Starbucks Aktie Nasdaq100 Gewinner: Kaffee statt Chips beim Tech-Ausverkauf – wird der Konsumwert zum sicheren Hafen?

Die Starbucks Aktie hat seit Jahresbeginn bereits rund 29 Prozent zugelegt und liegt mit knapp 109 Dollar deutlich über ihrer 50-Tage-Linie (99,35 Dollar) und der 200-Tage-Linie (100,35 Dollar). Das 52-Wochen-Hoch bei 111,50 Dollar ist nur noch gut zwei Prozent entfernt. Rückenwind lieferte das vierte Geschäftsquartal 2026, das Starbucks am 29. Oktober vorlegte: Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,80 Dollar über der Markterwartung von 0,72 Dollar, beim Umsatz verfehlte der Konzern mit 9,14 Milliarden Dollar die Prognose von 9,22 Milliarden Dollar leicht.

Für das Geschäftsjahr 2027 stellt das Management einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,15 bis 3,25 Dollar in Aussicht. In Nordamerika sollen die vergleichbaren Umsätze um rund vier Prozent wachsen. Zudem hob Starbucks die Quartalsdividende von 0,62 auf 0,63 Dollar an; der Ex-Tag war bereits am 13. November, ausgezahlt wird am 27. November.