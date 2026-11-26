Verlierer hier, Gewinner dort: Die Standard-Life-Aktie (ISIN: GB00BGXQNP29, Symbol London: SDLF, Symbol Deutschland: 1BF, US-Symbol: PNXGF) gibt im Tradegate-Handel um 1,39 Prozent auf 10,62 Euro nach und erscheint unter den CBOE UK 100 Verlierern des Tages. In London schließt die Aktie 1,95 Prozent höher bei 888,75 Pence.
Standard-Life-Aktie CBOE UK 100 Verlierer: Minus 1,4 Prozent auf Tradegate – in London steigt der Altersvorsorge-Konzern vor seinem Kapitalmarkttag
Die Standard-Life-Aktie steht mit einem Minus von 1,39 Prozent auf 10,62 Euro auf der Liste der CBOE UK 100 Verlierer. In London schließt sie dagegen knapp 2 Prozent höher bei 888,75 Pence. Am Montag stellt der frühere Phoenix-Konzern seine Pläne auf einem Kapitalmarkttag vor – der eigentliche Termin für die Aktie.
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CBOE UK 100 Verlierer Standard Life
Warum die Standard-Life-Aktie auf Tradegate fällt: Gleicher Kurs, anderer Vergleich
Umgerechnet entsprechen 10,62 Euro ziemlich genau dem Londoner Schlusskurs. Das Minus ergibt sich aus dem Bezug auf den Vorabendkurs im deutschen Handel.
An der Heimatbörse gehörte der CBOE UK 100 Verlierer Standard Life zu den Gewinnern. Finanzwerte waren am Donnerstag gefragt, nachdem sich die Märkte vom Ausverkauf des Mittwochs erholt hatten; der FTSE 100 stieg um 1,75 Prozent. Eine Unternehmensnachricht gab es nicht.
Hinter dem Namen steht der Konzern, der bis Februar 2026 Phoenix Group hieß. Er verwaltet Lebensversicherungs- und Pensionsbestände und stellte mit der Umbenennung seine bekannteste Marke nach vorn. Im April vereinbarte Standard Life den Kauf des britischen Geschäfts von Aegon für 2,0 Milliarden Pfund; Aegon wird dadurch mit gut 15 Prozent Großaktionär.
Termin
Am Montag, 30. November, um 9 Uhr Londoner Zeit hält Standard Life einen Kapitalmarkttag ab.
Aegon-Deal
Gezahlt wird mit 750 Millionen Pfund in bar und 181,1 Millionen neuen Aktien.
Dividendenwert
Die Aktie wird vor allem wegen ihrer hohen Ausschüttung gehalten; die Zwischendividende wurde im September gezahlt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Standard Life plc (bis Februar 2026: Phoenix Group Holdings)
- Geschäft
- Altersvorsorge, Lebensversicherungs- und Pensionsbestände
- ISIN
- GB00BGXQNP29
- Symbol London / Deutschland / USA
- SDLF / 1BF / PNXGF
- Kurs Tradegate
- 10,62 Euro (−1,39 %)
- Kurs London
- 888,75 Pence (+1,95 %)
Stand: 26.11.2026, Tradegate laut Kursliste der Redaktion, 17:08 Uhr; London laut Hargreaves Lansdown
Häufige Fragen zur Standard-Life-Aktie
Warum ist die Standard-Life-Aktie heute CBOE UK 100 Verlierer?
Nur im deutschen Handel, wegen eines höheren Vergleichskurses vom Vorabend. In London schloss die Aktie 1,95 Prozent im Plus.
Ist Standard Life dasselbe wie Phoenix Group?
Ja. Die Phoenix Group hat sich im Februar 2026 in Standard Life plc umbenannt.
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