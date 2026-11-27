JPMorgan wertete laut einem Bericht von Crypto Briefing (Bericht vom 26.11.2026) den Aufschlag der Strategy Aktie auf ihren Bitcoin-Bestand, den sogenannten mNAV, als Kapitulationssignal: Am 25. November fiel er auf 0,88 und damit auf ein Rekordtief, danach erholte er sich auf 0,94. Unter 1 handelt die Aktie also günstiger als die Bitcoin, die sie hält. Das erschwert es, über neue MSTR-Aktien frisches Geld für Bitcoin einzusammeln, weil jede neue Aktie den Bestand je Anteil verwässern würde. Das ist die Einordnung der Quelle, kein Kursziel und keine Prognose der Redaktion. Die Aktie liegt laut dem Bericht mehr als 80 Prozent unter den Höchstständen vom November 2024.

Hinzu kommt der Indexdruck: Wie aktiencheck.de bereits berichtete, streicht MSCI Strategy am 30. November aus seinen Indizes. Indexfonds müssten dann verkaufen. Das ist ein Termin, den Beobachter der Strategy Aktie und anderer Bitcoin-Treasury-Unternehmen wie Metaplanet im Blick haben.