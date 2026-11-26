Die SUSS MicroTec Aktie hält ihre Erholung bis zum Handelsschluss. Das Papier des Garchinger Anlagenbauers notiert am Abend bei 42,52 Euro, ein Plus von 1,70 Euro oder 4,16 Prozent. Damit gehört SUSS MicroTec zu den MDAX Gewinnern. Am Mittwoch hatte die Aktie noch 7,21 Prozent verloren.
SUSS MicroTec Aktie: Mehr als 4 Prozent Plus – der Chipausrüster hält als MDAX Gewinner die Erholung bis zum Schluss
Die SUSS MicroTec Aktie steigt am Donnerstag um 4,16 Prozent auf 42,52 Euro und zählt am Abend zu den MDAX Gewinnern. Nach dem Absturz von mehr als 7 Prozent am Mittwoch holt der Garchinger Anlagenbauer gut die Hälfte des Verlusts zurück.
Der Auslöser
Warum die SUSS MicroTec Aktie als MDAX Gewinner steigt
Eine eigene Meldung gibt es nicht. Laut dpa-AFX inspirierte die Kehrtwende der US-Techwerte vom Vortag auch den Technologiesektor in Europa. Der Halbleiterindex SOX hatte seinen Rutsch nach zwischenzeitlich gut 8 Prozent Minus deutlich eingedämmt. Chipausrüster wie SUSS MicroTec, die zuvor besonders stark gefallen waren, profitierten davon überdurchschnittlich.
Operativ steht SUSS MicroTec gut da: Der Auftragsbestand liegt mit 601 Millionen Euro auf Rekordniveau. Die Anlagen des Unternehmens werden unter anderem für Hochleistungsspeicher in KI-Rechenzentren eingesetzt.
Die Einordnung
Erholung ohne Rückenwind aus den USA
Bemerkenswert ist, dass die Erholung ohne Impulse aus den USA hielt. Die Wall Street blieb wegen Thanksgiving geschlossen, dpa-AFX sprach von „Zeit zum Durchatmen“. Die Erholung zu Wochenbeginn hatte sich allerdings als Strohfeuer erwiesen. Der Freitag mit verkürztem US-Handel wird zeigen, ob die Gegenbewegung trägt.
Einordnung der Redaktion: Die SUSS MicroTec Aktie ist MDAX Gewinner und holt gut die Hälfte des Mittwochsverlusts auf. Der Test kommt, wenn die Wall Street wieder handelt.
FAQ
Häufige Fragen zur SUSS MicroTec Aktie
Warum steigt die SUSS MicroTec Aktie heute?
Der Technologiesektor erholt sich nach der Kehrtwende der US-Techwerte.
Wie hoch ist der Auftragsbestand von SUSS MicroTec?
Er liegt bei 601 Millionen Euro und damit auf Rekordniveau.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der SUSS MicroTec Aktie?
ISIN DE000A1K0235, WKN A1K023. Handelssymbol an deutschen Börsen: SMHN. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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