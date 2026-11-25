5,0 Milliarden Dollar vor einem Jahr, 19,9 Milliarden jetzt: Der Serverhersteller Super Micro hat seinen Quartalsumsatz binnen zwölf Monaten fast vervierfacht. Wer nach einem Unternehmen sucht, an dem sich der Bauboom bei KI-Rechenzentren ablesen lässt, wird hier fündig. Die Super Micro Aktie ist allerdings auch ein Lehrstück darüber, dass Umsatz nicht gleich Gewinn ist und dass Wachstum, das an wenigen Auftraggebern hängt, zwei Seiten hat.
Super Micro Aktie: Umsatz vervierfacht auf 19,9 Milliarden Dollar – doch ein einziger Kunde bringt 44 Prozent
Super Micro verkauft in einem Quartal fast so viel wie früher in einem Jahr und hebt die Prognose auf bis zu 82 Milliarden Dollar an. Die Marge schrumpft allerdings, und die Abhängigkeit von einem Großkunden ist enorm. Eine Einordnung der Super Micro Aktie.
Die Zahlen
Die eigene Prognose um mehr als vier Milliarden übertroffen
Im Quartal bis Ende September erlöste Super Micro 19,9 Milliarden Dollar. Ursprünglich hatte das Management 14,5 bis 15,5 Milliarden in Aussicht gestellt, Analysten rechneten zuletzt mit knapp 15,8 Milliarden. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,81 Dollar weit über der Konsensschätzung von 1,16 Dollar. KI-Systeme machten 71 Prozent des Umsatzes aus, nach 59 Prozent im Vorquartal.
Für das laufende Quartal erwartet der Konzern 19,5 bis 21,5 Milliarden Dollar Umsatz. Die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr bis Juni 2027 stieg von 65 bis 72 auf 72 bis 82 Milliarden Dollar. Das Management verwies auf robuste Nachfrage, räumte aber mögliche Lieferengpässe ein.
Die Kehrseite
Viel Umsatz, dünne Marge, ein dominanter Kunde
Server zusammenzubauen ist ein Geschäft mit schmalen Spannen. Die Bruttomarge lag bei 12,7 Prozent. Das ist zwar mehr als die 9,3 Prozent vor einem Jahr, aber deutlich weniger als die 17,5 Prozent des Vorquartals. Für das Gesamtjahr stellt der Konzern 11,8 bis 12,2 Prozent in Aussicht, also eher weniger als zuletzt.
Noch schwerer wiegt die Konzentration. Ein einziger großer Rechenzentrumskunde stand im Quartal für 44 Prozent des Umsatzes. Solange dieser Kunde bestellt, wächst Super Micro in einem Tempo, das kaum ein anderer Hardwarehersteller erreicht. Verschiebt er Aufträge oder wechselt den Lieferanten, trifft das fast die Hälfte des Geschäfts. Für die Super Micro Aktie ist das ein Risiko, das sich in keiner Prognose abbilden lässt.
Super Micro liefert die Schaufeln für den KI-Goldrausch. Die Super Micro Aktie zeigt, dass man auch mit Schaufeln nur gut verdient, solange die größten Goldgräber weitergraben.
Häufige Fragen zur Super Micro Aktie
Wie stark wächst Super Micro?
Der Umsatz stieg im ersten Geschäftsquartal 2027 um 298 Prozent auf 19,9 Milliarden Dollar.
Welche Prognose gibt Super Micro?
Für das Geschäftsjahr bis Juni 2027 erwartet der Konzern 72 bis 82 Milliarden Dollar Umsatz.
Wie hoch ist die Marge?
Die Bruttomarge lag im Quartal bei 12,7 Prozent, für das Gesamtjahr werden 11,8 bis 12,2 Prozent erwartet.
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