Warum ist die Stellantis-Aktie weiter CAC40 Gewinner? Die Erholung der Autowerte geht weiter, getragen von der EU-Quote für chinesische Hybridautos und freundlichen Märkten. Die Aktie stieg um 2,13 Prozent.

Wie stark war der Vortag? Am Donnerstag schloss die Stellantis-Aktie 8,9 Prozent höher bei 3,5255 Euro.