An der Heimatbörse gehörte der CBOE UK 100 Verlierer Standard Life zu den Gewinnern. Finanzwerte waren am Donnerstag gefragt, nachdem sich die Märkte vom Ausverkauf des Mittwochs erholt hatten; der FTSE 100 stieg um 1,75 Prozent. Eine Unternehmensnachricht gab es nicht.

Hinter dem Namen steht der Konzern, der bis Februar 2026 Phoenix Group hieß. Er verwaltet Lebensversicherungs- und Pensionsbestände und stellte mit der Umbenennung seine bekannteste Marke nach vorn. Im April vereinbarte Standard Life den Kauf des britischen Geschäfts von Aegon für 2,0 Milliarden Pfund; Aegon wird dadurch mit gut 15 Prozent Großaktionär.