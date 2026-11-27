Warum ist die Stellantis-Aktie CAC40 Gewinner? Die Erholung nach dem Kurssprung vom Donnerstag setzte sich fort. Die Aktie stieg um 1,55 Prozent auf 3,58 Euro.

Wie stark war der Vortag? Am Donnerstag legte die Aktie um 8,91 Prozent zu und war der stärkste Wert im CAC 40.