Ströer steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 4,4 Prozent auf 513,0 Millionen Euro, nach 491,5 Millionen Euro im Vorjahr. Digitale Außenwerbung steuerte 10,1 Millionen Euro zusätzlichen Umsatz bei, während das klassische Papierplakat 5,8 Millionen Euro verlor. Allerdings war das dritte Quartal für die digitalen Screens das langsamste des Jahres: Werbekunden hatten Juli-Buchungen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft in den Juni vorgezogen. Insgesamt blieb der Umsatz unter den Markterwartungen, das operative Ergebnis lag darüber.

Für das Gesamtjahr 2026 bestätigte Ströer die Prognose: organisches Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich bei weitgehend stabilem bereinigtem EBITDA.