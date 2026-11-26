Stanley Druckenmiller hat in drei Jahrzehnten als Fondsmanager kein einziges Verlustjahr gemeldet. Wenn er aufräumt, schaut die Wall Street hin. Im dritten Quartal hat sein Family Office Duquesne 43 Aktien vollständig verkauft und nur 17 neu gekauft. Übrig bleibt ein Depot, das von einer einzigen Position dominiert wird.
Stanley Druckenmiller wirft 43 Aktien aus dem Depot – und lässt fast ein Drittel in einer einzigen Position
Stanley Druckenmiller hat sein Aktienrisiko fast auf null gestellt und Dutzende Positionen verkauft. Eine hat er nicht angerührt: Der Gentest-Spezialist Natera macht fast ein Drittel seines gemeldeten Depots aus. Dazu kommen Goldminen, Datenspeicher und SpaceX. Die Positionen des Duquesne Family Office mit ISIN und US-Handelssymbol und seine Begründung im Wortlaut.
Die Ansage
Weder Bulle noch Bär: Druckenmiller im Wortlaut
Mitte November erklärte Druckenmiller auf einer Konferenz in Texas, warum er sich zurückhält. Die US-Notenbank habe unter ihrem neuen Chef Kevin Warsh die Richtung gewechselt und straffe die Geldpolitik. Am liebsten würde er Aktien leer verkaufen, gegen die Innovationswelle der künstlichen Intelligenz wage er das aber nicht. Statt nach Infrastruktur suche sein Büro nun nach Unternehmen, die KI anwenden. Die Pause könne zwei Tage dauern oder sechs Monate.
Wir sind nicht long in Aktien. Wir sind nicht short in Aktien.
Das Depot
Gentests, Speicher, Gold: die wichtigsten Positionen
Natera – ISIN US6323071042 · US-Handelssymbol NTRA
31,5 Prozent des Depots. Das Unternehmen entwickelt Gentests, unter anderem für die Krebsnachsorge und die Schwangerschaftsvorsorge. Die Position ist seit Jahren Druckenmillers größte.
Seagate – ISIN IE00BKVD2N49 · US-Handelssymbol STX
7,6 Prozent, im Quartal fast verdreifacht. Der Festplattenhersteller profitiert vom Speicherbedarf der Rechenzentren.
Amazon – ISIN US0231351067 · US-Handelssymbol AMZN
4,6 Prozent, drittgrößte Position.
Newmont – ISIN US6516391066 · US-Handelssymbol NEM
Neu im Depot, ebenso wie Barrick Mining und Agnico Eagle. Auf jede der drei Goldminen entfallen gut 40 Millionen Dollar.
SpaceX – ISIN US84615Q1031 · US-Handelssymbol SPCX
202.125 Aktien im Wert von rund 30 Millionen Dollar. Druckenmiller sieht eine Wahrscheinlichkeit von mindestens 70 Prozent, dass in zehn Jahren Rechenzentren im Weltraum arbeiten.
Vollständig verkauft hat Druckenmiller unter anderem Alphabet und AMD. Die Position in TSMC wurde um fast 95 Prozent gekürzt.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien
Natera: ISIN US6323071042, US-Handelssymbol NTRA
Seagate: ISIN IE00BKVD2N49, WKN A3CQU9, Handelssymbol STT, US-Handelssymbol STX
Amazon: ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN
Newmont: ISIN US6516391066, WKN 853823, Handelssymbol NMM, US-Handelssymbol NEM
Barrick Mining: ISIN CA06849F1080, WKN A417GQ, Handelssymbol ABR0, US-Handelssymbol B
Agnico Eagle: ISIN CA0084741085, WKN 860325, Handelssymbol AE9, US-Handelssymbol AEM
SpaceX: ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX, US-Handelssymbol SPCX
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