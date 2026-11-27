Die Sto Aktie (Vorzugsaktie) gibt am Freitagmittag 1,12% auf 96,70 Euro nach und gehört zu den SDAX Verlierern. Der Hersteller von Fassadendämmsystemen und Beschichtungen hat zuletzt mehr Umsatz erzielt, doch beim Ergebnis bleibt der Funke aus.
Sto Aktie: SDAX Verlierer am Mittag - Umsatzplus verpufft, Kostendruck bleibt
Die Sto Vorzugsaktie fällt am Freitagmittag um 1,12% auf 96,70 Euro und ist SDAX Verlierer. Der Fassadenspezialist wächst beim Umsatz, kann das aber kaum in Gewinn umsetzen.
Warum die Sto Aktie als SDAX Verlierer nachgibt
Eine neue Sto-Meldung gibt es am Freitag nicht. Der Kurs steht seit den Neunmonatszahlen vom 19. November unter Druck, weil der Konzern zwar mehr umsetzt, die Ergebnisprognose aber nicht anhebt. Die Vorzugsaktie handelt zudem vergleichsweise dünn, sodass schon kleine Orders den Kurs bewegen.
Der Konzernumsatz lag nach neun Monaten leicht über den eigenen Erwartungen, auch im Oktober lief das Geschäft besser als geplant. Für das Gesamtjahr rechnet Sto deshalb mit einem Umsatz leicht über 1,62 Mrd. Euro (2025: 1,59 Mrd. Euro). Das EBIT soll aber unverändert zwischen 56 und 76 Mio. Euro liegen. Die Mitte der Spanne liegt nur knapp über dem Vorjahreswert von 64,4 Mio. Euro.
Die Zahlen: Deutschland erholt sich, das Ausland ist gemischt
|Region
|Umsatz 9M 2026
|Veränderung
|Konzern
|1.269,1 Mio. Euro
|+4,2%
|Deutschland
|526,3 Mio. Euro
|+5,9%
|Ausland
|742,8 Mio. Euro
|+2,9%
|Westeuropa
|977,9 Mio. Euro
|+4,7%
|Amerika/Asien/Pazifik
|-
|-2,3%
Quelle: Sto, Mitteilung vom 19.11.2026
In Deutschland profitierte Sto von einem Aufholeffekt: Das Vorjahr war schwach, und das Wetter hatte zu Jahresbeginn gebremst. Im Ausland wachsen Österreich, Spanien, die Schweiz und Osteuropa, während sich in einigen wichtigen Märkten erhebliche Rückgänge zeigen. Nach Marktberichten gehören dazu Frankreich und China, in Kanada wird eine Tochter abgewickelt.
Das Problem liegt bei den Kosten: Energie, Fracht und Rohstoffe haben sich infolge des Iran-Kriegs verteuert, dazu kommt eine Tariferhöhung für das Personal. Preiserhöhungen lassen sich vor allem im Projektgeschäft nur mit deutlicher Verzögerung durchsetzen. Die Investitionen hat Sto fast halbiert.
Häufige Fragen zur Sto Aktie
Warum fällt die Sto Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Kostendruck und die unveränderte Ergebnisprognose belasten die Sto Vorzugsaktie seit den Neunmonatszahlen.
Ist die Sto Aktie SDAX Verlierer?
Ja. Mit minus 1,12% auf 96,70 Euro gehört die Sto Vorzugsaktie am Mittag zu den fünf größten SDAX Verlierern.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Sto Aktie?
Vorzugsaktie: ISIN DE0007274136, WKN 727413, Handelssymbol STO3 (Xetra).
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