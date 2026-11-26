SUSS MicroTec Aktie: Mehr als 4 Prozent Plus – der Chipausrüster hält als MDAX Gewinner die Erholung bis zum Schluss

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 17:59 2 Min.

Die SUSS MicroTec Aktie steigt am Donnerstag um 4,16 Prozent auf 42,52 Euro und zählt am Abend zu den MDAX Gewinnern. Nach dem Absturz von mehr als 7 Prozent am Mittwoch holt der Garchinger Anlagenbauer gut die Hälfte des Verlusts zurück.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert

Die SUSS MicroTec Aktie hält ihre Erholung bis zum Handelsschluss. Das Papier des Garchinger Anlagenbauers notiert am Abend bei 42,52 Euro, ein Plus von 1,70 Euro oder 4,16 Prozent. Damit gehört SUSS MicroTec zu den MDAX Gewinnern. Am Mittwoch hatte die Aktie noch 7,21 Prozent verloren. Kurs der SUSS MicroTec Aktie am Abend 42,52 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +4,16 % Kursminus am Mittwoch -7,21 % Auftragsbestand auf Rekordniveau 601 Mio. EUR Quelle : Kursliste 26.11.2026, 17:29 Uhr; dpa-AFX; SUSS MicroTec Der Auslöser Warum die SUSS MicroTec Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Laut dpa-AFX inspirierte die Kehrtwende der US-Techwerte vom Vortag auch den Technologiesektor in Europa. Der Halbleiterindex SOX hatte seinen Rutsch nach zwischenzeitlich gut 8 Prozent Minus deutlich eingedämmt. Chipausrüster wie SUSS MicroTec, die zuvor besonders stark gefallen waren, profitierten davon überdurchschnittlich. Operativ steht SUSS MicroTec gut da: Der Auftragsbestand liegt mit 601 Millionen Euro auf Rekordniveau. Die Anlagen des Unternehmens werden unter anderem für Hochleistungsspeicher in KI-Rechenzentren eingesetzt. Die Einordnung Erholung ohne Rückenwind aus den USA Bemerkenswert ist, dass die Erholung ohne Impulse aus den USA hielt. Die Wall Street blieb wegen Thanksgiving geschlossen, dpa-AFX sprach von „Zeit zum Durchatmen“. Die Erholung zu Wochenbeginn hatte sich allerdings als Strohfeuer erwiesen. Der Freitag mit verkürztem US-Handel wird zeigen, ob die Gegenbewegung trägt. Was für die SUSS MicroTec Aktie sprechen könnte Auftragsbestand auf Rekordniveau

Erholung im Chipsektor hält bis Handelsschluss

Anlagen für KI-Speicher gefragt Was Anleger bedenken sollten Frühere Erholungen verpufften

Dünne Umsätze wegen Thanksgiving

Hohe Schwankungen bei Chipausrüstern Einordnung der Redaktion: Die SUSS MicroTec Aktie ist MDAX Gewinner und holt gut die Hälfte des Mittwochsverlusts auf. Der Test kommt, wenn die Wall Street wieder handelt. FAQ Häufige Fragen zur SUSS MicroTec Aktie Warum steigt die SUSS MicroTec Aktie heute?

Der Technologiesektor erholt sich nach der Kehrtwende der US-Techwerte. Wie hoch ist der Auftragsbestand von SUSS MicroTec?

Er liegt bei 601 Millionen Euro und damit auf Rekordniveau. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der SUSS MicroTec Aktie?

ISIN DE000A1K0235, WKN A1K023. Handelssymbol an deutschen Börsen: SMHN. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur SUSS MicroTec Aktie Die SUSS MicroTec Aktie ist am Abend MDAX Gewinner. Die Tech-Erholung hält bis zum Handelsschluss.

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