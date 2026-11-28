Das Modell war einfach: Aktien und Schulden ausgeben, Bitcoin kaufen, vom Kursanstieg profitieren. Solange die Aktie mehr wert war als die Bitcoin dahinter, lief die Maschine. Diese Prämie ist weg. Die Strategy Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 81,62 US-Dollar, ein Plus von 2,08 Prozent – zwei Tage nach dem 52-Wochen-Tief von 70,37 US-Dollar.
Strategy Aktie: Minus 44 Prozent in einem Monat, am Montag fliegt sie aus dem Index – hält die Bitcoin-Maschine das aus?
Der größte börsennotierte Bitcoin-Halter kauft weiter, aber immer weniger. Die Strategy Aktie notiert nahe dem Jahrestief und verliert ihren Platz in wichtigen Indizes. Was das bedeutet.
Strategy Inc · ISIN: US5949724083 · WKN: 722713 · Handelssymbol: MIGA · US-Handelssymbol: MSTR
Die Maschine
Vier Käufe in vier Wochen, aber immer kleinere
Strategy hat vier Wochen in Folge Bitcoin gekauft, zusammen 2.789 Stück. Die beiden jüngsten Käufe waren die kleinsten der Serie: zuletzt 457 Bitcoin für 29,6 Millionen US-Dollar. Auffällig ist die Verwendung der Mittel: Nur 16,8 Prozent des jüngst aufgenommenen Geldes flossen in Bitcoin, der größere Teil stützte die Vorzugspapiere des Unternehmens.
Die Aktie hat im November rund 39 Prozent verloren und damit deutlich mehr als der Bitcoin, der im Monatsvergleich rund 24 Prozent abgab. Der Börsenwert liegt bei rund 35 Milliarden US-Dollar. Die Aktie wird inzwischen nicht mehr mit einem Aufschlag auf den Wert der gehaltenen Bitcoin gehandelt.
Ohne Prämie auf die eigenen Bitcoin wird jede neue Aktie zur Verwässerung statt zum Gewinn. Das Schwungrad dreht sich noch – aber es treibt nichts mehr an.
Der Index
Wenn passive Fonds verkaufen müssen
Hinzu kommt ein technischer Faktor. Nach neuen Regeln eines großen Indexanbieters für Unternehmen ohne operatives Kerngeschäft soll Strategy nach Börsenschluss am 30. November aus einem wichtigen US-Index und weiteren globalen Aktienindizes genommen werden, wie Analysten einer US-Großbank hervorheben. Fonds, die diese Indizes nachbilden, müssten dann verkaufen. Das könnte es dem Unternehmen zusätzlich erschweren, neues Eigenkapital aufzunehmen.
Die Meinungen gehen weit auseinander. Analyst Lance Vitanza vom Analysehaus TD Cowen hält das Unternehmen für robust: Keine der bestehenden Verpflichtungen setze einen bestimmten Bitcoin-Kurs voraus, Strategy könne selbst einen Rückgang auf 20.000 US-Dollar überstehen. Ein Charttechniker warnte dagegen vor einem Kursrutsch der Aktie bis auf 23 US-Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Strategy Aktie
Wo steht die Strategy Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 81,62 US-Dollar (plus 2,08 Prozent).
Kauft Strategy noch Bitcoin?
Ja, vier Wochen in Folge, zuletzt 457 Bitcoin für 29,6 Millionen US-Dollar.
Warum fällt die Aktie stärker als der Bitcoin?
Wegen Verwässerung, Verschuldung und des Wegfalls der Prämie auf den Bitcoin-Bestand.
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