Die Starbucks Aktie hat ihren Platz unter den Nasdaq100 Gewinnern vom Vormittag bis zum Handelsschluss verteidigt: Die Papiere der Kaffeehauskette (Ticker: SBUX, Nasdaq; ISIN: US8552441094) gingen mit einem Plus von 2,14 Prozent bei 108,72 US-Dollar aus dem Handel und landeten auf Platz zwei im Nasdaq 100. Treiber war die Umschichtung aus Chip- und KI-Aktien in konsumnahe Standardwerte, während der Index um 2,67 Prozent auf 27.197,15 Punkte abrutschte.
Starbucks Aktie Nasdaq100 Gewinner: Vom Morgenhoch bis zur Schlussglocke im Plus – rückt das Jahreshoch jetzt in Reichweite?
Die Starbucks Aktie schließt als zweitgrößter Nasdaq100 Gewinner mit 2,14 Prozent Plus bei 108,72 US-Dollar (16:00 Uhr Ortszeit, 22:00 Uhr MEZ). Ohne neue Firmennachricht profitiert die Kaffeehauskette von der Flucht aus Chipwerten – und von einer Wende, die sich in den Zahlen zeigt.
SBUXSBUX
Tagesverlauf
Warum steigt die Starbucks Aktie heute – obwohl der Nasdaq 100 einbricht?
Am Nachmittag Berliner Zeit stand Starbucks noch mit gut drei Prozent im Plus an der Spitze des Index; bis zum Schluss schmolz der Aufschlag auf 2,14 Prozent. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Der Grund lag im Marktumfeld: Laut dpa-AFX drückten Zins- und Inflationssorgen, die Unsicherheit vor dem Anthropic-Börsengang und das Warten auf die Nvidia-Zahlen am Dienstag die Technologiewerte. Nvidia gab 4,1 Prozent nach, Speicher- und Chipwerte bis zu 8,6 Prozent.
In dieser Lage griffen Anleger zu Unternehmen, deren Geschäft wenig mit Rechenzentren und Chipexporten zu tun hat. Die Gewinnerliste des Nasdaq 100 war entsprechend defensiv: Kraft Heinz vor Starbucks, Paychex, Comcast und AppLovin.
Operative Wende
Was spricht fundamental für die Starbucks Aktie als Nasdaq100 Gewinner?
Der Kursanstieg seit Jahresbeginn hat eine Basis in den Zahlen. Im vierten Geschäftsquartal stiegen die vergleichbaren Umsätze weltweit um 7,2 Prozent, in Nordamerika sogar um 7,9 Prozent. Der Konzernumsatz sank zwar um 4 Prozent auf 9,1 Milliarden US-Dollar, das lag aber vor allem an der Umstellung des China-Geschäfts auf ein Lizenzmodell. Das bereinigte Ergebnis je Aktie übertraf mit 0,80 US-Dollar die Konsensschätzung von 0,72 US-Dollar.
Prognose 2027
Für das Geschäftsjahr 2027 peilt Starbucks ein Ergebnis je Aktie von 3,15 bis 3,25 US-Dollar an, mit rund 4 Prozent Flächenwachstum in Nordamerika und einer operativen Marge von 13,5 bis 14 Prozent.
Höhere Dividende
Die Quartalsdividende wurde auf 0,63 US-Dollar angehoben.
International bleibt schwach
Außerhalb Nordamerikas wuchsen die vergleichbaren Umsätze nur um 0,9 Prozent – hier fehlt der Schwung noch.
|Rang
|Gewinner
|Veränderung
|Verlierer
|Veränderung
|1
|Kraft Heinz (25,07 $)
|+2,41 %
|Astera Labs (202,34 $)
|-8,79 %
|2
|Starbucks (108,72 $)
|+2,14 %
|Sandisk (809,11 $)
|-8,58 %
|3
|Paychex (117,77 $)
|+1,81 %
|Lumentum (546,00 $)
|-8,48 %
|4
|Comcast (25,60 $)
|+1,75 %
|Arm (175,05 $)
|-8,12 %
|5
|AppLovin (415,22 $)
|+1,50 %
|Strategy (103,03 $)
|-7,70 %
Quelle: finanzen.ch, Schlussbericht 16.11.2026; Kurse in US-Dollar, Stand 16:00 Uhr ET (22:00 Uhr MEZ)
Chartbild
Wie nah ist die Starbucks Aktie am 52-Wochen-Hoch?
Das 52-Wochen-Hoch liegt nach Daten von Yahoo Finance bei 110,51 US-Dollar. Mit 108,72 US-Dollar fehlen damit noch knapp zwei Prozent. Bereits am 9. November hatte die Aktie nach einer neu aufgenommenen Analystenabdeckung durch Stifel 109,36 US-Dollar erreicht. Die Zone zwischen 109 und 111 US-Dollar ist damit die Marke, an der sich zeigen dürfte, ob der Aufwärtstrend weitergeht.
Termine
Was sollten Anleger der Starbucks Aktie jetzt beachten?
Für den Gesamtmarkt sind die Nvidia-Zahlen am Dienstagabend und der Anthropic-Börsengang zur Wochenmitte die nächsten Prüfsteine. Starbucks selbst legt die Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 voraussichtlich am 27. Januar 2027 vor.
FAQ zur Starbucks Aktie
Warum steigt die Starbucks Aktie heute? Ohne eigene Nachricht profitierte Starbucks von der Flucht aus Chip- und KI-Werten. Zum Handelsschluss stand ein Plus von 2,14 Prozent auf 108,72 US-Dollar.
Wie lauten Ticker und ISIN? Ticker SBUX an der Nasdaq, ISIN US8552441094.
Wann legt Starbucks die nächsten Zahlen vor? Voraussichtlich am 27. Januar 2027.
Wie hoch ist die Dividende? Die Quartalsdividende beträgt nach der jüngsten Anhebung 0,63 US-Dollar.
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