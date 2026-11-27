Strategy bewertet sich an der Börse üblicherweise mit einem Aufschlag auf den reinen Wert der Bitcoin-Bestände. Diese Kennzahl, der sogenannte mNAV (Marktwert zu Nettovermögenswert), lag in guten Zeiten deutlich über 1. Nach Angaben von The Block fiel sie am 25. November um 10:39 Uhr New Yorker Zeit auf ein Rekordtief von 0,88, später erholte sie sich auf rund 0,94. JPMorgan schrieb am 26. November, der Aufschlag falle auf ein neues Rekordtief und signalisiere „Kapitulation“ beim Bitcoin. Zugleich fließe Geld schneller aus dem Bitcoin-ETF IBIT als im Mai und Juni.

Ein mNAV unter 1 bedeutet: Wer die Strategy Aktie kauft, bekommt den Bitcoin-Bestand rechnerisch mit Abschlag. Das klingt nach einem Schnäppchen, hat aber eine unangenehme Folge. Strategy finanzierte seine Käufe lange mit neuen Aktien, die über dem Bitcoin-Wert verkauft wurden. Liegt der Kurs darunter, macht jede neue Aktie den Bestand je Anteil kleiner, nicht größer. Der Kaufmotor stottert.