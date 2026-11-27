Was sind Stablecoins?

Krypto-Token, die an eine Währung wie den US-Dollar gekoppelt sind, etwa USDT von Tether und USDC von Circle.

Wie groß ist das Stablecoin-Angebot aktuell?

Rund 282 Milliarden Dollar laut Forbes vom 26. November; andere Quellen nennen je nach Stichtag 280 bis 290 Milliarden Dollar.

Was hat das Stablecoin-Angebot mit dem Bitcoin Kurs zu tun?

Stablecoins sind der Dollar-Vorrat der Kryptobörsen. Weniger Angebot bedeutet weniger Mittel für Käufe, aber kein direktes Verkaufssignal.

Wie verdient die Circle Aktie Geld?

Vor allem mit Zinsen auf die Reserven hinter USDC: 658 Millionen Dollar im dritten Quartal.