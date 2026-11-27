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Spotify Aktie: Erste Group wechselt auf BUY – was der Vergleich mit der Konkurrenz zeigt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 15:35 2 Min.

Erste Group stuft Spotify auf "buy" hoch und sieht beim Wachstumstempo einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz.

Bild: Thibault Penin / Unsplash

Die Spotify-Aktie (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker: SPOT) legt am Freitag um 9:23 Uhr US-Ostküstenzeit vorbörslich um 3,54 USD oder 0,57% auf 620,00 USD zu. Den größeren Sprung habe sie bereits vor der Kaufempfehlung gemacht: Am Mittwoch, dem 25. November, sei das Papier um 16:00 Uhr US-Ostküstenzeit mit 616,46 USD aus dem Handel gegangen, ein Plus von 16,72 USD oder 2,79%. Am Donnerstag seien die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen geblieben. Laut der Meldung zur Spotify-Aktienanalyse vom Freitag habe Analyst Stephan Lingnau von Erste Group die Aktie nun von "hold" auf "buy" hochgestuft. Warum der Branchenvergleich für Spotify spreche "Der Umsatz von Spotify wächst stetig." So beschreibe Erste Group in deutscher Übersetzung die Grundlage der Kaufempfehlung. Für Aktionäre sei vor allem der zweite Teil der Begründung interessant. Zur Entwicklung im Branchenvergleich heiße es bei Erste Group, ebenfalls aus dem Englischen übersetzt: "Die Wachstumsdynamik des Unternehmens beschleunigt sich deutlich, insbesondere im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche." Damit richte Analyst Stephan Lingnau den Blick auf zwei unterschiedliche Fragen: Wie verlässlich lege Spotify beim Umsatz zu? Und wie entwickle sich das Wachstumstempo gegenüber der Konkurrenz? Gerade der zweite Punkt gebe der Spotify-Aktienanalyse ihr Gewicht. Selbst in einem wachsenden Markt mache es für Anleger einen Unterschied, ob ein Unternehmen mit der Branche Schritt halte oder beim Wachstum an Tempo gewinne. Was das Rating "buy" für die Aktie bedeute Erste Group erwarte, dass die Spotify-Aktie ihren Kursanstieg fortsetze. Mit dem Rating "buy" gehe Analyst Stephan Lingnau damit einen Schritt weiter als mit der bisherigen Halteempfehlung. Wie viel Spielraum er der Aktie vom vorbörslichen Stand von 620,00 USD aus einräume, lasse die vorliegende Meldung offen: Ein konkretes Kursziel nenne sie nicht. Schick den Artikel dem Freund, der jeden neuen Hit "schon vor allen anderen" kannte – diesmal bist du mit der Empfehlung zuerst im Gruppenchat. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 27. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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