Die Zinsangst des Jahres hat im November eine Pause eingelegt, aber nur eine kleine. Nach den Daten von Trading Economics für den 27. November 2026 (Tagesstand ohne Uhrzeit) liegen die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen in den sechs großen Märkten allesamt unter dem Stand vom Monatsanfang, die der Treasury mit minus 8 Basispunkten am wenigsten, die des italienischen BTP mit minus 20 am stärksten. Gegenüber dem Vorjahr sind alle sechs dagegen deutlich gestiegen. Der Vergleich zeigt, dass der Renditedruck überall ähnlich verläuft, mit teils großen Unterschieden im Niveau.
Staatsanleihen im November: Alle sechs großen Märkte im Monatsminus – Italien minus 20, JGB minus 18, Gilt minus 17, Treasury nur minus 8 Basispunkte – wo sind die Renditen im Jahr am stärksten gestiegen?
Die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen sind im November in den USA, Großbritannien, Japan, Deutschland, Italien und Spanien gefallen, zwischen 8 und 20 Basispunkten. Im Jahresvergleich liegen alle sechs aber 58 bis 92 Basispunkte höher.
Der Überblick
Wie haben sich die Renditen im November entwickelt?
|Markt
|Rendite
|Tag
|Monat
|Jahr
|Abstand zum Bund
|Deutschland
|3,27 %
|+1,4
|−11,1
|+58,1
|–
|Spanien
|3,85 %
|−2,7
|−15,3
|+68,7
|rund 58
|Italien
|4,32 %
|−0,8
|−20,0
|+91,6
|rund 105
|Japan
|2,65 %
|+1,6
|−17,9
|+84,6
|rund −62
|Großbritannien
|5,18 %
|+2,1
|−17,3
|+73,1
|rund 191
|USA
|4,94 %
|+6,7
|−8,2
|+92,1
|rund 167
Veränderungen in Basispunkten (1 Basispunkt = 0,01 Prozentpunkte), aus den Prozentpunkt-Angaben der Quelle umgerechnet. Abstand zum Bund von der Redaktion berechnet.
Quelle: Trading Economics, Tagesstand 27.11.2026 (OTC-Quoten, ohne Uhrzeit)
Veränderung der Zehnjährigen im November
Basispunkte
Quelle: Trading Economics, Tagesstand 27.11.2026
Daten als Tabelle
|Markt
|Monatsveränderung
|Italien
|-20,0
|Japan
|-17,9
|Großbritannien
|-17,3
|Spanien
|-15,3
|Deutschland
|-11,1
|USA
|-8,2
Die Treiber
Warum fallen die Renditen im Monat und steigen im Jahr?
Im November sorgten laut Trading Economics vor allem Verluste bei Technologie- und KI-Aktien für Nachfrage nach sicheren Anleihen. In den USA fiel die Zehnjährige am Mittwoch um fast 12 Basispunkte auf 4,81 Prozent, den tiefsten Stand seit dem 8. September, und stieg am Freitag wieder auf 4,94 Prozent, weil sich Technologiewerte erholten. Im Jahresvergleich dominieren dagegen Inflation und Leitzinsen: Die US-Kerninflation PCE lag im Oktober bei 3,3 Prozent, und der Markt preist laut Trading Economics eine Zinserhöhung der Fed im Dezember als nahezu sicher ein.
Auch die anderen Zentralbanken stehen unter Druck. Die Bank of England hob den Leitzins nach Trading-Economics-Daten auf 4,00 Prozent an, Ratsmitglied Megan Greene warnte, die Zinsen müssten bei einem länger dauernden Nahost-Konflikt eventuell schneller steigen. In Japan stehen die Zeichen auf einer Erhöhung im Dezember vom Leitzins 1,25 Prozent, BoJ-Mitglied Naoki Tamura sieht Raum für etwa drei weitere Schritte. Bei der EZB zeigt das Protokoll der Oktobersitzung nach Reuters, dass eine große Zahl von Ratsmitgliedern schon im Oktober erhöhen wollte.
Das große Bild
Was verraten die Abstände zum Bund?
Die Spreads, also die Renditeaufschläge gegenüber der Bundesanleihe, zeigen, wie der Markt Bonität und Angebot einschätzt. Italien zahlt rund 105 Basispunkte mehr als Deutschland, Spanien nur rund 58. Gilts rentieren mit rund 191 Basispunkten Aufschlag, Treasuries mit rund 167. Japan liegt dagegen rund 62 Basispunkte unter dem Bund. Für Anleger im Euroraum kommt bei Dollar-, Pfund- und Yen-Anleihen ein Währungsrisiko hinzu, das die Rendite deutlich überlagern kann.
Termine
Welche Entscheidungen stehen im Dezember an?
Am Montag, dem 30. November, erscheinen die Verbraucherpreisdaten der Eurozone und Deutschlands (dpa-AFX). Es folgen nach Medienberichten der US-Arbeitsmarktbericht am 4. Dezember, die Fed-Sitzung am 9. Dezember, die EZB-Sitzung am 17. oder 18. Dezember und die Sitzung der Bank of Japan im Dezember; einzelne Termine sollten im jeweiligen Notenbankkalender geprüft werden.
Alle Angaben in diesem Artikel sind Tagesstände ohne Uhrzeit und stammen von einer Datenquelle; Abweichungen zu börsenamtlichen Kursen sind möglich.
Häufige Fragen
FAQ zu Staatsanleihen und Renditen
Welche Staatsanleihe rentiert am höchsten? Von den sechs betrachteten Märkten die zehnjährige britische Gilt mit 5,18 Prozent, danach die US-Treasury mit 4,94 Prozent (Trading Economics, 27. November 2026).
Wie hat sich die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe im November verändert? Sie fiel um rund 11 Basispunkte auf 3,27 Prozent.
Warum fallen Renditen, wenn Aktien fallen? In Risikophasen suchen Anleger sichere Anleihen, die Nachfrage lässt Kurse steigen und Renditen sinken.
Was ist ein Basispunkt? Ein Hundertstel eines Prozentpunkts, 100 Basispunkte entsprechen einem Prozentpunkt.
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