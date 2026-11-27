Kaum eine Aktie verkörpert die Gegensätze des KI-Booms so deutlich wie die Super Micro Aktie. Auf der einen Seite: ein angehobener Jahresausblick in einer Größenordnung, die vor wenigen Jahren undenkbar schien. Auf der anderen Seite: Ermittlungen, ein Strafprozess gegen den Mitgründer und Berichte über mögliche Exporte nach China. An einem Tag reicht das für ein zweistelliges Plus, am nächsten für ein kräftiges Minus.
Super Micro Aktie: 82-Milliarden-Prognose trifft Ermittler in Manhattan
Super Micro hebt den Jahresausblick auf bis zu 82 Milliarden Dollar, liefert neue Server aus – und kämpft mit Berichten über Schmuggel-Prüfungen. Die Super Micro Aktie zwischen KI-Boom und Rechtsrisiko.
Super Micro Computer, Inc. · ISIN: US86800U3023 · WKN: A40MRM · Handelssymbol: MS51 · US-Handelssymbol: SMCI
Das Geschäft
Ein Ausblick in neuer Dimension
Am 3. November legte Super Micro die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor und hob den Jahresausblick auf 72 bis 82 Milliarden Dollar Umsatz an. Die Bruttomarge lag im Quartal bei 12,7 Prozent – für einen Serverbauer, der im harten Preiswettbewerb steht, ein Wert, den Analysten genau beobachten. Seit dem 11. November liefert das Unternehmen zudem seine neuen H15-Server aus.
Die Super Micro Aktie lebt von der Investitionswelle in KI-Rechenzentren. Das macht sie aber auch anfällig für jede Stimmungsdelle: Nach den Zwischenwahlen Anfang November fiel das Papier an einem Tag um zehn Prozent, ohne dass es Unternehmensnachrichten gab – allein wegen der Sorge, der Bau neuer Rechenzentren könnte sich verlangsamen.
Bei Super Micro ist die Frage nicht, ob die Nachfrage da ist – sondern wie viel Abschlag die Börse für die offenen Rechtsfragen verlangt.
Die Rechtsrisiken
Staatsanwälte, Prozess und offene Fragen
Bloomberg berichtete, dass Staatsanwälte in Manhattan prüfen, ob bestimmte Unternehmen an Versuchen beteiligt waren, Produkte von Super Micro nach China zu schmuggeln. Die Vorwürfe sind unbewiesen, über eine Anklage wurde nicht berichtet. Die Super Micro Aktie verlor nach dem Bericht 6,8 Prozent. Zudem läuft seit dem 2. November ein Prozess gegen Mitgründer Wally Liaw, dem das US-Justizministerium eine Beteiligung am Schmuggel von KI-Servern im Wert von 2,5 Milliarden Dollar nach China vorwirft. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Mizuho senkte das Kursziel für die Super Micro Aktie im November auf 36 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Super Micro Aktie
Welche Umsatzprognose hat Super Micro?
72 bis 82 Milliarden US-Dollar für das Geschäftsjahr 2027.
Warum fiel die Super Micro Aktie zuletzt?
Nach einem Bloomberg-Bericht über Prüfungen möglicher Schmuggelgeschäfte nach China verlor sie 6,8 Prozent.
Was ist über den Prozess gegen Wally Liaw bekannt?
Er begann am 2. November 2026; das US-Justizministerium wirft ihm Beteiligung am Schmuggel von KI-Servern vor. Es gilt die Unschuldsvermutung.
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