Warum fällt die Sto Aktie heute?

Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Kostendruck und die unveränderte Ergebnisprognose belasten die Sto Vorzugsaktie seit den Neunmonatszahlen.

Ist die Sto Aktie SDAX Verlierer?

Ja. Mit minus 1,12% auf 96,70 Euro gehört die Sto Vorzugsaktie am Mittag zu den fünf größten SDAX Verlierern.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Sto Aktie?

Vorzugsaktie: ISIN DE0007274136, WKN 727413, Handelssymbol STO3 (Xetra).