Die Strategy Aktie (Ticker MSTR, ISIN US5949724083, Nasdaq) hat ihren Charakter als Bitcoin-Hebel ins Gegenteil gekehrt: Am 25. November fiel der Börsenwert zeitweise unter den Wert der gehaltenen Bitcoin. JPMorgan wertet das als Zeichen von „Kapitulation“, und am Montag, 30. November, wird das Unternehmen aus den MSCI-Indizes genommen.
Strategy Aktie: JPMorgan sieht „Kapitulation“, der Aufschlag auf den Bitcoin-Bestand fällt unter 1 – wie lange trägt der Bitcoin-Hebel?
Die Strategy Aktie (MSTR) notiert zeitweise unter dem Wert ihrer 851.305 Bitcoin. JPMorgan spricht von „Kapitulation“, am Montag droht der MSCI-Rauswurf – was Anleger der Strategy Aktie und dem Bitcoin Kurs jetzt beobachten.
Der Bitcoin Kurs lag am 27. November gegen 14:00 Uhr (MEZ) laut BTC-ECHO bei rund 61.518 US-Dollar (56.121 Euro), ein Plus von 1,37 Prozent in 24 Stunden. Das ist weit entfernt vom durchschnittlichen Einstandspreis, den Strategy für seinen Bestand gezahlt hat. Für die Strategy Aktie und alle Krypto-Aktien, die ihr Geschäft an Bitcoin koppeln, entscheidet damit eine einzige Frage über die kommenden Wochen: Wie lange lässt sich die Strategie „Bitcoin kaufen, solange es geht“ noch finanzieren?
Der Auslöser
Was hat JPMorgan zur Strategy Aktie gesagt – und warum zählt 0,88?
Strategy bewertet sich an der Börse üblicherweise mit einem Aufschlag auf den reinen Wert der Bitcoin-Bestände. Diese Kennzahl, der sogenannte mNAV (Marktwert zu Nettovermögenswert), lag in guten Zeiten deutlich über 1. Nach Angaben von The Block fiel sie am 25. November um 10:39 Uhr New Yorker Zeit auf ein Rekordtief von 0,88, später erholte sie sich auf rund 0,94. JPMorgan schrieb am 26. November, der Aufschlag falle auf ein neues Rekordtief und signalisiere „Kapitulation“ beim Bitcoin. Zugleich fließe Geld schneller aus dem Bitcoin-ETF IBIT als im Mai und Juni.
Ein mNAV unter 1 bedeutet: Wer die Strategy Aktie kauft, bekommt den Bitcoin-Bestand rechnerisch mit Abschlag. Das klingt nach einem Schnäppchen, hat aber eine unangenehme Folge. Strategy finanzierte seine Käufe lange mit neuen Aktien, die über dem Bitcoin-Wert verkauft wurden. Liegt der Kurs darunter, macht jede neue Aktie den Bestand je Anteil kleiner, nicht größer. Der Kaufmotor stottert.
Der Aufschlag fällt auf ein neues Rekordtief von 0,88, ein Zeichen für Kapitulation beim Bitcoin.
Die Zahlen
Wie viele Bitcoin hält Strategy – und was ist der Bestand heute wert?
Laut der Meldung bei der US-Börsenaufsicht SEC (Form 8-K) vom 23. November kaufte Strategy zwischen dem 16. und dem 22. November 457 Bitcoin für 29,6 Millionen Dollar, im Schnitt zu 64.898 Dollar. Der Gesamtbestand liegt damit bei 851.305 Bitcoin, die das Unternehmen insgesamt 64,23 Milliarden Dollar gekostet haben, durchschnittlich 75.446 Dollar je Bitcoin.
Mit dem aktuellen Bitcoin Kurs ergibt sich nach eigener Rechnung der Redaktion ein Bestandswert von rund 52,4 Milliarden Dollar und ein unrealisierter Verlust von etwa 11,9 Milliarden Dollar. Die Käufe der Vorwochen sind also vergleichsweise klein: 457 Bitcoin entsprechen nur rund 0,05 Prozent des Bestands.
|Kennzahl
|Wert
|Bitcoin im Bestand
|851.305
|Gesamtkosten
|64,23 Mrd. $
|Ø Einstandspreis
|75.446 $
|Bestandswert (Rechnung)
|rund 52,4 Mrd. $
|Unrealisierter Verlust (Rechnung)
|rund 11,9 Mrd. $
|Kauf 16.–22.11.
|457 Bitcoin für 29,6 Mio. $
Eigene Rechnung der Redaktion bei einem Bitcoin Kurs von 61.518 US-Dollar (27.11.2026, ca. 14:00 Uhr MEZ). Unrealisierte Werte ändern sich mit dem Kurs.
Quelle: Strategy, Form 8-K vom 23.11.2026; BTC-ECHO; The Block
Die Finanzierung
Wie lange kann Strategy seine Vorzugsaktien bedienen – und wer verkauft die Strategy Aktie?
Wichtiger als der Kauf der letzten Woche ist die Frage, woher das Geld kommt. Laut Form 8-K verkaufte Strategy in der Woche 1.925.676 eigene Aktien über sein Verkaufsprogramm und nahm dabei netto 176,7 Millionen Dollar ein. Gleichzeitig kaufte das Unternehmen 2.183.747 Aktien seiner Vorzugsaktie STRC für 211,8 Millionen Dollar zurück. Das Rückkaufprogramm wurde von 3,0 auf 4,0 Milliarden Dollar erhöht, 1,12 Milliarden Dollar davon sind noch offen. Das Unternehmen hält eine Dollar-Reserve von 3,73 Milliarden Dollar und zahlte 17,6 Millionen Dollar daraus für Dividenden auf Vorzugsaktien.
Das Bild: Strategy sammelt Geld über Stammaktien ein, um Vorzugsaktien zurückzukaufen und Dividenden zu zahlen. Das hält die Schulden- und Dividendenmaschine am Laufen, doch es fließt kaum noch Geld in neue Bitcoin. Für Anleger der Strategy Aktie bleibt der Bitcoin Kurs die zentrale Größe: Je tiefer er fällt, desto größer der Abstand zum Einstandspreis und desto enger wird der Spielraum.
Das große Bild
Was bedeutet das für den Bitcoin Kurs – und für andere Krypto-Aktien?
Die Strategy Aktie ist ein Stimmungsbarometer für den gesamten Kryptomarkt. Die US-Bitcoin-ETFs verzeichneten im November nach Daten von SoSoValue Nettoabflüsse von rund 5,39 Milliarden Dollar, so viele wie in keinem Monat seit dem Start der Fonds. Am 25. November flossen allein 453,1 Millionen Dollar ab, davon 329,7 Millionen aus IBIT. Wenn die großen Käufergruppen, ETFs und Treasury-Unternehmen wie Strategy, gleichzeitig ausfallen, fehlt dem Bitcoin Kurs ein wesentlicher Teil seiner Nachfrage.
Dazu kommt das Makro-Umfeld. Die US-Notenbank Fed entscheidet am 9. Dezember, nach Angaben von Admiral Markets sehen die Märkte eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit. Höhere Zinsen verteuern Finanzierungen und drücken tendenziell auf risikoreiche Anlagen wie Bitcoin, Ether und Krypto-Aktien wie Coinbase oder die Bitcoin-Miner MARA, Riot und CleanSpark.
Termine
Was sollten Anleger der Strategy Aktie jetzt beobachten – und wann?
Montag, 30. November
Der MSCI-Rauswurf wird zum Handelsschluss wirksam. Üblicherweise veröffentlicht Strategy montags eine neue 8-K-Meldung mit den Käufen der Vorwoche.
Der mNAV
Fällt er dauerhaft unter 1, wird die Finanzierung über neue Aktien schwieriger. Steigt er, kehrt der Kaufmotor zurück.
9. Dezember
Die Fed entscheidet über den Leitzins. Der Bitcoin Kurs reagiert auf Zinserwartungen oft stärker als der Aktienmarkt.
ETF-Flüsse
Drehen die täglichen Mittelflüsse bei IBIT und anderen Fonds, ist das ein Zeichen für wiederkehrende Nachfrage.
Häufige Fragen zur Strategy Aktie
Warum fällt die Strategy Aktie so stark? Der Kurs folgt dem Bitcoin Kurs mit Hebel. Hinzu kommen der sinkende Aufschlag auf den Bitcoin-Bestand, die Abflüsse aus Bitcoin-ETFs und der anstehende MSCI-Rauswurf.
Was bedeutet mNAV unter 1 bei Strategy? Der Börsenwert der Strategy Aktie liegt dann unter dem Wert der gehaltenen Bitcoin. Neue Aktien zu verkaufen, um damit Bitcoin zu kaufen, verwässert dann den Bestand je Aktie.
Wie viele Bitcoin besitzt Strategy? Laut Meldung vom 23. November 851.305 Bitcoin, im Schnitt gekauft zu 75.446 Dollar.
Wie hängt die Strategy Aktie mit dem Bitcoin Kurs zusammen? Strategy ist das größte börsennotierte Bitcoin-Treasury-Unternehmen. Steigt oder fällt Bitcoin, bewegt sich die Aktie meist stärker in dieselbe Richtung.
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