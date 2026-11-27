Ströer-Aktie: I Squared verhandelt wieder über eine Übernahme – doch der Deal kann erneut scheitern

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:30 3 Min.

Der Finanzinvestor I Squared Capital führt laut Reuters fortgeschrittene Gespräche über den Kauf des Kölner Außenwerbers Ströer. Ein Insider warnt, die Verhandlungen könnten erneut platzen. Preis, Finanzierung und Vertrag stehen nicht fest.

Neuer Anlauf bei der Ströer-Aktie (Kürzel SAX, ISIN DE0007493991): Der US-Finanzinvestor I Squared Capital verhandelt nach Insiderangaben erneut über die Übernahme des Kölner Außenwerbers. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Gespräche seien bereits fortgeschritten, heißt es. Eine Einigung gibt es bislang nicht. SAX SAX — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr SAX — — — Insider als Reuters-Quellen 2 Anteil von CEO Udo Müller (LSEG-Daten) 24 % Anteil von Dirk Ströer (LSEG-Daten) 20 % Umsatz der ersten neun Monate 2026 (+5 %) 1,55 Mrd. € Quelle : Reuters via Börsen-Zeitung, 27.11.2026; Private Equity Wire Die Nachricht Was ist über die Gespräche bekannt? Nach dem Reuters-Bericht wurden die Gespräche am Donnerstag wieder aufgenommen. Sollten sie vorankommen, würde I Squared zunächst die Finanzierung für einen Kauf organisieren. Einer der Insider warnte demnach, dass die Verhandlungen noch scheitern könnten. Weder ein Preis noch ein Vertrag oder eine zugesagte Finanzierung wurden öffentlich genannt. Die beteiligten Unternehmen äußerten sich laut den Berichten nicht. Für die Ströer-Aktie ist die Meldung deshalb zunächst ein Signal für Übernahmefantasie, aber noch keine Gewissheit. Am Freitag notierte das Papier laut ad-hoc-news.de am späten Nachmittag bei 39,14 Euro im Handel bei Lang & Schwarz. Die Vorgeschichte Warum ist es nicht der erste Versuch? Ströer war schon in der Vergangenheit Ziel von Finanzinvestoren. Wie Börsen-Zeitung und Private Equity Wire berichten, hatten sich InfraVia und I Squared im Juli grundsätzlich mit wichtigen Großaktionären verständigt, doch ein Abschluss folgte nicht. Später soll sich Blackstone zurückgezogen haben, wie Bloomberg meldete. Frühere Annäherungen führten also nicht zu einem Angebot. Entscheidend dürften die Großaktionäre sein. Nach LSEG-Daten hält CEO Udo Müller rund 24 Prozent, Dirk Ströer etwa 20 Prozent der Anteile. Ströer wird an der Börse mit gut zwei Milliarden Euro bewertet; die Aktie liegt nach Angaben der Börsen-Zeitung seit Anfang 2025 rund 30 Prozent im Minus. Das Geschäft Wie steht Ströer operativ da? Im Jahr 2025 stieg der Umsatz leicht auf 2,08 Milliarden Euro, der Nettogewinn sank auf 140 Millionen Euro nach 147,5 Millionen Euro im Vorjahr. In den ersten neun Monaten 2026 legte der Umsatz um 5 Prozent auf 1,55 Milliarden Euro zu, getragen auch vom Wachstum der digitalen Außenwerbung. Vorläufige Zahlen für 2026 sind für den 4. März 2027 angekündigt. Offene Punkte Es gibt weder ein Angebot noch einen Preis, und die Finanzierung ist noch nicht gesichert.

Ein Insider hält ein erneutes Scheitern für möglich.

Ohne Zustimmung der Großaktionäre Müller und Ströer ist ein Verkauf kaum denkbar.

Die Informationen stammen aus anonymen Quellen; die Unternehmen schweigen. Einordnung Was bedeutet das für Anleger der Ströer-Aktie? Übernahmemeldungen können Aktien bewegen, ohne dass ein Angebot folgt. Wer die Ströer-Aktie beobachtet, sollte deshalb auf offizielle Mitteilungen des Unternehmens oder von I Squared achten, etwa eine Ad-hoc-Meldung oder ein konkretes Angebot. Bis dahin bleiben Preis, Zeitplan und Erfolgsaussichten offen. Eine Bewertung der Aktie gibt aktiencheck.de nicht ab. FAQ Häufige Fragen zur Ströer Aktie Wer will Ströer übernehmen?

Laut Reuters führt der Finanzinvestor I Squared Capital fortgeschrittene Gespräche über einen Kauf der Ströer SE & Co. KGaA. Gibt es schon ein Angebot für die Ströer-Aktie?

Nein. Preis, Vertrag und Finanzierung wurden bislang nicht veröffentlicht, die Gespräche könnten laut einem Insider scheitern. Wann legt Ströer die nächsten Zahlen vor?

Die vorläufigen Zahlen für 2026 sind für den 4. März 2027 angekündigt. Wie lauten Kürzel und ISIN der Ströer-Aktie?

Das Handelssymbol ist SAX, die ISIN lautet DE0007493991.

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