Zuletzt kaufte Strategy trotz des Drucks weiter zu: In der Woche vor dem 9. November waren es 1.036 Bitcoin zu durchschnittlich 79.012 Dollar, finanziert mit 283,8 Millionen Dollar aus Aktienverkäufen. Davon flossen 188,3 Millionen Dollar in den Rückkauf von Vorzugsaktien (STRC). Die Barreserve lag laut Stocktwits zu diesem Datum bei 4,77 Milliarden Dollar. Aktuellere Zahlen liegen in den Quellen nicht vor; die Redaktion hat deshalb keine Aussage zu Käufen oder Verkäufen seit dem 9. November.

Ein zusätzlicher Termin: Der Ausschluss aus MSCI-Indizes, über den aktiencheck.de bereits berichtet hat, steht für den 30. November im Raum. Analysten wie JPMorgan haben laut Stocktwits Zwangsverkäufe von Indexfonds beziffert.