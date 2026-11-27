Ströer Aktie: Nach dem Sprung die Atempause – der Außenwerber ist MDAX Verlierer, die 40 Euro bleiben außer Reichweite

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:38 2 Min.

Die Ströer Aktie fällt am Freitagmorgen um 0,72 Prozent auf 38,80 Euro und gehört zu den MDAX Verlierern. Nach dem kräftigen Anstieg vom Donnerstag nehmen Anleger Gewinne mit. Charttechnisch hat sich das Bild in dieser Woche dennoch verbessert.

Die Ströer Aktie legt eine Pause ein. Am Freitagmorgen notiert das Papier des Kölner Außenwerbers bei 38,80 Euro, ein Minus von 0,28 Euro oder 0,72 Prozent. Damit gehört Ströer zu den MDAX Verlierern. Am Donnerstag hatte die Aktie noch mehr als 4 Prozent zugelegt. Kurs der Ströer Aktie am Morgen 38,80 EUR Tagesverlust als MDAX Verlierer -0,72 % Umsatz nach neun Monaten (+5 %) 1,55 Mrd. EUR vorläufige Zahlen für 2026 4.3.2027 Quelle : Kursliste 27.11.2026, 09:05 Uhr; Ströer; boerse.de Der Auslöser Warum die Ströer Aktie als MDAX Verlierer fällt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Nach dem kräftigen Anstieg vom Donnerstag nehmen Anleger Gewinne mit. Der Rückgang fällt aber gering aus und gleicht nur einen kleinen Teil des Vortagesgewinns aus. Charttechnisch hat sich das Bild in dieser Woche verbessert. Laut boerse.de stieg die Ströer Aktie am Dienstag über die 200-Tage-Linie und kreuzte am Mittwoch die 100-Tage-Linie bei 37,78 Euro nach oben. Mit 38,80 Euro liegt sie weiterhin über beiden Linien. Die Fundamentaldaten Digitale Außenwerbung treibt das Wachstum Nach neun Monaten erzielte Ströer einen Umsatz von 1,55 Milliarden Euro, ein Plus von 5 Prozent. Die Jahresziele hat der Konzern bestätigt, die vorläufigen Zahlen für 2026 folgen am 4. März 2027. Was für die Ströer Aktie sprechen könnte Jahresziele bestätigt

Über der 100- und 200-Tage-Linie

Wachstum bei digitaler Außenwerbung Was Anleger bedenken sollten Abhängigkeit vom Werbemarkt

Gewinnmitnahmen nach dem Anstieg

Nächste Zahlen erst im März Einordnung der Redaktion: Die Ströer Aktie ist MDAX Verlierer, aber nur mit einem kleinen Rücksetzer. Solange sie über den gleitenden Durchschnitten bleibt, ist das Chartbild intakt. FAQ Häufige Fragen zur Ströer Aktie Warum fällt die Ströer Aktie heute?

Nach dem kräftigen Anstieg vom Donnerstag nehmen Anleger Gewinne mit. Wann legt Ströer die nächsten Zahlen vor?

Die vorläufigen Zahlen für 2026 sind für den 4. März 2027 angekündigt. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Ströer Aktie?

ISIN DE0007493991, WKN 749399. Handelssymbol an deutschen Börsen: SAX. US-Handelssymbol: SOTDF. Fazit zur Ströer Aktie Die Ströer Aktie ist am Morgen MDAX Verlierer. Nach dem Sprung vom Donnerstag legt der Außenwerber eine Atempause ein.

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