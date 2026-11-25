Im Quartal bis Ende September erlöste Super Micro 19,9 Milliarden Dollar. Ursprünglich hatte das Management 14,5 bis 15,5 Milliarden in Aussicht gestellt, Analysten rechneten zuletzt mit knapp 15,8 Milliarden. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,81 Dollar weit über der Konsensschätzung von 1,16 Dollar. KI-Systeme machten 71 Prozent des Umsatzes aus, nach 59 Prozent im Vorquartal.

Für das laufende Quartal erwartet der Konzern 19,5 bis 21,5 Milliarden Dollar Umsatz. Die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr bis Juni 2027 stieg von 65 bis 72 auf 72 bis 82 Milliarden Dollar. Das Management verwies auf robuste Nachfrage, räumte aber mögliche Lieferengpässe ein.