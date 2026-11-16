Während an der Wall Street die Chipwerte reihenweise abrutschen, greifen Anleger zum Kaffeebecher: Die Starbucks Aktie ist am Montagmorgen größter Nasdaq100 Gewinner. Gegen 9:45 Uhr Ortszeit (15:45 Uhr MEZ) kostet das Papier 108,97 US-Dollar, ein Plus von 2,38 Prozent zum Freitagsschluss von 106,44 Dollar. Die Starbucks Corporation wird an der Nasdaq unter dem Kürzel SBUX gehandelt, die ISIN lautet US8552441094.
Starbucks Aktie Nasdaq100 Gewinner: Kaffee statt Chips beim Tech-Ausverkauf – wird der Konsumwert zum sicheren Hafen?
Die Starbucks Aktie ist am Montagmorgen größter Nasdaq100 Gewinner: Gegen 9:45 Uhr Ortszeit notiert sie bei 108,97 US-Dollar und damit 2,38 Prozent im Plus, während der Nasdaq 100 fast zwei Prozent verliert. Eine konkrete Unternehmensnachricht gibt es nicht – Anleger schichten aus KI-Werten in Konsumtitel um.
SBUXSBUX
Der Gegensatz zum Gesamtmarkt könnte kaum größer sein. Der Nasdaq 100 fiel bis 10:02 Uhr New Yorker Zeit (16:02 Uhr MEZ) um 1,92 Prozent auf 27.407,62 Punkte. Ein zweiter Kursstand bestätigt die Bewegung: Um 10:04 Uhr ET wies Yahoo Finance für Starbucks 108,87 Dollar und ein Plus von 2,28 Prozent aus, die Tagesspanne reichte bis dahin von 107,69 bis 109,47 Dollar.
Die Frage des Tages
Warum steigt die Starbucks Aktie heute – ohne eigene Nachricht?
Eine Pressemitteilung, eine Analystenstudie oder neue Zahlen von Starbucks gibt es an diesem Montag nicht. Der Kursgewinn erklärt sich vor allem aus dem, was im Rest des Nasdaq 100 passiert.
Flucht aus den KI-Werten
Die Turbulenzen bei Nvidia nach dem Rücktritt von Jensen Huang als Chef belasten Chip- und KI-Titel schwer, Speicherwerte wie Micron und Sandisk verlieren über fünf Prozent. Am Dienstag legt Nvidia Quartalszahlen vor, am Donnerstag steht der Börsengang von Anthropic an.
Umschichtung in Konsumwerte
Starbucks, Ferrovial, Vertex, Roper und Gilead führen die Gewinnerliste an – allesamt Werte ohne direkte KI-Hardware-Abhängigkeit. Dass Anleger gezielt umschichten, ist eine Einordnung der Redaktion, keine belegte Begründung einer Quelle.
Rückenwind aus der Vorwoche
Am 9. November hatte Stifel die Coverage wieder aufgenommen, die Aktie stieg an jenem Tag um rund 3,8 Prozent. Am 14. November betonte Konzernchef Brian Niccol, Übernahmen kämen nur für „kategorieprägende“ Marken infrage; der organische Wachstumsplan habe Vorrang.
Fundamentaldaten
Was steckt hinter der Erholung der Starbucks Aktie?
Die Starbucks Aktie hat seit Jahresbeginn bereits rund 29 Prozent zugelegt und liegt mit knapp 109 Dollar deutlich über ihrer 50-Tage-Linie (99,35 Dollar) und der 200-Tage-Linie (100,35 Dollar). Das 52-Wochen-Hoch bei 111,50 Dollar ist nur noch gut zwei Prozent entfernt. Rückenwind lieferte das vierte Geschäftsquartal 2026, das Starbucks am 29. Oktober vorlegte: Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,80 Dollar über der Markterwartung von 0,72 Dollar, beim Umsatz verfehlte der Konzern mit 9,14 Milliarden Dollar die Prognose von 9,22 Milliarden Dollar leicht.
Für das Geschäftsjahr 2027 stellt das Management einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,15 bis 3,25 Dollar in Aussicht. In Nordamerika sollen die vergleichbaren Umsätze um rund vier Prozent wachsen. Zudem hob Starbucks die Quartalsdividende von 0,62 auf 0,63 Dollar an; der Ex-Tag war bereits am 13. November, ausgezahlt wird am 27. November.
|Aktie
|Kurs (USD)
|Veränderung
|Starbucks
|108,97
|+2,38 %
|Ferrovial
|62,75
|+1,73 %
|Vertex Pharmaceuticals
|547,00
|+1,56 %
|Roper Technologies
|487,06
|+1,48 %
|Gilead Sciences
|170,54
|+1,46 %
|Micron Technology
|736,64
|-5,35 %
|Lumentum
|560,91
|-5,99 %
Quelle: finanzen.at Realtimekurse, Kurse ca. 9:44–9:45 Uhr ET (15:44–15:45 Uhr MEZ)
Ausblick
Was sollten Anleger bei der Starbucks Aktie jetzt beachten?
Der Kursanstieg an einem schwachen Börsentag zeigt, dass Starbucks derzeit als Gegengewicht zum KI-Handel gesucht ist. Ob das trägt, hängt stark von Nvidia ab: Beruhigen die Zahlen am Dienstagabend den Technologiesektor, könnte das Geld ebenso schnell zurückfließen. Fundamental richtet sich der Blick auf die Umsetzung des organischen Wachstumsplans von Konzernchef Niccol und die nächsten Quartalszahlen, die nach Schätzung von Yahoo Finance um den 27. Januar 2027 anstehen.
Häufige Fragen zur Starbucks Aktie
Warum steigt die Starbucks Aktie heute? Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht. Die Aktie profitiert gegen 9:45 Uhr ET mit +2,38 Prozent davon, dass Anleger beim Ausverkauf der KI- und Chipwerte in Konsumtitel ausweichen (Einordnung der Redaktion).
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Starbucks Aktie gehandelt? An der Nasdaq unter dem Ticker SBUX, die ISIN lautet US8552441094.
Wann zahlt Starbucks die nächste Dividende? Die auf 0,63 Dollar je Aktie erhöhte Quartalsdividende wird am 27. November 2026 ausgezahlt; der Ex-Tag war der 13. November.
Wann legt Starbucks die nächsten Zahlen vor? Nach Schätzung von Yahoo Finance um den 27. Januar 2027; ein offizieller Termin ist noch nicht bestätigt.
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