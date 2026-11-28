Ströer Aktie: Plus 8,5 Prozent – der Außenwerber ist MDAX Gewinner der Woche, Comeback über 38 Euro

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:44 2 Min.

Die Ströer Aktie steigt in der Woche bis zum 27. November um 8,48 Prozent auf 38,88 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern der Woche. Der Kölner Werbekonzern profitiert von der Erholung der Nebenwerte.

Die Ströer Aktie beendet die Woche kräftig im Plus. Vom 23. bis 27. November stieg das Papier des Kölner Außenwerbers um 8,48 Prozent und schloss am Freitag bei 38,88 Euro. Damit gehört Ströer zu den MDAX Gewinnern der Woche. Schlusskurs der Ströer Aktie am Freitag 38,88 EUR Wochengewinn als MDAX Gewinner der Woche +8,48 % MDAX-Plus am Donnerstag +2,34 % Wochenplus des DAX +2,6 % Quelle : Kursliste 27.11.2026; dpa-AFX Die Woche Warum die Ströer Aktie MDAX Gewinner der Woche ist Für Ströer gab es in der Woche keine neue Unternehmensmeldung, die Aktie stieg mit dem Markt. Nach dem Technologie-Ausverkauf am Dienstag und dem DAX-Tief seit Juli am Mittwoch setzte am Donnerstag eine breite Erholung ein. Der MDAX gewann an diesem Tag 2,34 Prozent und damit mehr als der DAX. Charttechnisch rückt Ströer damit in die Zone der 100- und 200-Tage-Linie vor, an der sich die Aktie in den vergangenen Tagen abgearbeitet hat. Für Werbeaktien gilt die Erholung zudem als Wette auf ein stabiles Werbegeschäft im wichtigen Jahresendquartal. Was für die Ströer Aktie sprechen könnte Breite Erholung der Nebenwerte

Wichtiges Werbequartal zum Jahresende

Charttechnische Marken in Reichweite Was Anleger bedenken sollten Keine eigene Nachricht als Treiber

Konjunkturabhängiger Werbemarkt

Durchschnittslinien als Widerstand Einordnung der Redaktion: Die Ströer Aktie ist MDAX Gewinner der Woche im Sog der Markterholung. Ob der Anstieg trägt, entscheidet sich an den gleitenden Durchschnitten. FAQ Häufige Fragen zur Ströer Aktie Warum war die Ströer Aktie MDAX Gewinner der Woche?

Die Aktie profitierte von der breiten Erholung der Nebenwerte ab Donnerstag. Gab es eigene Nachrichten von Ströer?

In der Woche nicht. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Ströer Aktie?

ISIN DE0007493991, WKN 749399. Handelssymbol an deutschen Börsen: SAX. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Ströer Aktie Die Ströer Aktie ist MDAX Gewinner der Woche und schließt knapp unter 39 Euro.

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