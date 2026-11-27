Wer durch deutsche Innenstädte geht, sieht das Geschäftsmodell von Ströer an jeder Ecke: Litfaßsäulen, Plakatwände und zunehmend digitale Bildschirme. Genau dort liegt die Wachstumsgeschichte der Ströer Aktie. Das dritte Quartal zeigt aber auch, wo es hakt – beim Geld, das am Ende übrig bleibt.
Ströer Aktie: Digitale Screens wachsen zweistellig – doch das Geld bleibt hängen
Ströer wächst mit digitaler Außenwerbung und bestätigt die Ziele. Doch der freie Cashflow ist fast verschwunden. Was die Ströer Aktie mit fast fünf Prozent Dividendenrendite jetzt bewegt.
Ströer SE & Co. KGaA · ISIN: DE0007493991 · WKN: 749399 · Handelssymbol: SAX · US-Handelssymbol: SOTDF
Das Quartal
Digital statt Papier – der Umbau läuft
Ströer steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 4,4 Prozent auf 513,0 Millionen Euro, nach 491,5 Millionen Euro im Vorjahr. Digitale Außenwerbung steuerte 10,1 Millionen Euro zusätzlichen Umsatz bei, während das klassische Papierplakat 5,8 Millionen Euro verlor. Allerdings war das dritte Quartal für die digitalen Screens das langsamste des Jahres: Werbekunden hatten Juli-Buchungen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft in den Juni vorgezogen. Insgesamt blieb der Umsatz unter den Markterwartungen, das operative Ergebnis lag darüber.
Für das Gesamtjahr 2026 bestätigte Ströer die Prognose: organisches Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich bei weitgehend stabilem bereinigtem EBITDA.
Ströer verdient operativ solide, investiert aber kräftig in Bildschirme. Für die Ströer Aktie zählt jetzt, wann diese Investitionen wieder Cash abwerfen.
Der Haken
Investitionen fressen den Cashflow
Nach neun Monaten sank der bereinigte freie Cashflow auf 5,0 Millionen Euro, nach 19,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, weil die Investitionen gestiegen sind. Für 2027 plant Ströer Investitionen auf ähnlichem Niveau; freier Cashflow, Nettoverschuldung und Verschuldungsgrad sollen ohne Zukäufe in etwa auf dem Niveau von 2026 liegen. Für eine Aktie, die viele Anleger wegen der Dividende halten, ist das ein wichtiger Punkt: Ströer hatte die Dividende zuletzt auf 1,85 Euro je Aktie gekürzt.
Hinzu kommt eine Übernahmegeschichte, die die Ströer Aktie 2026 mehrfach bewegt hat: Im Frühjahr prüfte ein Konsortium von Finanzinvestoren ein Gebot, ein Partner zog sich im Mai zurück. Ein Abschluss ist bislang nicht bekannt.
Häufige Fragen zur Ströer Aktie
Wie lief das dritte Quartal bei Ströer?
Der Umsatz stieg um 4,4 Prozent auf 513,0 Millionen Euro, getrieben von digitaler Außenwerbung.
Hat Ströer die Prognose bestätigt?
Ja, für 2026 gilt weiter ein organisches Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich.
Wie hoch ist die Dividende der Ströer Aktie?
Zuletzt 1,85 Euro je Aktie nach einer Kürzung.
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