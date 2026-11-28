Strategy Aktie: Minus 44 Prozent in einem Monat, am Montag fliegt sie aus dem Index – hält die Bitcoin-Maschine das aus?

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 18:08 3 Min.

Der größte börsennotierte Bitcoin-Halter kauft weiter, aber immer weniger. Die Strategy Aktie notiert nahe dem Jahrestief und verliert ihren Platz in wichtigen Indizes. Was das bedeutet.

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Das Modell war einfach: Aktien und Schulden ausgeben, Bitcoin kaufen, vom Kursanstieg profitieren. Solange die Aktie mehr wert war als die Bitcoin dahinter, lief die Maschine. Diese Prämie ist weg. Die Strategy Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 81,62 US-Dollar, ein Plus von 2,08 Prozent – zwei Tage nach dem 52-Wochen-Tief von 70,37 US-Dollar. Strategy Inc · ISIN: US5949724083 · WKN: 722713 · Handelssymbol: MIGA · US-Handelssymbol: MSTR Kursentwicklung binnen eines Monats −44 % Schlusskurs am 27. November, plus 2,08 Prozent 81,62 $ 52-Wochen-Tief vom 25. November 70,37 $ 52-Wochen-Hoch vom 9. Dezember 2025 198,40 $ Quelle : Nasdaq-Kursdaten vom 27. November 2026 laut CNBC; Unternehmensangaben laut Medienberichten Die Maschine Vier Käufe in vier Wochen, aber immer kleinere Strategy hat vier Wochen in Folge Bitcoin gekauft, zusammen 2.789 Stück. Die beiden jüngsten Käufe waren die kleinsten der Serie: zuletzt 457 Bitcoin für 29,6 Millionen US-Dollar. Auffällig ist die Verwendung der Mittel: Nur 16,8 Prozent des jüngst aufgenommenen Geldes flossen in Bitcoin, der größere Teil stützte die Vorzugspapiere des Unternehmens. Die Aktie hat im November rund 39 Prozent verloren und damit deutlich mehr als der Bitcoin, der im Monatsvergleich rund 24 Prozent abgab. Der Börsenwert liegt bei rund 35 Milliarden US-Dollar. Die Aktie wird inzwischen nicht mehr mit einem Aufschlag auf den Wert der gehaltenen Bitcoin gehandelt. Der Index Wenn passive Fonds verkaufen müssen Hinzu kommt ein technischer Faktor. Nach neuen Regeln eines großen Indexanbieters für Unternehmen ohne operatives Kerngeschäft soll Strategy nach Börsenschluss am 30. November aus einem wichtigen US-Index und weiteren globalen Aktienindizes genommen werden, wie Analysten einer US-Großbank hervorheben. Fonds, die diese Indizes nachbilden, müssten dann verkaufen. Das könnte es dem Unternehmen zusätzlich erschweren, neues Eigenkapital aufzunehmen. Die Meinungen gehen weit auseinander. Analyst Lance Vitanza vom Analysehaus TD Cowen hält das Unternehmen für robust: Keine der bestehenden Verpflichtungen setze einen bestimmten Bitcoin-Kurs voraus, Strategy könne selbst einen Rückgang auf 20.000 US-Dollar überstehen. Ein Charttechniker warnte dagegen vor einem Kursrutsch der Aktie bis auf 23 US-Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Strategy Aktie spricht Größter börsennotierter Bitcoin-Bestand, keine kursabhängigen Verpflichtungen laut Analysten und ein Kurs ohne Aufschlag auf die Bitcoin. Was dagegen spricht Fallender Bitcoin, Verwässerung, hohe Verschuldung, drohende Verkäufe passiver Fonds und ein stockendes Finanzierungsmodell. Häufige Fragen zur Strategy Aktie Wo steht die Strategy Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie bei 81,62 US-Dollar (plus 2,08 Prozent). Kauft Strategy noch Bitcoin?

Ja, vier Wochen in Folge, zuletzt 457 Bitcoin für 29,6 Millionen US-Dollar. Warum fällt die Aktie stärker als der Bitcoin?

Wegen Verwässerung, Verschuldung und des Wegfalls der Prämie auf den Bitcoin-Bestand. Fazit: Das Modell steht auf dem Prüfstand Die Strategy Aktie war die gehebelte Wette auf den Bitcoin. Im Abschwung zeigt der Hebel seine Kehrseite. Ob das Unternehmen den Winter übersteht, ist weniger die Frage als die, was für Aktionäre danach übrig bleibt.

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