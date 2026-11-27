Die Stellantis-Aktie hat ihre Erholung fortgesetzt, aber an Tempo verloren. Zum Handelsschluss um 17:35 Uhr notierte der Autokonzern an der Euronext Paris 1,55 Prozent höher bei 3,58 Euro, ein Plus von 0,05 Euro. Am Morgen hatte die Aktie noch gut 2 Prozent im Plus gelegen. Als CAC40 Gewinner steht Stellantis auf Platz sieben.
Stellantis-Aktie als CAC40 Gewinner: Nach dem Kurssprung folgt die Verschnaufpause
Die Stellantis-Aktie schließt am Freitag 1,55 % höher bei 3,58 Euro und bleibt CAC40 Gewinner. Das Plus fällt nach dem Sprung von 8,9 % am Donnerstag deutlich kleiner aus.
CAC40 Gewinner
Warum die Stellantis-Aktie heute steigt
Eine eigene Meldung gab es am Freitag nicht. Nach dem Plus von 8,91 Prozent am Donnerstag, dem Spitzenwert im CAC 40, sprechen Marktbeobachter laut Centaure Investissements von einem technischen Rebound nach starken Verlusten. Als Hintergrund des Donnerstags gelten die EU-Quote für chinesische Hybridautos und freundliche Märkte. Am Freitag nahmen Anleger einen Teil der Gewinne mit, die Aktie hielt sich aber im Plus.
Einordnung: Ein Rebound, keine Wende
Auf Sicht von einem Jahr hat die Stellantis-Aktie rund 62 Prozent verloren und liegt weiter weit unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt. Das Plus der beiden letzten Tage von zusammen mehr als 10 Prozent ist deshalb vor allem eine Gegenbewegung.
Steckbrief
- Unternehmen
- Stellantis N.V.
- ISIN
- NL00150001Q9
- WKN
- A2QL01
- Handelssymbol
- STLAP (Euronext Paris)
- US-Symbol
- STLA (NYSE)
- Kurs
- 3,58 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, 17:35 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Stellantis-Aktie
Warum ist die Stellantis-Aktie CAC40 Gewinner? Die Erholung nach dem Kurssprung vom Donnerstag setzte sich fort. Die Aktie stieg um 1,55 Prozent auf 3,58 Euro.
Wie stark war der Vortag? Am Donnerstag legte die Aktie um 8,91 Prozent zu und war der stärkste Wert im CAC 40.
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