größten MDAX Gewinnern. Am Mittwoch hatte die Aktie noch bei 40,82 Euro geschlossen. Kurs der SUSS MicroTec Aktie am Morgen 44,20 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +4,15 % Schlusskurs am Mittwoch 40,82 EUR Auftragsbestand rund 600 Mio. EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026, 09:04 Uhr; dpa-AFX; aktiencheck.de Der Auslöser Warum die SUSS MicroTec Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. SUSS MicroTec profitiert von der Erholung im Chipsektor. Laut dpa-AFX legten die technologielastigen Börsen in Japan und Südkorea am Freitag deutlich zu. Auf der Handelsplattform Tradegate zeichneten sich schon vor dem Xetra-Start Gewinne bei europäischen Techwerten wie Infineon und ASML ab. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology hat sich seit seinem Tief vom Mittwoch um fast 3 Prozent erholt. Die Fundamentaldaten Volle Bücher, schwache Margen Der Spezialist für Anlagen zum Bonden und Belacken von Wafern hat einen Auftragsbestand von rund 600 Millionen Euro. Die Margen blieben zuletzt aber hinter den Erwartungen zurück. Diese Mischung macht die Aktie anfällig für starke Ausschläge in beide Richtungen. Was für die SUSS MicroTec Aktie sprechen könnte Auftragsbestand von rund 600 Millionen Euro

Chipwerte in Asien gefragt

Absturz vom Mittwoch fast aufgeholt Was Anleger bedenken sollten Schwache Margen

Hohe Schwankungen

US-Börsen am Freitag nur verkürzt geöffnet Einordnung der Redaktion: Die SUSS MicroTec Aktie ist MDAX Gewinner, weil der Chipsektor durchatmet. Ob die Erholung trägt, zeigt sich erst mit Impulsen von der Wall Street. FAQ Häufige Fragen zur SUSS MicroTec Aktie Warum steigt die SUSS MicroTec Aktie heute?

Chipwerte in Asien legen kräftig zu, der europäische Techsektor erholt sich weiter. Wie hoch ist der Auftragsbestand von SUSS MicroTec?

Rund 600 Millionen Euro. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der SUSS MicroTec Aktie?

ISIN DE000A1K0235, WKN A1K023. Handelssymbol an deutschen Börsen: SMHN. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur SUSS MicroTec Aktie Die SUSS MicroTec Aktie ist am Morgen einer der größten MDAX Gewinner. Der Chipausrüster holt den Absturz vom Mittwoch fast vollständig auf.

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