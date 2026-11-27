Ströer Aktie: Atempause hält bis zum Schluss – der Außenwerber bleibt MDAX Verlierer

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:07 2 Min.

Die Ströer Aktie fällt am Freitag um 0,51 Prozent auf 38,88 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Verlierern. Nach dem kräftigen Anstieg vom Donnerstag nehmen Anleger Gewinne mit. Das Chartbild bleibt dennoch intakt.

Die Ströer Aktie bleibt leicht im Minus. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Kölner Außenwerbers bei 38,88 Euro, ein Minus von 0,20 Euro oder 0,51 Prozent. Damit gehört Ströer am Abend zu den MDAX Verlierern. Am Morgen hatte das Minus bei 0,72 Prozent gelegen. Kurs der Ströer Aktie am Abend 38,88 EUR Tagesverlust als MDAX Verlierer -0,51 % 100-Tage-Linie laut boerse.de (25.11.) 37,78 EUR vorläufige Zahlen für 2026 4.3.2027 Quelle : Kursliste 27.11.2026, 17:35 Uhr; Ströer; boerse.de Der Auslöser Warum die Ströer Aktie als MDAX Verlierer fällt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Nach dem kräftigen Anstieg vom Donnerstag, als die Aktie mehr als 4 Prozent zulegte, nehmen Anleger Gewinne mit. Der Rückgang bleibt aber gering und gleicht nur einen kleinen Teil des Vortagesgewinns aus. Charttechnisch hat sich das Bild in dieser Woche verbessert. Laut boerse.de stieg die Ströer Aktie am Dienstag über die 200-Tage-Linie und kreuzte am Mittwoch die 100-Tage-Linie bei 37,78 Euro nach oben. Mit 38,88 Euro liegt sie weiter über beiden Linien. Die Fundamentaldaten Digitale Außenwerbung treibt das Wachstum Nach neun Monaten erzielte Ströer einen Umsatz von 1,55 Milliarden Euro, ein Plus von 5 Prozent. Die Jahresziele hat der Konzern bestätigt, die vorläufigen Zahlen für 2026 folgen am 4. März 2027. Was für die Ströer Aktie sprechen könnte Jahresziele bestätigt

Über der 100- und 200-Tage-Linie

Wachstum bei digitaler Außenwerbung Was Anleger bedenken sollten Abhängigkeit vom Werbemarkt

Gewinnmitnahmen nach dem Anstieg

Nächste Zahlen erst im März Einordnung der Redaktion: Die Ströer Aktie ist MDAX Verlierer, aber nur mit einem kleinen Abschlag. Solange sie über den gleitenden Durchschnitten bleibt, ist das Chartbild intakt. FAQ Häufige Fragen zur Ströer Aktie Warum fällt die Ströer Aktie heute?

Nach dem kräftigen Anstieg vom Donnerstag nehmen Anleger Gewinne mit. Wann legt Ströer die nächsten Zahlen vor?

Die vorläufigen Zahlen für 2026 sind für den 4. März 2027 angekündigt. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Ströer Aktie?

ISIN DE0007493991, WKN 749399. Handelssymbol an deutschen Börsen: SAX. US-Handelssymbol: SOTDF. Fazit zur Ströer Aktie Die Ströer Aktie ist am Abend MDAX Verlierer. Der Außenwerber legt nach dem Sprung vom Donnerstag eine Pause ein.

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