Welche Umsatzprognose hat Super Micro?

72 bis 82 Milliarden US-Dollar für das Geschäftsjahr 2027.

Warum fiel die Super Micro Aktie zuletzt?

Nach einem Bloomberg-Bericht über Prüfungen möglicher Schmuggelgeschäfte nach China verlor sie 6,8 Prozent.

Was ist über den Prozess gegen Wally Liaw bekannt?

Er begann am 2. November 2026; das US-Justizministerium wirft ihm Beteiligung am Schmuggel von KI-Servern vor. Es gilt die Unschuldsvermutung.