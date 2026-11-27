David Maura führt Spectrum Brands als Vorstandschef und Verwaltungsratsvorsitzender. Am 23. und 24. November verkaufte er 75.388 Aktien zu durchschnittlich rund 81,25 Dollar, zusammen rund 6,1 Millionen Dollar. Der Zeitpunkt fällt in eine gute Phase: Die Spectrum Brands Aktie liegt seit Jahresbeginn rund 38 Prozent im Plus.
Spectrum Brands Aktie: Chef Maura verkauft für 6,1 Millionen Dollar – nach 38 Prozent Kursplus
Spectrum-Brands-Vorstandschef David Maura hat laut SEC-Meldung am 23. und 24. November gut 75.000 Aktien für rund 6,1 Millionen Dollar verkauft. Kurz zuvor hatte der Konsumgüterkonzern die Gewinnerwartungen deutlich übertroffen. Was hinter dem Insiderverkauf steckt.
SPBSPB
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Steckbrief
- Unternehmen
- Spectrum Brands Holdings, Inc.
- Sitz
- Middleton, Wisconsin
- US-Handelssymbol
- SPB (NYSE)
- Vorstandschef
- David Maura
- Geschäft
- Haustierbedarf, Garten- und Haushaltsprodukte
Stand: 26.11.2026, Transaktionen laut SEC-Meldung
Die Stammdaten für Anleger: Die Spectrum-Brands-Aktie wird in den USA unter dem Kürzel SPB an der New York Stock Exchange gehandelt.
Die Meldung
Zwei Tage, drei Verkäufe
Laut der Pflichtmeldung an die US-Börsenaufsicht SEC verkaufte Maura am 23. November 50.000 Aktien zu durchschnittlich 81,28 Dollar. Am 24. November folgten 25.388 Aktien zu 81,19 Dollar. Danach hält er direkt 743.218 Aktien, rund 9 Prozent weniger als vorher. Als Grund nennt die Meldung laut Berichten die persönliche Finanzplanung, darunter Steuer- und Nachlassfragen. Am 20. November hatte Maura zudem 27.898 Aktienzusagen erhalten, die im Dezember 2029 fällig werden.
Das Umfeld
Gewinn stark, Umsatz schwach
Gewinn übertroffen
Im vierten Geschäftsquartal verdiente Spectrum Brands bereinigt 1,39 Dollar je Aktie. Erwartet waren 0,93 Dollar.
Umsatz rückläufig
Der Umsatz sank um 2,8 Prozent auf 713,2 Millionen Dollar. Schwach liefen das Garten- und das Haushaltsgerätegeschäft.
Dividende
Am 24. November, dem zweiten Verkaufstag, wurde die Aktie ex Dividende von 0,47 Dollar gehandelt.
Häufige Fragen zum Insiderverkauf bei Spectrum Brands
Wie viel hat David Maura verkauft?
75.388 Aktien für rund 6,1 Millionen Dollar am 23. und 24. November 2026.
Wie viele Aktien hält er noch?
Direkt 743.218 Aktien.
Was verkauft Spectrum Brands?
Heimtierprodukte, Garten- und Schädlingsbekämpfungsmittel sowie kleine Haushaltsgeräte.
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