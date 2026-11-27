Die STMicroelectronics-Aktie setzt ihre Erholung fort: Um 09:17 Uhr notierte der Chiphersteller an der Euronext Paris 3,82 Prozent höher bei 37,135 Euro, ein Plus von 1,36 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 35,775 Euro. Damit ist STMicroelectronics zum Wochenschluss der stärkste CAC40 Gewinner am Morgen.
STMicroelectronics-Aktie als CAC40 Gewinner: Chipwerte setzen die Erholung fort
Die STMicroelectronics-Aktie führt am Freitagmorgen die CAC40 Gewinner mit +3,82 % auf 37,135 Euro an. Asiens Chipwerte ziehen an, dazu kommen eigene Meldungen aus Rousset.
CAC40 Gewinner
Warum die STMicroelectronics-Aktie heute steigt
Der Rückenwind kommt aus Asien. Der Nikkei stieg laut Reuters um 2,11 Prozent auf 58.711 Punkte, weil Käufer bei zuletzt schwachen KI-Werten wieder zugriffen. In Shanghai legte der Leitindex nach neuen Stützungsmaßnahmen aus Peking um 3,73 Prozent zu, in Hongkong um 1,93 Prozent. Die Chipwerte profitieren davon, dass die Sorgen um die KI-Branche nachlassen. Unternehmensseitig verweisen Marktberichte auf einen neuen, um 30 Prozent kompakteren Abstandssensor und eine Investition von mehr als 100 Millionen Euro in das Werk Rousset.
Der Hintergrund: Nach dem Absturz folgt der Rebound
Die Aktie hat einen turbulenten Monat hinter sich. Am Donnerstag schloss sie bei 35,77 Euro. Im dritten Quartal war der Umsatz um 17,9 Prozent auf 3,76 Milliarden US-Dollar gestiegen. Morgan Stanley stuft die Aktie weiterhin mit „Übergewichten“ ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- STMicroelectronics N.V.
- ISIN
- NL0000226223
- WKN
- 893438
- Handelssymbol
- STMPA (Euronext Paris)
- US-Symbol
- STM (NYSE)
- Kurs
- 37,135 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, 09:17 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur STMicroelectronics-Aktie
Warum ist die STMicroelectronics-Aktie CAC40 Gewinner? Asiens Chipwerte erholten sich, die Sorgen um KI ließen nach. Die Aktie stieg um 3,82 Prozent.
Wie viel investiert STMicroelectronics in Rousset? Berichten zufolge mehr als 100 Millionen Euro.
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