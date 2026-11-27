Strategy bleibt mit großem Abstand das größte börsennotierte Bitcoin-Treasury-Unternehmen der Welt. Zwischen dem 2. und 8. November erwarb das Unternehmen 1.036 Bitcoin für 81,9 Millionen Dollar zu einem Durchschnittspreis von 79.012 Dollar. In der Woche vom 9. bis 15. November kamen weitere 485 Bitcoin hinzu, der Bestand stieg auf rund 851.000 Bitcoin. Parallel kaufte Strategy rund 2,28 Millionen eigene STRC-Vorzugsaktien für 228,1 Millionen Dollar zurück.

Im dritten Quartal verbuchte Strategy einen Nettogewinn von 19,53 Milliarden Dollar – getrieben vor allem durch Bewertungsgewinne auf den Bitcoin-Bestand. Der eigentliche Umsatz aus dem Softwaregeschäft lag bei 125,4 Millionen Dollar. Das zeigt, wofür die Strategy Aktie an der Börse steht: für einen gehebelten Zugang zu Bitcoin.