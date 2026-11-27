Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Bei einem Xetra-Umsatz von rund 7.600 Euro genügen wenige Stücke, um die Sto Aktie um 60 Cent zu bewegen. Das Minus ist deshalb kein Urteil des Marktes, sondern Tagesrauschen. Es passt aber zum Muster der vergangenen Tage: Seit den Neunmonatszahlen vom 19. November findet der SDAX Verlierer keine klare Richtung.

Der Grund liegt in den Zahlen selbst. Der Umsatz wuchs, doch das Wachstum kommt kaum im Ergebnis an. Solange das so bleibt, fehlt der Aktie der Anlass für eine Neubewertung.