St.-James's-Place-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Vermögensverwalter steigt um 1,6 Prozent – Börsenstimmung hilft den Gebühren

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min.

Die St.-James's-Place-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Steigende Märkte stützen das Gebührengeschäft des Beraters und Vermögensverwalters.

St.-James's-Place-Aktie bei Tradegate, 13,00 Euro (09:38 Uhr) +1,56 % Kursgewinn je Aktie +0,20 Euro Umsatz bei Tradegate bis 09:38 Uhr 1.040 Euro Die St.-James's-Place-Aktie steigt am Freitagmorgen bei Tradegate um 1,56 Prozent auf 13,00 Euro und zählt zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Der Umsatz war mit gut 1.000 Euro gering. STJ STJ — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr STJ — — — Die Hintergründe Märkte treiben die Erträge Wie bei anderen Vermögensverwaltern hängen die Erträge von St. James's Place am verwalteten Vermögen. Der FTSE 100 gewann am Donnerstag 1,75 Prozent auf 10.609,30 Punkte, am Freitag deuteten Futures auf weitere Gewinne. Die St.-James's-Place-Aktie reagiert auf steigende Börsen typischerweise mit Aufschlägen. Eine Einzelnachricht ist nicht belegt. Was dagegen spricht Der Konzern steht wegen Gebührenstrukturen unter regulatorischem Druck.

Fallende Märkte schlagen direkt auf die Erträge durch. Steckbrief Unternehmen St. James's Place plc ISIN GB0007669376 Symbol London STJ Kurs 13,00 Euro Veränderung +1,56 % Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 09:38 Uhr Warum steigt die St.-James's-Place-Aktie?

Eine gute Börsenstimmung stützt die vermögensabhängigen Erträge. Was macht St. James's Place?

Der Konzern berät Privatkunden und verwaltet ihr Vermögen.

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