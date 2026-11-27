Stabilus Aktie: SDAX Verlierer am Abend – nach der JPMorgan-Abstufung findet der Zulieferer keinen Boden

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:07 2 Min.

Die Stabilus Aktie fällt am Freitag um 2,63 Prozent auf 12,58 Euro und ist zweitgrößter SDAX Verlierer. Gekappte Ziele, gekürzte Dividende und eine Abstufung lasten weiter auf dem Kurs.

Autowerte gehören zu den Gewinnern der Woche, Stabilus nicht: Die Stabilus Aktie verliert am Freitag 2,63 Prozent auf 12,58 Euro und ist zweitgrößter SDAX Verlierer (Xetra-Schluss, comdirect). Damit schließt der Koblenzer Zulieferer noch unter dem Niveau vom Mittwoch, als er bei 12,68 Euro ein Tief markiert hatte. Schlusskurs der Stabilus Aktie auf Xetra 12,58 € Tagesverlust, Platz 2 der SDAX Verlierer −2,63 % Kursziel von JPMorgan, zuvor 30 € 13 € Umsatzziel für 2030, zuvor rund 2,0 Mrd. € 1,5 Mrd. € Quelle : comdirect, 27.11.2026, 17:35 Uhr; Stabilus SE, vorläufige Zahlen vom 05.11.2026; JPMorgan laut ad-hoc-news Der Auslöser Warum fällt die Stabilus Aktie heute? Eine Meldung vom Tag gibt es nicht. Die Stabilus Aktie leidet weiter unter den Nachrichten des Novembers. Am Mittwoch stufte JPMorgan den Titel auf „Neutral“ ab und senkte das Kursziel von 30 auf 13 Euro. Analyst Jose Asumendi verwies auf die schwache Entwicklung wichtiger chinesischer Kunden und kürzte seine Gewinnschätzungen um jeweils sieben Prozent. Ein Kursziel knapp über dem aktuellen Kurs nimmt Käufern das Argument. Der SDAX Verlierer verpasste deshalb auch die Erholung vom Donnerstag weitgehend und gab am Freitag erneut nach. Der Hintergrund Ein November mit drei schlechten Nachrichten Am 5. November legte Stabilus vorläufige Zahlen für das Ende September abgeschlossene Geschäftsjahr vor. Der Umsatz sank von 1.296,1 auf 1.197,6 Millionen Euro, die bereinigte EBIT-Marge von 11,0 auf 10,4 Prozent. Gleichzeitig senkte der Vorstand das Umsatzziel für 2030 von rund 2,0 auf 1,5 Milliarden Euro, kürzte die Dividende auf 0,22 Euro je Aktie und meldete eine Abschreibung auf Firmenwerte von rund 67 Millionen Euro. Anfang November kostete die Stabilus Aktie noch mehr als 16 Euro. Die endgültigen Zahlen und der Ausblick folgen am 7. Dezember. Was für die Stabilus Aktie spricht Die Prognose für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde erfüllt

Das Industriegeschäft stützt gegen die Autoschwäche

Am 7. Dezember kann der Ausblick für Klarheit sorgen Was Anleger bedenken sollten Mittelfristziele deutlich gesenkt, Dividende fast halbiert

Schwache Nachfrage chinesischer Autokunden

Kein Boden im Chart erkennbar Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Stabilus Aktie Warum ist Stabilus heute SDAX Verlierer?

Ohne neue Meldung. Die Abstufung durch JPMorgan und die gesenkten Ziele vom November wirken nach. Wann kommen die endgültigen Zahlen?

Am 7. Dezember 2026 mit dem Geschäftsbericht und dem Ausblick. Stabilus Aktie: ISIN DE000STAB1L8, WKN STAB1L, Börsenkürzel STM. Fazit zur Stabilus Aktie Die Stabilus Aktie bleibt am Freitag SDAX Verlierer und schließt auf einem neuen Tief. Der Markt wartet auf den Ausblick am 7. Dezember. Bis dahin fehlt dem Kurs der Grund für eine Wende.

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