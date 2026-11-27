Im November sorgten laut Trading Economics vor allem Verluste bei Technologie- und KI-Aktien für Nachfrage nach sicheren Anleihen. In den USA fiel die Zehnjährige am Mittwoch um fast 12 Basispunkte auf 4,81 Prozent, den tiefsten Stand seit dem 8. September, und stieg am Freitag wieder auf 4,94 Prozent, weil sich Technologiewerte erholten. Im Jahresvergleich dominieren dagegen Inflation und Leitzinsen: Die US-Kerninflation PCE lag im Oktober bei 3,3 Prozent, und der Markt preist laut Trading Economics eine Zinserhöhung der Fed im Dezember als nahezu sicher ein.

Auch die anderen Zentralbanken stehen unter Druck. Die Bank of England hob den Leitzins nach Trading-Economics-Daten auf 4,00 Prozent an, Ratsmitglied Megan Greene warnte, die Zinsen müssten bei einem länger dauernden Nahost-Konflikt eventuell schneller steigen. In Japan stehen die Zeichen auf einer Erhöhung im Dezember vom Leitzins 1,25 Prozent, BoJ-Mitglied Naoki Tamura sieht Raum für etwa drei weitere Schritte. Bei der EZB zeigt das Protokoll der Oktobersitzung nach Reuters, dass eine große Zahl von Ratsmitgliedern schon im Oktober erhöhen wollte.