Super Micro Computer Aktie: Susquehanna sieht trotz Kurssprung massive Risiken

Die Super Micro Computer-Aktie steht im November 2026 im Mittelpunkt eines außergewöhnlichen Spannungsfelds. Einerseits profitiert das Unternehmen vom weltweiten Boom künstlicher Intelligenz und der steigenden Nachfrage nach leistungsfähigen Servern. Andererseits bleiben die Profitabilität, der Kapitalbedarf und die Bewertung zentrale Herausforderungen. Der aktuelle Kurssprung von 11,5 Prozent auf 30,99 USD zeigt, dass Anleger weiterhin große Hoffnungen in die Zukunft des Unternehmens setzen. Susquehanna-Analyst Mehdi Hosseini bleibt jedoch ausgesprochen skeptisch. In seiner Aktienanalyse vom 10. November 2026 erhöht Mehdi Hosseini das Kursziel von 15 auf 18 USD, bestätigt aber unverändert das Rating "negative". Die Kurszielanhebung um 20 Prozent folgt auf eine Überarbeitung der Finanzschätzungen nach den jüngsten Quartalszahlen. Dennoch liegt das neue Kursziel 18 USD rund 41,9 Prozent unter dem aktuellen Tradegate-Kurs. Die Chancen für Super Micro Computer liegen im langfristigen Wachstum der KI-Infrastruktur, technologischen Innovationen und möglichen Verbesserungen der Profitabilität. Die Risiken betreffen insbesondere den Wettbewerb, die Gewinnmargen, die Liquiditätsentwicklung und die Nachhaltigkeit der hohen Wachstumserwartungen. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, ob Super Micro Computer seine außergewöhnlichen Marktchancen tatsächlich in dauerhaft steigende Gewinne umwandeln kann. Die aktuelle Susquehanna-Aktienanalyse zeigt jedenfalls: Mehdi Hosseini sieht trotz des höheren Kursziels weiterhin erhebliche Bewertungsrisiken. Das Rating "negative" und das Kursziel 18 USD sind Ausdruck dieser ausgesprochen vorsichtigen Einschätzung. Hat Ihnen diese Super Micro Computer-Aktienanalyse gefallen? Dann teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden! Schließlich wäre es doch schade, wenn Ihre Freunde beim nächsten Börsenstammtisch noch glauben, jeder KI-Server drucke automatisch Geld. Gute Börseninformationen sind wie leistungsfähige Prozessoren: Je mehr Menschen sie nutzen, desto schneller werden schlechte Investmentideen aussortiert! Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 11. November 2026