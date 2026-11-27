Die St.-James's-Place-Aktie steigt am Freitagmorgen bei Tradegate um 1,56 Prozent auf 13,00 Euro und zählt zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Der Umsatz war mit gut 1.000 Euro gering.
St.-James's-Place-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Vermögensverwalter steigt um 1,6 Prozent – Börsenstimmung hilft den Gebühren
Die St.-James's-Place-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Steigende Märkte stützen das Gebührengeschäft des Beraters und Vermögensverwalters.
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Die Hintergründe
Märkte treiben die Erträge
Wie bei anderen Vermögensverwaltern hängen die Erträge von St. James's Place am verwalteten Vermögen. Der FTSE 100 gewann am Donnerstag 1,75 Prozent auf 10.609,30 Punkte, am Freitag deuteten Futures auf weitere Gewinne.
Die St.-James's-Place-Aktie reagiert auf steigende Börsen typischerweise mit Aufschlägen. Eine Einzelnachricht ist nicht belegt.
Steckbrief
- Unternehmen
- St. James's Place plc
- ISIN
- GB0007669376
- Symbol London
- STJ
- Kurs
- 13,00 Euro
- Veränderung
- +1,56 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 09:38 Uhr
Warum steigt die St.-James's-Place-Aktie?
Eine gute Börsenstimmung stützt die vermögensabhängigen Erträge.
Was macht St. James's Place?
Der Konzern berät Privatkunden und verwaltet ihr Vermögen.
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