Drei Handelstage noch. Dann wird bei Strategy eine Entscheidung wirksam, die viele passive Investoren zum Handeln zwingt: MSCI entfernt die Strategy Aktie zum Handelsschluss am 30. November 2026 aus seinen Indizes. Unternehmenschef Phong Le spricht derweil vom „Bitcoin-Kapitalzyklus“ – und kauft weiter.
Strategy Aktie: 851.000 Bitcoin und ein Termin – der MSCI-Rauswurf rückt näher
Strategy kauft weiter Bitcoin und eigene Vorzugsaktien zurück. Doch zum Handelsschluss am 30. November nimmt MSCI die Strategy Aktie aus seinen Indizes. Was das für den größten Bitcoin-Halter unter den Börsenfirmen bedeutet.
Strategy Inc · ISIN: US5949724083 · WKN: 722713 · Handelssymbol: MIGA · US-Handelssymbol: MSTR
Der Bestand
Kaufen, kaufen, zurückkaufen
Strategy bleibt mit großem Abstand das größte börsennotierte Bitcoin-Treasury-Unternehmen der Welt. Zwischen dem 2. und 8. November erwarb das Unternehmen 1.036 Bitcoin für 81,9 Millionen Dollar zu einem Durchschnittspreis von 79.012 Dollar. In der Woche vom 9. bis 15. November kamen weitere 485 Bitcoin hinzu, der Bestand stieg auf rund 851.000 Bitcoin. Parallel kaufte Strategy rund 2,28 Millionen eigene STRC-Vorzugsaktien für 228,1 Millionen Dollar zurück.
Im dritten Quartal verbuchte Strategy einen Nettogewinn von 19,53 Milliarden Dollar – getrieben vor allem durch Bewertungsgewinne auf den Bitcoin-Bestand. Der eigentliche Umsatz aus dem Softwaregeschäft lag bei 125,4 Millionen Dollar. Das zeigt, wofür die Strategy Aktie an der Börse steht: für einen gehebelten Zugang zu Bitcoin.
Bei Strategy entscheidet nicht die Software über den Kurs, sondern der Bitcoin – und die Frage, wie günstig das Unternehmen sich frisches Kapital beschaffen kann.
Index-Effekt
Was der MSCI-Abschied bedeutet
Die von MSCI angekündigten Streichungen werden zum Handelsschluss am 30. November 2026 wirksam. Indexfonds, die MSCI-Indizes nachbilden, müssen ihre Positionen dann anpassen. Wie stark dieser Verkaufsdruck bereits eingepreist ist, lässt sich vorab nicht sicher sagen. Zugleich schwankt die Strategy Aktie mit dem Bitcoin-Kurs: Als Bitcoin Anfang November unter 76.000 Dollar fiel, verlor die Aktie an einem Tag rund neun Prozent.
Auch Analysten wurden vorsichtiger: Monness Crespi Hardt senkte das Kursziel im November auf 100 Dollar, ein weiteres Haus reduzierte ebenfalls. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Strategy Aktie
Wie viele Bitcoin hält Strategy?
Rund 851.000 Bitcoin, Stand Mitte November 2026.
Wann fliegt die Strategy Aktie aus den MSCI-Indizes?
Die Änderungen werden zum Handelsschluss am 30. November 2026 wirksam.
Warum schwankt die Strategy Aktie so stark?
Weil ihr Wert überwiegend vom Bitcoin-Bestand abhängt und Kursbewegungen der Kryptowährung verstärkt.
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