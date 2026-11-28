Die Ströer Aktie beendet die Woche kräftig im Plus. Vom 23. bis 27. November stieg das Papier des Kölner Außenwerbers um 8,48 Prozent und schloss am Freitag bei 38,88 Euro. Damit gehört Ströer zu den MDAX Gewinnern der Woche.
Ströer Aktie: Plus 8,5 Prozent – der Außenwerber ist MDAX Gewinner der Woche, Comeback über 38 Euro
Die Ströer Aktie steigt in der Woche bis zum 27. November um 8,48 Prozent auf 38,88 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern der Woche. Der Kölner Werbekonzern profitiert von der Erholung der Nebenwerte.
Die Woche
Warum die Ströer Aktie MDAX Gewinner der Woche ist
Für Ströer gab es in der Woche keine neue Unternehmensmeldung, die Aktie stieg mit dem Markt. Nach dem Technologie-Ausverkauf am Dienstag und dem DAX-Tief seit Juli am Mittwoch setzte am Donnerstag eine breite Erholung ein. Der MDAX gewann an diesem Tag 2,34 Prozent und damit mehr als der DAX.
Charttechnisch rückt Ströer damit in die Zone der 100- und 200-Tage-Linie vor, an der sich die Aktie in den vergangenen Tagen abgearbeitet hat. Für Werbeaktien gilt die Erholung zudem als Wette auf ein stabiles Werbegeschäft im wichtigen Jahresendquartal.
Einordnung der Redaktion: Die Ströer Aktie ist MDAX Gewinner der Woche im Sog der Markterholung. Ob der Anstieg trägt, entscheidet sich an den gleitenden Durchschnitten.
FAQ
Häufige Fragen zur Ströer Aktie
Warum war die Ströer Aktie MDAX Gewinner der Woche?
Die Aktie profitierte von der breiten Erholung der Nebenwerte ab Donnerstag.
Gab es eigene Nachrichten von Ströer?
In der Woche nicht.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Ströer Aktie?
ISIN DE0007493991, WKN 749399. Handelssymbol an deutschen Börsen: SAX. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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