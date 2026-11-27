Die SUSS MicroTec Aktie legt den zweiten Tag in Folge kräftig zu. Am Freitagmorgen notiert das Papier bei 44,20 Euro, ein Plus von 1,76 Euro oder 4,15 Prozent. Damit gehört SUSS MicroTec zu den größten MDAX Gewinnern. Am Mittwoch hatte die Aktie noch bei 40,82 Euro geschlossen.
SUSS MicroTec Aktie: Zweiter Gewinntag in Folge – der Chipausrüster ist MDAX Gewinner, der Absturz vom Mittwoch ist fast vergessen
Die SUSS MicroTec Aktie steigt am Freitagmorgen um 4,15 Prozent auf 44,20 Euro und gehört zu den größten MDAX Gewinnern. Asiens Chipwerte geben Rückenwind. Nach dem Minus von mehr als 7 Prozent am Mittwoch hat der Garchinger Konzern den Verlust nahezu aufgeholt.
Der Auslöser
Warum die SUSS MicroTec Aktie als MDAX Gewinner steigt
Eine eigene Meldung gibt es nicht. SUSS MicroTec profitiert von der Erholung im Chipsektor. Laut dpa-AFX legten die technologielastigen Börsen in Japan und Südkorea am Freitag deutlich zu. Auf der Handelsplattform Tradegate zeichneten sich schon vor dem Xetra-Start Gewinne bei europäischen Techwerten wie Infineon und ASML ab. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology hat sich seit seinem Tief vom Mittwoch um fast 3 Prozent erholt.
Die Fundamentaldaten
Volle Bücher, schwache Margen
Der Spezialist für Anlagen zum Bonden und Belacken von Wafern hat einen Auftragsbestand von rund 600 Millionen Euro. Die Margen blieben zuletzt aber hinter den Erwartungen zurück. Diese Mischung macht die Aktie anfällig für starke Ausschläge in beide Richtungen.
Einordnung der Redaktion: Die SUSS MicroTec Aktie ist MDAX Gewinner, weil der Chipsektor durchatmet. Ob die Erholung trägt, zeigt sich erst mit Impulsen von der Wall Street.
FAQ
Häufige Fragen zur SUSS MicroTec Aktie
Warum steigt die SUSS MicroTec Aktie heute?
Chipwerte in Asien legen kräftig zu, der europäische Techsektor erholt sich weiter.
Wie hoch ist der Auftragsbestand von SUSS MicroTec?
Rund 600 Millionen Euro.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der SUSS MicroTec Aktie?
ISIN DE000A1K0235, WKN A1K023. Handelssymbol an deutschen Börsen: SMHN. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.