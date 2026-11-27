Spanien wählt am Sonntag, 29. November 2026, ein neues Parlament – und für Anleger geht es um mehr als die Frage, ob Pedro Sánchez Ministerpräsident bleibt. Der IBEX 35 schloss am Freitag bei 19.386,6 Punkten und damit 1,72 Prozent höher, die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen lag bei 3,838 Prozent (Diario en Positivo, 27.11.2026, 18:15 Uhr MEZ). Die Santander Aktie (Ticker SAN, ISIN ES0113900J37) und andere Bankwerte gehören seit Wochen zu den Gewinnern; ob das so bleibt, hängt auch davon ab, welche Steuer- und Energiepolitik die nächste Regierung verfolgt.
Spanien-Wahl: Wahlabend-Fahrplan und fünf Programme im Check – wen treffen Bankenabgabe und Energiesteuer bei Santander Aktie und IBEX 35?
Am Sonntag wählt Spanien: Wahllokale schließen um 20 Uhr, erste Ergebnisse ab etwa 21 Uhr. Die Programme von PP, PSOE, Vox, Frente Amplio und Podemos unterscheiden sich bei Bankenabgabe, Energiesteuern, Mieten und Rüstung deutlich – ein Überblick für Anleger.
Dieser Artikel ergänzt die Umfrageberichte der vergangenen Tage um zwei praktische Fragen: Wann kommen am Wahlabend die ersten Zahlen? Und was steht in den Programmen, das spanische Bank-, Energie-, Immobilien- und Rüstungsaktien direkt betrifft?
Wahlabend
Wann kommen die ersten Ergebnisse der Spanien-Wahl?
Nach Angaben von mapaelectoral.es (aktualisiert am 27.11.2026) schließen die Wahllokale um 20:00 Uhr MEZ auf dem Festland, den Balearen sowie in Ceuta und Melilla, auf den Kanaren um 21:00 Uhr MEZ. Erste Ergebnisse erwartet die Seite nach dem Muster von 2023 ab etwa 21:00 Uhr, einen Auftritt der Regierungsspitze gegen 22:30 Uhr. Beides ist eine Annahme und nicht amtlich bestätigt. Das endgültige Ergebnis folgt mit der Gesamtauszählung am Freitag, 4. Dezember. Die erste Reaktion der Märkte findet damit am Montag, 30. November, statt.
|Institut
|PP
|PSOE
|Vox
|Ipsos
|30,3 % / 127
|29,8 % / 119
|17,9 % / 63
|Data10
|32,1 % / 133
|27,0 % / 111
|19,0 % / 63
|GAD3
|31,1 % / 131
|28,4 % / 110
|18,1 % / 63
|Hamalgama Métrica
|31,8 % / 130
|25,4 % / 98
|20,6 % / 80
Das staatliche CIS (Feldzeit 7. bis 30. Oktober, veröffentlicht 12.11.2026) sieht dagegen die PSOE bei 33,3 Prozent vorn und PP plus Vox bei höchstens 171 Sitzen.
Quelle: AOL (22.11.2026) nach Ipsos, Data10, GAD3, Hamalgama Métrica; CIS via Moncloa (12.11.2026)
Alle vier Privatumfragen sehen PP und Vox zusammen bei 190 bis 210 Sitzen, also über der Mehrheit von 176. Ein Linksblock erreicht sie in keiner dieser Erhebungen. Das CIS weicht davon stark ab und wurde früher erhoben – die Spannbreite der Ergebnisse ist also ungewöhnlich groß. Landen am Sonntag PP und Vox deutlich über 176, wäre das Mandat klar; wären es weniger, könnten regionale Parteien wie ERC, Junts, PNV und EH Bildu den Ausschlag geben und eine lange Regierungsbildung wahrscheinlicher machen.
Programme im Vergleich
Was wollen die Parteien bei Banken, Energie und Mieten?
Die folgende Übersicht stützt sich auf die Programmzusammenfassung von Rankia, die Programmdaten vom 10. bis 17. November nennt. Konkrete Defizit- oder Schuldenzahlen nennt laut dieser Quelle keine der Parteien. Die Angaben sind nicht von den Parteien selbst überprüft.
|Partei
|Banken
|Energie
|Wohnen und Immobilien
|Rüstung
|PP (Feijóo)
|–
|7-%-Abgabe auf Stromerzeugung streichen, Atomausstiegskalender kippen
|Wohnungsgesetz aufheben, 1 Mio. Wohnungen, 4 % Mehrwertsteuer für Erstwohnung unter 40 Jahren
|–
|PSOE (Sánchez)
|Finanztransaktionssteuer von 0,2 auf 0,4 %
|Steuer auf Tech, KI und Luxus
|Steuer auf Großvermieter und Fonds, 100.000 öffentliche Wohnungen
|–
|Vox (Abascal)
|–
|Stromsteuern senken, Atomausstieg stoppen
|Wohnungsgesetz aufheben
|–
|Frente Amplio (Colau)
|Bankenabgabe und Energieabgabe beibehalten, Einlagensteuer von 0,03 auf 1 %
|Kernkraftwerk Almaraz 2027/28 schließen
|Mietdeckel, Enteignung von Großvermietern
|–
|Podemos (Montero)
|Bankenabgabe dauerhaft, mindestens 50 % der Gewinne
|Mehrheit an Repsol verstaatlichen
|Mieten um 40 % senken
|5-%-BIP-Ziel bis 2035 ablehnen
Wo die Quelle nichts nennt, steht ein Strich. Reihenfolge nach Umfragestärke.
Quelle: Rankia, Programmübersicht zur Wahl am 29. November (Veröffentlichungsdatum nicht angegeben)
Die Unterschiede sind für einzelne Branchen erheblich. Eine PP-geführte Regierung würde der Energiewirtschaft nach diesem Programm entgegenkommen, während Linksparteien Banken und Versorger stärker zur Kasse bitten wollen. Eine Aussage zu Banken fehlt im Programm der PP laut Rankia ganz. Ob und wie sich Programme in eine Koalitionsvereinbarung übersetzen, ist offen: Feijóo lehnt nach Berichten eine große Koalition mit der PSOE ab, schließt Vox aber nicht aus; Sánchez warnt vor einer Regierungsbeteiligung der extremen Rechten (ad-hoc-news, bpb, 26. und 27.11.2026).
Märkte
Was zeigen Anleihen und IBEX 35 vor der Wahl?
Ein klares Wahlsignal im Preis gibt es bislang nicht. Der Renditeabstand zehnjähriger spanischer Anleihen zu Bundesanleihen betrug am Freitag rund 59 Basispunkte, am 18. November waren es 56,6 Basispunkte bei einer Rendite von 3,94 Prozent (Feelcapital). Die Ratings liegen bei A+ (S&P) und A3 (Moody's). Historisch fiel der IBEX laut Feelcapital seit 1992 in den 54 Tagen vor Parlamentswahlen im Schnitt um etwa ein Prozent und am ersten Handelstag nach der Wahl um etwa 0,1 Prozent. Das ist ein Durchschnitt aus der Vergangenheit und keine Prognose. Der IBEX gewann in dieser Woche mehr als 2,7 Prozent, getrieben von Santander und ArcelorMittal (Diario en Positivo).
Hinzu kommt der Haushalt: Spanien hat seit 2023 keinen neuen Haushalt und regiert per Dekret. Die Behörde AIReF warnt vor Spannungen mit den EU-Grenzen, die Denkfabrik Fedea sieht keinen kurzfristigen Druck. Von einem neuen Parlament hängt ab, ob ein Haushalt zustande kommt.
Häufige Fragen zur Spanien-Wahl
Wann ist die Spanien-Wahl? Am Sonntag, 29. November 2026. Die Wahllokale schließen auf dem Festland um 20:00 Uhr MEZ, auf den Kanaren um 21:00 Uhr MEZ.
Welche Parteien liegen in den Umfragen vorn? Die vier Privatumfragen vom 22.11.2026 sehen die PP von Alberto Núñez Feijóo mit 30 bis 32 Prozent vor der PSOE von Pedro Sánchez und Vox mit 18 bis 21 Prozent. Das staatliche CIS sieht die PSOE vorn.
Wie reagieren IBEX 35 und Santander Aktie auf Wahlen? Eine belastbare Regel gibt es nicht. Im Schnitt der letzten Jahrzehnte schwankte der IBEX nach Feelcapital am ersten Handelstag nach der Wahl nur geringfügig.
Wann steht das Endergebnis fest? Die Gesamtauszählung wird für Freitag, 4. Dezember, erwartet.
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