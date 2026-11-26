Die Strategy Aktie (Ticker MSTR, ISIN US5949724083) hat am Mittwoch einen dramatischen Handelstag hinter sich: Nach einem Tagestief bei 70,86 Dollar schloss der Bitcoin-Treasury-Konzern von Michael Saylor laut Kursdaten bei 79,96 Dollar, ein Plus von 3,1 Prozent zum Vortag. Am Donnerstag blieb die Nasdaq wegen Thanksgiving geschlossen – der Mittwochsschluss ist damit der letzte Stand, während der Bitcoin Kurs weiter handelt und am Donnerstag um 17:25 Uhr MEZ bei 60.423 Dollar notierte.
Strategy Aktie: Tief bei 70,86 Dollar, Schluss wieder bei knapp 80 Dollar, Bitcoin-Bestand im Minus – wie lange trägt Saylors Bitcoin-Modell?
Die Strategy Aktie fiel am Mittwoch auf 70,86 Dollar und schloss laut Kursdaten bei 79,96 Dollar. Mit dem Bitcoin Kurs bei 60.400 Dollar liegt der Bestand klar unter den Einstandskosten – was Anleger jetzt wissen müssen.
Das Bild des Tages: Am Mittwochmorgen lag die Strategy Aktie laut JournalArta bei 71,61 Dollar und damit 7,7 Prozent im Minus, das Tagestief bei 70,86 Dollar markierte ein neues Tief. Im Verlauf drehte der Markt: CoinDesk meldete gegen 12:26 Uhr New Yorker Zeit, MSTR sei von 70 auf 80 Dollar gestiegen (+3,3 Prozent), auch Galaxy, Bullish, Circle und die Coinbase Aktie lagen im Plus. Als Auslöser der Erholung nennt CoinDesk, dass der Investor Michael Burry seine Tech-Shorts gedeckt habe.
Die Bewertung
Wie weit liegt der Bitcoin-Bestand von Strategy im Minus?
Der Kern des Geschäftsmodells ist einfach: Strategy kauft Bitcoin, finanziert über Aktien und Vorzugsaktien. Laut einer SEC-Meldung vom 9. November hält das Unternehmen 850.364 Bitcoin, für insgesamt 64,16 Milliarden Dollar erworben. Rechnerisch ergeben sich durchschnittliche Einstandskosten von rund 75.450 Dollar je Bitcoin.
Mit dem Bitcoin Kurs bei rund 60.400 Dollar liegt der Bestand damit deutlich unter Einstand – bei unverändertem Bestand ergibt sich rechnerisch ein nicht realisierter Verlust von etwa 12,8 Milliarden Dollar. Zum Zeitpunkt der Meldung am 9. November lag der Verlust bei 277 Millionen Dollar, der Bitcoin Kurs notierte damals bei rund 75.200 Dollar. Die Zahl zeigt, wie stark sich das Bild in nur 17 Tagen gedreht hat.
Der Hebel ist die Strategy Aktie selbst: Sie bewegt sich oft stärker als der Bitcoin Kurs. Laut JournalArta lag sie am Mittwochmorgen über fünf Tage gut 20 Prozent im Minus, über einen Monat rund 50 Prozent. Im Vergleich dazu verlor Bitcoin im November etwa 24 Prozent (CoinDesk).
|Marke
|Kurs
|Stand
|Vortagsschluss
|ca. 77,55 USD
|24.11.2026
|Tagestief
|70,86 USD
|25.11.2026
|Schluss
|79,96 USD
|25.11.2026
|Jahreshoch
|195,94 USD
|11.05.2026
Kurse Nasdaq in US-Dollar; Vortagsschluss rechnerisch aus Kursveränderung abgeleitet.
Quelle: JournalArta, JKN, CoinDesk (jeweils 25./26.11.2026)
Die Finanzierung
Was bedeutet die Lage für die Finanzierung?
Zuletzt kaufte Strategy trotz des Drucks weiter zu: In der Woche vor dem 9. November waren es 1.036 Bitcoin zu durchschnittlich 79.012 Dollar, finanziert mit 283,8 Millionen Dollar aus Aktienverkäufen. Davon flossen 188,3 Millionen Dollar in den Rückkauf von Vorzugsaktien (STRC). Die Barreserve lag laut Stocktwits zu diesem Datum bei 4,77 Milliarden Dollar. Aktuellere Zahlen liegen in den Quellen nicht vor; die Redaktion hat deshalb keine Aussage zu Käufen oder Verkäufen seit dem 9. November.
Ein zusätzlicher Termin: Der Ausschluss aus MSCI-Indizes, über den aktiencheck.de bereits berichtet hat, steht für den 30. November im Raum. Analysten wie JPMorgan haben laut Stocktwits Zwangsverkäufe von Indexfonds beziffert.
Häufige Fragen zur Strategy Aktie
Wie hoch ist der Kurs der Strategy Aktie? Der letzte Schlusskurs der Nasdaq lag am 25.11.2026 laut Kursdaten bei 79,96 Dollar; am 26.11. war die US-Börse geschlossen.
Wie viele Bitcoin hält Strategy? 850.364 Bitcoin laut SEC-Meldung vom 09.11.2026.
Warum schwankt die Strategy Aktie so stark? Sie hängt am Bitcoin Kurs und an der Finanzierung über den Kapitalmarkt.
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