Am Nachmittag Berliner Zeit stand Starbucks noch mit gut drei Prozent im Plus an der Spitze des Index; bis zum Schluss schmolz der Aufschlag auf 2,14 Prozent. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Der Grund lag im Marktumfeld: Laut dpa-AFX drückten Zins- und Inflationssorgen, die Unsicherheit vor dem Anthropic-Börsengang und das Warten auf die Nvidia-Zahlen am Dienstag die Technologiewerte. Nvidia gab 4,1 Prozent nach, Speicher- und Chipwerte bis zu 8,6 Prozent.