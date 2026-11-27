Ein Schritt vor, ein halber zurück: Die Sto Aktie gibt am Freitagmorgen um 0,61 Prozent auf 97,20 Euro nach und ist achtgrößter SDAX Verlierer (Stand 09:10 Uhr, comdirect). Am Donnerstag hatte sich die Vorzugsaktie des Stühlinger Fassadenspezialisten im Tagesverlauf von 95,60 auf 97,80 Euro erholt.
Sto Aktie: SDAX Verlierer am Morgen – mehr Umsatz, kein Gewinnhebel: der Fassadenspezialist tritt auf der Stelle
Die Sto Vorzugsaktie verliert am Freitagmorgen 0,61 Prozent auf 97,20 Euro und zählt zu den SDAX Verlierern. Der Dämmstoff- und Fassadenhersteller wächst beim Umsatz, hebt aber die Ergebnisprognose nicht an. Der Handel ist dünn.
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Der Auslöser
Warum fällt die Sto Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Bei einem Xetra-Umsatz von rund 7.600 Euro genügen wenige Stücke, um die Sto Aktie um 60 Cent zu bewegen. Das Minus ist deshalb kein Urteil des Marktes, sondern Tagesrauschen. Es passt aber zum Muster der vergangenen Tage: Seit den Neunmonatszahlen vom 19. November findet der SDAX Verlierer keine klare Richtung.
Der Grund liegt in den Zahlen selbst. Der Umsatz wuchs, doch das Wachstum kommt kaum im Ergebnis an. Solange das so bleibt, fehlt der Aktie der Anlass für eine Neubewertung.
Der Hintergrund
Deutschland erholt sich, das Ausland bremst
Der Konzernumsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 4,2 Prozent auf 1.269,1 Millionen Euro und lag leicht über den eigenen Erwartungen. In Deutschland legte Sto um 5,9 Prozent zu, in einigen wichtigen Auslandsmärkten gab es dagegen erhebliche Rückgänge. Für das Gesamtjahr rechnet der Vorstand nun mit einem Umsatz leicht über 1,62 Milliarden Euro. Die Ergebnisprognose hob er nicht an: Das EBIT soll weiter 56 bis 76 Millionen Euro betragen, nach 64,4 Millionen Euro im Vorjahr. Sto selbst spricht von schwierigen Rahmenbedingungen und steigendem Kostendruck.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Sto Aktie
Warum ist die Sto Aktie heute SDAX Verlierer?
Bei sehr geringem Umsatz gibt der Kurs leicht nach. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht.
Wie lautet die Prognose für 2026?
Ein Umsatz leicht über 1,62 Milliarden Euro und ein EBIT von 56 bis 76 Millionen Euro.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Sto Aktie?
Vorzugsaktie: ISIN DE0007274136, WKN 727413, Handelssymbol STO3 (Xetra).
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