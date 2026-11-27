Der Kryptomarkt verliert seinen Dollar-Vorrat: Das Angebot an Stablecoins liegt laut Forbes (26. November) bei rund 282 Milliarden Dollar, etwa 20,7 Milliarden Dollar unter dem Mai-Hoch von knapp 313 Milliarden Dollar. Allein in dieser Woche schrumpfte es laut Talos um weitere 6,2 Milliarden Dollar. Der Bitcoin Kurs notiert bei rund 60.500 Dollar (Decrypt, 26. November, 19:00 Uhr MEZ). Stablecoins sind digitale Token, die an den Dollar gekoppelt sind; sie gelten als frisches Geld im Kryptomarkt, weil Anleger damit Bitcoin und andere Coins kaufen.
Stablecoins: 20 Milliarden Dollar weniger Angebot seit Mai, Tether schrumpft schneller als nach FTX – fehlt dem Bitcoin Kurs der Treibstoff?
Das Stablecoin-Angebot ist auf rund 282 Milliarden Dollar gefallen, rund 20 Milliarden Dollar unter dem Mai-Hoch, und Tether verlor allein im November rund 8 Milliarden Dollar. Die Titelgeschichte erklärt, was das für den Bitcoin Kurs, die Circle Aktie und den Kryptomarkt bedeutet.
Der Schwund
Wie stark schrumpft das Stablecoin-Angebot?
Nach einem Glassnode-Bericht, den The Block am 11. November zitiert, sank das Angebot in 30 Tagen um 14,2 Milliarden Dollar, der größte 30-Tage-Rückgang seit dem Bärenmarkt 2022. Damals fiel es im Juni 2022 um nahezu 30 Milliarden Dollar. Der Marktführer Tether (USDT) hält laut The Block einen Anteil von 62,8 Prozent, Circles USDC 25,1 Prozent. Bei Tether sank das Angebot laut CryptoQuant in 60 Tagen bis 7. November um 6,6 Milliarden Dollar, mehr als das Doppelte des Rückgangs nach dem FTX-Kollaps im Dezember 2022 (3,2 Milliarden Dollar). Glassnode sprach von „less fuel for a rally“, also weniger Treibstoff für eine Rally.
Nach DefiLlama (Blockonomi, 10. November) lag das Gesamtangebot bei 289,81 Milliarden Dollar, USDT bei rund 176,23 Milliarden Dollar und USDC bei rund 70,38 Milliarden Dollar, ein Minus von 3,76 Prozent in 30 Tagen. Auf der Blockchain Ethereum fiel USDT laut Forbes in den 30 Tagen bis 13. November um 7,7 Prozent, USDC um 7,5 Prozent, während USDT auf der Tron-Blockchain nur 1,2 Prozent verlor.
Die Deutung
Ist das Stablecoin-Minus ein Warnsignal für den Bitcoin Kurs?
Die Deutungen gehen auseinander. Analysten der Börse HTX sehen laut Forbes eher weniger spekulative Liquidität als einen breiten Vertrauensverlust, und Nexo U.S. nennt das Angebot einen Gradmesser für die Risikobereitschaft. Blockonomi merkt an, ein sinkender Marktwert allein belege keine Deckungslücke bei Tether. Laut dem Quartalsbericht zum 30. September lagen den Verbindlichkeiten von 183,5 Milliarden Dollar Reserven von 191,5 Milliarden Dollar gegenüber, ein Überschuss von rund 7,95 Milliarden Dollar. Der Stablecoin-Rückgang misst außerdem keine Bitcoin-Käufe direkt. Er zeigt aber, dass weniger Dollar auf den Börsen bereitliegen, während die Spot-ETFs in den USA im November rund 5,39 Milliarden Dollar abgeben (Decrypt).
Die Aktie
Was bedeutet das für die Circle Aktie?
Die Circle Aktie (Ticker CRCL, ISIN US1725731079) lebt von den Zinsen auf die Reserven hinter USDC. Im dritten Quartal stieg der Umsatz laut Mitteilung vom 4. November um 17 Prozent auf 865 Millionen Dollar. Die Reserveerträge fielen um 8 Prozent auf 658 Millionen Dollar, weil die Rendite der Reserven um 61 Basispunkte auf 3,5 Prozent sank, trotz 8 Prozent mehr USDC im Umlauf (Durchschnitt 73,3 Milliarden Dollar). Das Nettoergebnis lag bei 226 Millionen Dollar, das bereinigte EBITDA bei 317 Millionen Dollar. Die Prognose bleibt unverändert, das Ziel für das Wachstum von USDC beträgt mehrjährig 40 Prozent pro Jahr. Bei Quartalsende lag der USDC-Umlauf bei 73,9 Milliarden Dollar, unverändert zum Vorquartal.
Damit wird der Zusammenhang klar: Sinkt das Gesamtangebot, wächst auch Circle langsamer, und niedrigere Zinsen drücken die Erträge zusätzlich. Nach Einschätzung der Redaktion kann weniger Liquidität im Markt auch Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie belasten. Gold-gedeckte Token legten dagegen zu; ihr Marktwert beträgt laut The Block 5,61 Milliarden Dollar.
Häufige Fragen zu Stablecoins und zur Circle Aktie
Was sind Stablecoins?
Krypto-Token, die an eine Währung wie den US-Dollar gekoppelt sind, etwa USDT von Tether und USDC von Circle.
Wie groß ist das Stablecoin-Angebot aktuell?
Rund 282 Milliarden Dollar laut Forbes vom 26. November; andere Quellen nennen je nach Stichtag 280 bis 290 Milliarden Dollar.
Was hat das Stablecoin-Angebot mit dem Bitcoin Kurs zu tun?
Stablecoins sind der Dollar-Vorrat der Kryptobörsen. Weniger Angebot bedeutet weniger Mittel für Käufe, aber kein direktes Verkaufssignal.
Wie verdient die Circle Aktie Geld?
Vor allem mit Zinsen auf die Reserven hinter USDC: 658 Millionen Dollar im dritten Quartal.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.