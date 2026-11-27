Die Stellantis-Aktie legt nach: Um 09:17 Uhr notierte der Autokonzern an der Euronext Paris 2,13 Prozent höher bei 3,6005 Euro und liegt damit über dem Donnerstagsschluss von 3,5255 Euro. Als CAC40 Gewinner steht Stellantis auf Platz drei. Am Vortag war die Aktie um 8,9 Prozent gesprungen und der beste Wert im Index.
Stellantis-Aktie als CAC40 Gewinner: Rebound geht weiter, aber das Tief ist nah
Die Stellantis-Aktie steigt am Freitagmorgen um 2,13 % auf 3,6005 Euro und bleibt CAC40 Gewinner. Nach dem Plus von 8,9 % am Donnerstag zieht die Branche weiter an.
CAC40 Gewinner
Warum die Stellantis-Aktie heute steigt
Der Hauptimpuls bleibt Brüssel: Die EU begrenzt die Einfuhr chinesischer Hybridautos auf 350.000 Fahrzeuge pro Jahr, ab dem 1. Dezember. Das ist laut Branchenberichten weniger als die Hälfte der für 2026 erwarteten Einfuhren. Dazu kommt die Stimmungsaufhellung an den Märkten: Asiens Börsen stiegen kräftig, in Tokio legte der Nikkei um 2,11 Prozent zu.
Der Hintergrund: Kein Befreiungsschlag
Die Aktie hat auf Sicht von einem Jahr rund 62 Prozent verloren und liegt weiter etwa 34 Prozent unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt. Milano Finanza nannte Mitte November einen Börsenwert von etwa 9,5 Milliarden Euro. Die Unterstützung bei 3,12 Euro war zuletzt am Mittwoch getestet worden.
Steckbrief
- Unternehmen
- Stellantis N.V.
- ISIN
- NL00150001Q9
- WKN
- A2QL01
- Handelssymbol
- STLAP (Euronext Paris)
- US-Symbol
- STLA (NYSE)
- Kurs
- 3,6005 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, 09:17 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Stellantis-Aktie
Warum ist die Stellantis-Aktie weiter CAC40 Gewinner? Die Erholung der Autowerte geht weiter, getragen von der EU-Quote für chinesische Hybridautos und freundlichen Märkten. Die Aktie stieg um 2,13 Prozent.
Wie stark war der Vortag? Am Donnerstag schloss die Stellantis-Aktie 8,9 Prozent höher bei 3,5255 Euro.
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