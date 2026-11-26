Stanley Druckenmiller wirft 43 Aktien aus dem Depot – und lässt fast ein Drittel in einer einzigen Position

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 20:42 3 Min.

Stanley Druckenmiller hat sein Aktienrisiko fast auf null gestellt und Dutzende Positionen verkauft. Eine hat er nicht angerührt: Der Gentest-Spezialist Natera macht fast ein Drittel seines gemeldeten Depots aus. Dazu kommen Goldminen, Datenspeicher und SpaceX. Die Positionen des Duquesne Family Office mit ISIN und US-Handelssymbol und seine Begründung im Wortlaut.

Stanley Druckenmiller hat in drei Jahrzehnten als Fondsmanager kein einziges Verlustjahr gemeldet. Wenn er aufräumt, schaut die Wall Street hin. Im dritten Quartal hat sein Family Office Duquesne 43 Aktien vollständig verkauft und nur 17 neu gekauft. Übrig bleibt ein Depot, das von einer einzigen Position dominiert wird. Wert der gemeldeten US-Aktien 4,1 Mrd. $ Anteil von Natera, größte Position 31,5 % Aktien im Quartal vollständig verkauft 43 verbliebene Positionen 60 Quelle : AktienCheck-Depot nach der 13F-Meldung des Duquesne Family Office zum 30. September 2026 Die Ansage Weder Bulle noch Bär: Druckenmiller im Wortlaut Mitte November erklärte Druckenmiller auf einer Konferenz in Texas, warum er sich zurückhält. Die US-Notenbank habe unter ihrem neuen Chef Kevin Warsh die Richtung gewechselt und straffe die Geldpolitik. Am liebsten würde er Aktien leer verkaufen, gegen die Innovationswelle der künstlichen Intelligenz wage er das aber nicht. Statt nach Infrastruktur suche sein Büro nun nach Unternehmen, die KI anwenden. Die Pause könne zwei Tage dauern oder sechs Monate. Das Depot Gentests, Speicher, Gold: die wichtigsten Positionen Was nach dem Aufräumen übrig ist, zeigt das Stanley Druckenmiller Depot auf AktienCheck. 01 Natera – ISIN US6323071042 · US-Handelssymbol NTRA 31,5 Prozent des Depots. Das Unternehmen entwickelt Gentests, unter anderem für die Krebsnachsorge und die Schwangerschaftsvorsorge. Die Position ist seit Jahren Druckenmillers größte. 02 Seagate – ISIN IE00BKVD2N49 · US-Handelssymbol STX 7,6 Prozent, im Quartal fast verdreifacht. Der Festplattenhersteller profitiert vom Speicherbedarf der Rechenzentren. 03 Amazon – ISIN US0231351067 · US-Handelssymbol AMZN 4,6 Prozent, drittgrößte Position. 04 Newmont – ISIN US6516391066 · US-Handelssymbol NEM Neu im Depot, ebenso wie Barrick Mining und Agnico Eagle. Auf jede der drei Goldminen entfallen gut 40 Millionen Dollar. 05 SpaceX – ISIN US84615Q1031 · US-Handelssymbol SPCX 202.125 Aktien im Wert von rund 30 Millionen Dollar. Druckenmiller sieht eine Wahrscheinlichkeit von mindestens 70 Prozent, dass in zehn Jahren Rechenzentren im Weltraum arbeiten. Vollständig verkauft hat Druckenmiller unter anderem Alphabet und AMD. Die Position in TSMC wurde um fast 95 Prozent gekürzt. Was Anleger beachten sollten Druckenmiller handelt schnell. Seine Pause kann nach eigenen Worten in Tagen enden

Fast ein Drittel des Depots hängt an einer einzigen Aktie

Seine Wette auf fallende Kupferpreise und seine Anleihegeschäfte stehen nicht in der Meldung

Der Stand ist vom 30. September Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien Natera: ISIN US6323071042, US-Handelssymbol NTRA

Seagate: ISIN IE00BKVD2N49, WKN A3CQU9, Handelssymbol STT, US-Handelssymbol STX

Amazon: ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN

Newmont: ISIN US6516391066, WKN 853823, Handelssymbol NMM, US-Handelssymbol NEM

Barrick Mining: ISIN CA06849F1080, WKN A417GQ, Handelssymbol ABR0, US-Handelssymbol B

Agnico Eagle: ISIN CA0084741085, WKN 860325, Handelssymbol AE9, US-Handelssymbol AEM

SpaceX: ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX, US-Handelssymbol SPCX Fazit: Aufgeräumt, aber nicht ausgestiegen Druckenmiller hat das Risiko gesenkt, ohne seine größte Überzeugung anzutasten. Gold dient als Schutz, Speicherwerte und SpaceX als Wette auf die nächste Phase der KI. Für Anleger steckt darin vor allem eine Haltung: Wer kein klares Bild hat, darf kleiner werden. Den aktuellen Stand zeigt das Depot von Stanley Druckenmiller auf AktienCheck.

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