Die Strategy Aktie (Nasdaq: MSTR, ISIN US5949724083) gilt als der größte börsennotierte Hebel auf Bitcoin. Umso aufschlussreicher ist die jüngste Pflichtmitteilung: In der Woche vom 16. bis 22. November kaufte das Unternehmen nur 457 Bitcoin für 29,6 Millionen Dollar. Gleichzeitig floss deutlich mehr Geld in den Rückkauf eigener Vorzugsaktien. Für Anleger in Krypto-Aktien stellt sich die Frage, ob der Bitcoin-Sparplan an Tempo verliert.
Strategy Aktie: Nur 457 Bitcoin gekauft, aber 212 Millionen Dollar für Vorzugsaktien – setzt Strategy die Prioritäten neu?
Strategy hat in der Woche bis 22. November nur 29,6 Millionen Dollar in Bitcoin gesteckt, aber 211,8 Millionen Dollar in den Rückkauf der Vorzugsaktie STRC. Was die Strategy Aktie und der Bitcoin-Bestand von 851.305 Coins daraus lernen.
Die Zahlen
Wie viel Bitcoin hat Strategy gekauft?
Laut 8-K vom 23. November 2026 stieg der Bitcoin-Bestand auf 851.305 Coins, gekauft für insgesamt 64,23 Milliarden Dollar.
Die 457 neuen Bitcoin kosteten im Schnitt 64.898 Dollar, inklusive Gebühren. Der durchschnittliche Einstandspreis über alle Käufe liegt bei 75.446 Dollar je Bitcoin. Finanziert wurde der Kauf aus dem Verkauf von MSTR-Stammaktien: In der Woche verkaufte Strategy 1.925.676 Aktien und erlöste netto 176,7 Millionen Dollar. Nur 29,6 Millionen Dollar davon gingen in Bitcoin, der Rest in den Rückkauf der Vorzugsaktie STRC.
Rechnerisch liegt der Bitcoin-Bestand damit bei einem Kurs von rund 61.450 Dollar etwa 18 Prozent unter dem Einstandspreis, ein unrealisierter Buchverlust von grob 11,9 Milliarden Dollar. Das ist eine Überschlagsrechnung der Redaktion, keine Unternehmensangabe.
Die Umschichtung
Warum kauft Strategy Vorzugsaktien zurück?
Im selben Zeitraum kaufte Strategy 2.183.747 STRC-Vorzugsaktien für 211,8 Millionen Dollar zurück, davon 147,0 Millionen Dollar aus den MSTR-Erlösen und 64,8 Millionen Dollar aus Barmitteln. Das Rückkaufprogramm für diese digitalen Kreditpapiere wurde von 3,0 auf 4,0 Milliarden Dollar erhöht, 1,12 Milliarden Dollar sind noch offen. Das Programm für Stammaktien ist mit 1,0 Milliarden Dollar noch voll, dort gab es in der Woche keine Rückkäufe.
Die Liquidität ist beachtlich: Die USD-Reserve beträgt 3,73 Milliarden Dollar und ist laut 8-K für Dividenden und Zinsen vorgesehen; zusätzlich stehen 1,09 Milliarden Dollar Barmittel bereit, nachdem der Vorstand bis zu 1,0 Milliarden Dollar aus der Reserve umgeschichtet hat. Aus der Reserve flossen in der Woche 17,6 Millionen Dollar in Vorzugsdividenden.
Die Bewertung
Was sagt der Aufschlag auf den Bitcoin-Bestand?
JPMorgan wertete laut einem Bericht von Crypto Briefing (Bericht vom 26.11.2026) den Aufschlag der Strategy Aktie auf ihren Bitcoin-Bestand, den sogenannten mNAV, als Kapitulationssignal: Am 25. November fiel er auf 0,88 und damit auf ein Rekordtief, danach erholte er sich auf 0,94. Unter 1 handelt die Aktie also günstiger als die Bitcoin, die sie hält. Das erschwert es, über neue MSTR-Aktien frisches Geld für Bitcoin einzusammeln, weil jede neue Aktie den Bestand je Anteil verwässern würde. Das ist die Einordnung der Quelle, kein Kursziel und keine Prognose der Redaktion. Die Aktie liegt laut dem Bericht mehr als 80 Prozent unter den Höchstständen vom November 2024.
Hinzu kommt der Indexdruck: Wie aktiencheck.de bereits berichtete, streicht MSCI Strategy am 30. November aus seinen Indizes. Indexfonds müssten dann verkaufen. Das ist ein Termin, den Beobachter der Strategy Aktie und anderer Bitcoin-Treasury-Unternehmen wie Metaplanet im Blick haben.
Termine
Was beobachten Anleger bei der Strategy Aktie?
Wöchentliche 8-K-Meldungen: Sie zeigen Käufe, Aktienverkäufe und Rückkäufe, zuletzt am 23. November.
30. November: MSCI-Streichung (laut aktiencheck.de-Bericht).
8. und 9. Dezember: Fed-Sitzung, die den Bitcoin Kurs und damit den Bestandswert bewegt.
Häufige Fragen zur Strategy Aktie
Wie viel Bitcoin hält Strategy?
Laut 8-K vom 23. November 2026 sind es 851.305 Bitcoin (Stand 22.11.2026), im Schnitt gekauft für 75.446 Dollar.
Warum kaufte Strategy zuletzt so wenig Bitcoin?
Der Großteil des Erlöses aus MSTR-Aktien ging laut Meldung in den Rückkauf der Vorzugsaktie STRC.
Was bedeutet ein mNAV unter 1?
Die Strategy Aktie wird niedriger bewertet als der Wert der gehaltenen Bitcoin.
Welche Krypto-Aktien sind ähnlich aufgestellt?
Metaplanet, Coinbase oder Miner wie MARA hängen ebenfalls am Bitcoin Kurs, mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen.
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