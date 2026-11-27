Ein klares Wahlsignal im Preis gibt es bislang nicht. Der Renditeabstand zehnjähriger spanischer Anleihen zu Bundesanleihen betrug am Freitag rund 59 Basispunkte, am 18. November waren es 56,6 Basispunkte bei einer Rendite von 3,94 Prozent (Feelcapital). Die Ratings liegen bei A+ (S&P) und A3 (Moody's). Historisch fiel der IBEX laut Feelcapital seit 1992 in den 54 Tagen vor Parlamentswahlen im Schnitt um etwa ein Prozent und am ersten Handelstag nach der Wahl um etwa 0,1 Prozent. Das ist ein Durchschnitt aus der Vergangenheit und keine Prognose. Der IBEX gewann in dieser Woche mehr als 2,7 Prozent, getrieben von Santander und ArcelorMittal (Diario en Positivo).

Hinzu kommt der Haushalt: Spanien hat seit 2023 keinen neuen Haushalt und regiert per Dekret. Die Behörde AIReF warnt vor Spannungen mit den EU-Grenzen, die Denkfabrik Fedea sieht keinen kurzfristigen Druck. Von einem neuen Parlament hängt ab, ob ein Haushalt zustande kommt.