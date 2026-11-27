Viju Menon verantwortet bei Stryker als Group President die weltweite Qualität und Produktion. Am 25. November verkaufte er 6.000 Aktien zu 333,19 Dollar, zusammen knapp 2 Millionen Dollar. Danach hält er direkt noch 11.382 Aktien. Für die Stryker Aktie ist bemerkenswert, wie viel er auf einmal abgibt und zu welchem Preis.
Stryker Aktie: Konzernvorstand verkauft ein Drittel seiner Aktien – unter dem Preis seiner Optionen
Stryker-Konzernvorstand Viju Menon hat laut SEC-Meldung am 25. November 6.000 Aktien für rund 2 Millionen Dollar verkauft, rund ein Drittel seines Direktbestands. Der Verkaufskurs lag unter dem Ausübungspreis seiner Optionen vom Februar. Was der Insiderverkauf für die Stryker Aktie bedeutet.
SYKSYK
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Steckbrief
- Unternehmen
- Stryker Corporation
- Sitz
- Portage, Michigan
- US-Handelssymbol
- SYK (NYSE)
- Insider
- Viju Menon, Group President
- Geschäft
- Medizintechnik, Implantate, Chirurgie
Stand: 27.11.2026, Transaktion laut SEC-Meldung
Die Stammdaten für Anleger: Die Stryker-Aktie wird in den USA unter dem Kürzel SYK an der New York Stock Exchange gehandelt.
Die Meldung
Ein Verkauf, kein Plan angegeben
Laut der Pflichtmeldung an die US-Börsenaufsicht SEC verkaufte Menon die 6.000 Aktien am 25. November zu 333,19 Dollar. Ein Hinweis auf einen vorab festgelegten Handelsplan ist im Auszug der Meldung nicht zu sehen. Vor dem Verkauf hielt er direkt 17.382 Aktien, dazu kommen 220 Aktien im Betriebsrentenplan. Er hat damit gut ein Drittel seines Direktbestands abgegeben.
Die Einordnung
Unter dem Optionspreis
Im Februar erhielt Menon Optionen auf 10.310 Aktien mit einem Ausübungspreis von 360,82 Dollar. Der jetzige Verkaufskurs liegt rund 8 Prozent darunter. Diese Optionen sind damit derzeit wertlos, solange der Kurs nicht steigt. Im März hatte Menon zudem Aktien aus einer Leistungsprämie erhalten und einen Teil zur Steuerzahlung bei 335,67 Dollar abgegeben.
Häufige Fragen zum Insiderverkauf bei Stryker
Wer ist Viju Menon?
Group President bei Stryker, zuständig für weltweite Qualität und Produktion.
Wie viel hat er verkauft?
6.000 Aktien zu 333,19 Dollar, knapp 2 Millionen Dollar.
Wie viele Aktien hält er noch?
Direkt 11.382 Aktien.
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