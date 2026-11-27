STX-Engine-Aktie KOSPI Composite Index Gewinner: Plus 12,69 Prozent – Motorenbauer zwischen Rüstung und Rechenzentrum

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 10:06 1 Min.

Die STX-Engine-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Gewinnern: Der Motorenhersteller steigt um 12,69 Prozent auf 14.390 Won. Maschinen- und Rüstungswerte waren in Seoul gefragt.

Die STX-Engine-Aktie (ISIN: KR7077970002, KRX-Kürzel: 077970) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Gewinnern. Das Papier des Motorenbauers schloss in Seoul bei 14.390 Won und damit 12,69 Prozent über dem Vortag. 077970 077970 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 077970 — — — Tagesplus der STX-Engine-Aktie +12,69 % Schlusskurs in Seoul 14.390 KRW Branche Maschinen und Ausrüstung im KOSPI +7,39 % Quelle : Korea Exchange laut TradingView und Yonhap, Schluss 27.11.2026 Die Gründe für den Kursgewinn Warum der KOSPI Composite Index Gewinner STX Engine heute steigt STX Engine profitierte am Freitag von zwei Seiten. Die Maschinenbranche gewann im KOSPI 7,39 Prozent. Zugleich zogen Rüstungswerte an, nachdem Berichte über einen Angriff der Huthi auf eine saudische Raffinerie die Spannungen im Nahen Osten verschärft hatten. STX Engine baut neben Schiffsmotoren auch Motoren für Panzerhaubitzen und gepanzerte Fahrzeuge sowie Aggregate für die Stromerzeugung an Land. Wegen dieser Motoren wurde die Aktie im Frühjahr als Profiteur des Strombedarfs von KI-Rechenzentren gehandelt und stieg binnen einer Woche um fast 70 Prozent. Eine eigene Meldung zum Freitag haben wir nicht gefunden. Was den KOSPI Composite Index Gewinner bremsen kann Hoffnungswert: Ein Auftrag für Rechenzentren wurde bis zum Frühjahr nicht gemeldet.

Kein eigener Auslöser: Der Anstieg folgt Branche und Nachrichtenlage.

Schwankungen: Die Aktie bewegt sich häufig zweistellig. Häufige Fragen zur STX-Engine-Aktie Warum ist die STX-Engine-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?

Die STX-Engine-Aktie stieg um 12,69 Prozent auf 14.390 Won, weil Maschinen- und Rüstungswerte in Seoul gefragt waren. Fazit: Breites Profil, hohe Ausschläge Die STX-Engine-Aktie gehört zu den KOSPI Composite Index Gewinnern des Tages. Schiffbau, Rüstung und Stromerzeugung liefern Fantasie. Der Tagesanstieg kommt ohne eigene Nachricht aus.

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